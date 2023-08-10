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Dünyanın yıldızı ülkemizde

Güncelleme Tarihi:

#Müzik#Hürriyet Cumartesi#Yaşam
Dünyanın yıldızı ülkemizde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 12:19

Bu hafta İngiliz popçu Robbie Williams, Lujo Hotel Bodrum’da; Benjamin Clementine, Zorlu PSM’de konser verecek. DJ Solomun, KafesXMilo’da setin başına geçecek.

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KONSER

Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Gaye Su Akyol 12 Ağustos Cumartesi 20.00’de KüçükÇiftlik Bahçe’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 210 lira. 

-Kalben 12 Ağustos 20.00’de Burgazada, Cennet Bahçesi’nde. Bilet fiyatı 200 lira.

Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Hande Yener 12 Ağustos 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da konser verecek. Bilet fiyatı 440-1.925 lira.
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Candan Erçetin 12 Ağustos 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 266-1.050 lira.
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Sertab Erener 12 Ağustos 21.00’de YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı’nda sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 400-1.500 lira. (YBY Lounge 3.000 lira)
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-İngiliz şarkıcı ve piyanist Benjamin Clementine 12 Ağustos 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 396-825 lira.
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Semicenk 16 Ağustos Çarşamba 22.30’da Hayal Kahvesi Aqua Florya’da. Bilet fiyatı 660- 1.155 lira.
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Ajda Pekkan’ın konseri 16 Ağustos 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da. Bilet fiyatı 550-3.850 lira.
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-İngiliz pop şarkıcısı Robbie Williams 17 Ağustos Perşembe 21.00’de Lujo Hotel Bodrum’da konser verecek. Bilet fiyatı 17.600 lira.
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Zeynep Bastık 18 Ağustos Cuma 21.00’de YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 400-1.500 lira. (YBY Lounge 3.000 lira)
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Hayko Cepkin, An Epic Symphony konseriyle 18 Ağustos 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak. Bilet fiyatı 247-2.750 lira.
Dünyanın yıldızı ülkemizde
Dünyanın yıldızı ülkemizde
Dünyanın yıldızı ülkemizde

FESTİVAL 

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-Noya Müzik Festivali 12-13 Ağustos’ta Kınalıada Noya Beach’te. Konserler, DJ performansları ve kokteyl atölyelerinin gerçekleşeceği festivale Bostancı Mavi Marmara Motor İskelesi’nden festival motorlarıyla gidilecek. 12 Ağustos’ta Yüzyüzeyken Konuşuruz, Jakuzi, Palmiyeler, 13 Ağustos’taysa Can Bonomo, Güneş, Yaşlı Amca sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 650 ve 500 lira. (Kombine 900 lira) 

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SERGİ

Dünyanın yıldızı ülkemizde


-Ressam Devrim Erbil daha önce görülmemiş eserlerine de yer verdiği yeni sergisiyle The Bodrum Edition otelde. Sergi 18 Ağustos’a kadar ziyarete açık olacak.
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Yapı Kredi Kültür Sanat’ta ‘Cumhuriyetin İlk Yılı’ sergisi devam ediyor. Sergi, “29 Ekim 1923-1924 tarihleri arasında Türkiye’de neler oluyor, toplum nasıl yaşıyor, neler konuşup neler seyrediyor ve nasıl eğleniyordu” gibi soruları yanıtlıyor. 3 Eylül’e kadar Yapı Kredi Kültür Sanat’ta. 

-Alper Aydın’ın ‘Fata Morgana’ adını verdiği, Ordu’daki Yason Burnu’nda gerçekleşen açık hava sergisi 10 Eylül’e kadar uzatıldı. Sergi kapsamında 30 Ağustos-3 Eylül arasında bir de festival gerçekleşecek.

Dünyanın yıldızı ülkemizde
Dünyanın yıldızı ülkemizde
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Pera Müzesi ‘Isabel Munoz: Yeni Bir Hikâye-Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi 17 Eylül’e kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir.
Dünyanın yıldızı ülkemizde

YARIŞ

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İstanbul’un gelenekselleşen bisiklet yarışı Turkcell GranFondo İstanbul, 13 Ağustos Pazar saat 8.00’de günü Beykoz Belediye binası önünden başlayacak. Yarış Hidiv Kasrı, Anadolu Hisarı, Küçüksu Kasrı, Beykoz Korusu gibi şehrin tarihi güzellikleri ve Boğazı’nın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşecek. (Uzun parkur 89.6 km, kısa parkur 44.6 km uzunlukta)

ATÖLYE 

-Swissotel The Bosphorus-Chalet Garden, 12 Ağustos Cumartesi 16.00’da Japon mutfağının vazgeçilmesi suşi atölyesi düzenliyor. Emre Chef’in anlatımlarıyla gerçekleşecek atölyede çeşitli suşilerin yapım teknikleri öğretilecek. Katılım ücreti 1.100 lira. 

GECE

Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Özay Bakır 12 Ağustos Cumartesi 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Gökhan Tepe 12 Ağustos 21.00’de Jolly Joker Alaçatı’da. (0850) 549 01 38
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Alya 12 Ağustos 23.00’te Korto İstanbul’da. (Rezervasyon: @kortoistanbul)
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Hera Aslan 12 Ağustos 00.00’da Vaha Yeniköy’de. (0530) 135 88 10
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Derya Bedavacı 13 Ağustos Pazar 22.00’de Cahide Alaçatı’da. (0232) 729 99 90
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Okan Albayrak 14 Ağustos Pazartesi 00.30’da Otuzyedi Arnavutköy’de. (Rezervasyon: @otuzyediarnavutkoy)
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Funda Arar 16 Ağustos Çarşamba 22:00’de Yalıkavak Günay’da. (0532) 443 33 33
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Melek Mosso 16 Ağustos 22.00’de Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Ezgi Bıcılı 16 Ağustos 00.30’da Barınak Türkbükü’nde. (Rezervasyon: @barinakturkbuku)
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Begüm Obiz 17 Ağustos Perşembe 21:30’da Chalet Garden’da. (0542) 326 82 83 

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DJ

Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Hollandalı DJ Satori 17 Ağustos Perşembe 20.00’de Alaçatı, Sommer Klein’da. Bilet fiyatı 200, backstage 3.000 lira.
Dünyanın yıldızı ülkemizde

-Elektronik müziğin en iyi DJ’lerinden Solomun 18 Ağustos Cuma 22.00’de Kilyos’taki KafesXMilo’da. Bilet fiyatı 800, backstage 3.000 lira.

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#Müzik#Hürriyet Cumartesi#Yaşam

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