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Ebeveynlikte bilirkişi sistemi!

#Çocuk#Ebeveyn#Fikir Ayrılığı
Ebeveynlikte bilirkişi sistemi

Çocuğumuzla ilgili bir konuda eşimizle fikir ayrılığı yaşıyoruz, ne yapacağız? Melis iki arada bir derede kalıyor. Gizem kendine güveniyor. Psikolog Dr. Gizem Sürenkök “İki taraf da direniyorsa tarafsız bir bilene danışın” diyor.

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Melis: Ya Gizem biliyor musun, Ferhat’la büyük bir tartışma yaşadık. Bence o kadar haklıydım ki... Ama sonunda kendimi “Evet yaaa, çok haklısın Ferhatçım” derken buldum!

Gizem: Hayırdır...

Melis: Ortaokul konusu. Kolejler çok para. Ben devlet okuluna gönderip sanat, spor, İngilizce için dışarıdan takviye yaparız diyordum. Ferhat ise özellikle İngilizce konusunun bu yaşta çok önemli olduğunu düşünüyor, yoğun İngilizce gördükleri bir okulda okumalarını istiyordu. Sonunda düşündüm taşındım, sordum soruşturdum, dili ne kadar erken yaşta öğrenirlerse o kadar iyi olduğuna kanaat getirdim ben de. Siz en çok hangi konularda çatışma yaşıyorsunuz Lorin’le ilgili?

Gizem: Bizim çatışmamız yok. Çünkü benim dediğim oluyor çocuk hakkında. İsmail de hiç o topa girmiyor zaten. Fakat direten bir kocam olsaydı uzlaşmaya varamazdık. Kimsenin çocuğum hakkında benden daha iyi karar alabileceğine, benim kadar enine boyuna tartıp günlerce düşüneceğine inanmıyorum. Düşünse de aynı fikre ikna olur zaten.

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Melis: Olamadım şöyle ebeveyn (gülüyor)! Rasyonel olmakla ilgili bu galiba. Ben daha duygusal kararlar alabiliyorum. Ama Ferhat daha rasyonel (senin gibi bence) ve daha kapsamlı düşünüp öyle fikir belirtiyor.

Gizem: Bence hayatında böyle birinin olması güzel. Yorma işte kendini, yaslan arkana, Ferhat’a bırak. Al sana işbölümü.

Melis: Ama öyle konular var ki, benim annelik güdülerimle, görebildiğim doğruları o göremiyor. Mesela bir gün Memo bakkala gitmeye direndi. “Asansörde korkuyorum” dedi. Ferhat şımarıklık yaptığını düşündü ve kızdı. Ben gerçekten korktuğunu hissettim. Sonra anladık ki izlediği bir çizgi filmden etkilenmiş. Tabii fırsatı bulunca hemen “Demiştim ben sana” diye çemkirdim Ferhat’a.

Gizem: Öyle konulara da sen karar ver o zaman. Bizde her şeye ben karar veriyorum, ikimiz de mutluyuz.

Melis: Bu seni yıpratmaz mı?

Gizem: İnsanları ikna etmeye çalışmak daha yıpratıcı. Bir de mesele çocuksa kendi bildiğimi yapmak bana iyi hissettiriyor. Fakat bin yazı okuyup deneyimine güvendiğim annelerle konuşuyorum. Vardığım kararı da İsmail’e açıklıyorum detaylı. 

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Melis: Hep söylüyorum zaten İsmail de, Lorin de, ben de, sensiz saadeti tatmadık, bilemeyiz!

Gizem: Beni sizler yarattınız...

Melis: Ben başka bir Gizem’e sordum “Çocukla ilgili konularda arada kalınca ne yapmalıyız” diye. Psikolog Dr. Gizem Sürenkök, eğer kendi içimizde çözebileceğimiz bir konuysa orta yolu bulmamızı öneriyor. Bir yıl devlet okuluna gönderip baktık olmuyor özel okula geçiş yapmak gibi. “Ancak iki taraf da fikrinde diretiyorsa ve konu çıkmaza girmişse, en iyi yol, o konudaki bilgisine güvendiğimiz, iki tarafın da çok yakını olmayan 2-3 kişiden görüş almak” diyor. Yine bizim örnekten gidersek çocuğunu devlet okuluna gönderen ve özel okula gönderen iki ebeveynden ve bir eğitimciden görüş almak gibi... Bu arada ne olursa olsun tartışmalarımızı çocukların yanında yapmamamızı tavsiye ediyor.

 

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#Çocuk#Ebeveyn#Fikir Ayrılığı

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