En havalı mekânlar

1) GÜNBATIMINI KAÇIRMAYIN

Monkey, İstanbul

Kokteyl bar, Şişhane’deki Haliç manzaralı İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) binasının terasında. Günbatımı manzarasıyla meşhur. Kapılarını haftanın her günü 18.00’de açıyor. Savaş Özbey’in önerisi. (0532) 605 81 56

2) KALABALIĞA KARIŞMADAN

Teras Emirgân, İstanbul

Rengârenk dekorasyonu, dünya mutfağından menüsü ve kokteylleriyle iddialı. Rezervasyon şart. Muhsin Akgün “Sahilde olmak ve kalabalığa karışmak istemiyorsanız doğru adrestesiniz” diyor. (0212) 277 88 07

3) TARİHİ YARIMADA MANZARALI

Armada Teras, İstanbul

Bir klasik. Tarihi Yarımada manzaralı mekânın mutfağında herkes için bir lezzet var. Ebru Erke: “Harika bir menüsü var ve şu aralar şef Seray Öztürk danışmanlık veriyor.” (0212) 455 44 55

4) EN EĞLENCELİ AKŞAMLAR

16 Roof, İstanbul

Swissotel The Bosphorus’un 16’ncı katında, İstanbul Boğazı’na hâkim. Etkinlik programını takip edin, 20.30’dan gece yarısına kadar DJ performansları gerçekleşiyor. (0543) 326 81 11

5) KOKTEYLLERİ ÇOK ÜNLÜ

Lou Cafe Bistro, Ankara

İran Caddesi’ndeki Lou, Ankara’nın popüler duraklarından. Menüsünde dünya mutfağından lezzetler de var, serinleten kokteyller de... Rezervasyon şart.(0312) 467 51 01

6) DEĞİŞMEYEN KLASİK

Mangerie, İstanbul

Bebek’teki mekânın menüsü çok geniş. Özellikle beyaz çikolatalı brownie’sini mutlaka denemelisiniz. Seda Akman: “Yıllardır değişmeyen bir klasik. Samimi bir yer.” (0212) 263 51 99

7) ÜNLÜ ŞEFİN İMZASI

Spago, İstanbul

Menüsü iki Michelin yıldızlı şef Wolfgang Puck’ın kontrolünde hazırlandı. Suşi günlerini takip edip tadımlar yapabilirsiniz. Taş fırın pizzaları ve el yapımı makarnalar pek seviliyor. (0212) 368 08 08

8) REZERVASYON ŞART

Tarihi Asansör Restoran, İzmir

Konak’taki mekân hem kafe hem de restoran olarak hizmet veriyor. Tarihi Asansör her gün açık. Restoran bölümü için rezervasyon gerekiyor. (0232) 293 47 77

9) YORGUNLUĞU UNUTTURACAK

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Ankara

Antındağ’daki müzenin terasındaki kafe pazartesi hariç her gün açık. Müzeyi gezdikten sonra burada dinlenebilirsiniz. (0312) 311 04 01

10) KAHVALTISINI DENEYİN

Level 9, İzmir

Hilton Otel’deki restoran kahvaltı ve akşam yemeği servisi yapıyor. Menüsünde dünya mutfağından lezzetler var. Kahvaltı kişi başı 79 lira. (0232) 497 60 60

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