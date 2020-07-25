En havalı mekânlar
Gökyüzünde bahçe hissi yaşatan teraslar bu yaz eskisinden de popüler. Günün yorgunluğunu püfür püfür esen teraslarda atabilmeniz için en iyilerini jürimize sorduk...
1) GÜNBATIMINI KAÇIRMAYIN
Monkey, İstanbul
Kokteyl bar, Şişhane’deki Haliç manzaralı İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) binasının terasında. Günbatımı manzarasıyla meşhur. Kapılarını haftanın her günü 18.00’de açıyor. Savaş Özbey’in önerisi. (0532) 605 81 56
2) KALABALIĞA KARIŞMADAN
Teras Emirgân, İstanbul
Rengârenk dekorasyonu, dünya mutfağından menüsü ve kokteylleriyle iddialı. Rezervasyon şart. Muhsin Akgün “Sahilde olmak ve kalabalığa karışmak istemiyorsanız doğru adrestesiniz” diyor. (0212) 277 88 07
3) TARİHİ YARIMADA MANZARALI
Armada Teras, İstanbul
Bir klasik. Tarihi Yarımada manzaralı mekânın mutfağında herkes için bir lezzet var. Ebru Erke: “Harika bir menüsü var ve şu aralar şef Seray Öztürk danışmanlık veriyor.” (0212) 455 44 55
4) EN EĞLENCELİ AKŞAMLAR
16 Roof, İstanbul
Swissotel The Bosphorus’un 16’ncı katında, İstanbul Boğazı’na hâkim. Etkinlik programını takip edin, 20.30’dan gece yarısına kadar DJ performansları gerçekleşiyor. (0543) 326 81 11
5) KOKTEYLLERİ ÇOK ÜNLÜ
Lou Cafe Bistro, Ankara
İran Caddesi’ndeki Lou, Ankara’nın popüler duraklarından. Menüsünde dünya mutfağından lezzetler de var, serinleten kokteyller de... Rezervasyon şart.(0312) 467 51 01
6) DEĞİŞMEYEN KLASİK
Mangerie, İstanbul
Bebek’teki mekânın menüsü çok geniş. Özellikle beyaz çikolatalı brownie’sini mutlaka denemelisiniz. Seda Akman: “Yıllardır değişmeyen bir klasik. Samimi bir yer.” (0212) 263 51 99
7) ÜNLÜ ŞEFİN İMZASI
Spago, İstanbul
Menüsü iki Michelin yıldızlı şef Wolfgang Puck’ın kontrolünde hazırlandı. Suşi günlerini takip edip tadımlar yapabilirsiniz. Taş fırın pizzaları ve el yapımı makarnalar pek seviliyor. (0212) 368 08 08
8) REZERVASYON ŞART
Tarihi Asansör Restoran, İzmir
Konak’taki mekân hem kafe hem de restoran olarak hizmet veriyor. Tarihi Asansör her gün açık. Restoran bölümü için rezervasyon gerekiyor. (0232) 293 47 77
9) YORGUNLUĞU UNUTTURACAK
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Ankara
Antındağ’daki müzenin terasındaki kafe pazartesi hariç her gün açık. Müzeyi gezdikten sonra burada dinlenebilirsiniz. (0312) 311 04 01
10) KAHVALTISINI DENEYİN
Level 9, İzmir
Hilton Otel’deki restoran kahvaltı ve akşam yemeği servisi yapıyor. Menüsünde dünya mutfağından lezzetler var. Kahvaltı kişi başı 79 lira. (0232) 497 60 60
Jüri üyeleri:
- Çağdaş Ertuna, Milliyet kent yazarı
- Ebru Erke, Hürriyet Ekler yazarı
- Muhsin Akgün, Fotoğrafçı
- Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı
- Savaş Özbey, Hürriyet kent yazarı
- Seda Akman, Oyuncu
- Umut Eker, Stil danışmanı
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