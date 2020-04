Dünyanın en büyük çocuk kütüphane ve müzeleri

Biblioteca Salaborsa -Bologna, İtalya

70 binin üzerinde kitap



Her yıl martın sonunda düzenlenen Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’na gidiyorum. Bu fuarı ziyaret ettiğimde şehir kütüphanesi Biblioteca Salaborsa’ya da mutlaka uğruyorum. İçinde 70 binin üzerinde çocuk kitabı var. Çocuklar, gençler ve bebekler için farklı bölümleri olan kütüphanede çocuklar için sergiler, yazar etkinlikleri de düzenleniyor. Eğer Bologna’ya giderseniz, kütüphaneye yürüme mesafesindeki Librreria Per Ragazzi isimli çocuk kitapçısına da uğrayın. İtalyanca ve İngilizce

kitaplar satılıyor. www.bibliotecasalaborsa.it

Kartal Masal Müzesi - İstanbul

Kitap kahramanı oluyorlar



Kapılarını 2017’de açan ve yazar/şair Sunay Akın’ın küratörlüğünde kurulan Kartal Belediyesi Masal Müzesi, çocukları kitapların kahramanı yapıyor. ‘Andersen Masalları’ndan ‘Külkedisi’ne, ‘Küçük Prens’ten Nasreddin Hoca hikâyelerine dünya ve Türk çocuk edebiyatından pek çok önemli eseri, yazarı ve eser kahramanlarını görebileceğiniz bu müze, çocuklar için pop-up kitap görselleriyle de eğlenceli hale getirilmiş.

www.kartal.bel.tr/tr/hizmetler/masalmuzesi.aspx





Trinity College Kütüphanesi – Dublin, İrlanda

Hogwarts’ın ilham kaynağı



300 yıllık bu kütüphane bir çocuk kütüphanesi değil ancak İngiliz yazar J. K. Rowling’in yarattığı Harry Potter karakterini ve maceralarını seven çocuk ya da büyük herkesin ilgisini çekecek bir özelliği var. Kütüphanenin dışarıdan da ziyaretçilere açık olan bölümünde ‘The Long Room - Uzun Oda’ olarak adlandırılan okuma bölümü dünyanın her tarafından ziyaretçiyi hayran bırakıyor. 200 binden fazla kitabın raflarda yerini aldığı bu oda, Harry Potter filmlerinde izlediğimiz Hogwarts Kütüphanesi’nin de ilham kaynağı. www.tcd.ie/library



New York Halk Kütüphanesi – New York, ABD

125 yıllık

geçmişi var

53 milyondan fazla kitapla ABD’nin ikinci, dünyanın dördüncü en büyük kütüphanesi olan New York Halk Kütüphanesi, çocuklar için çevrimiçi çalışmalar da yapıyor. 1895’ten beri hizmet veren kütüphanede en çok ödünç alınan ilk 10 kitaptan 7 tanesi çocuk kitabı. Bu kitaplardan Türkçeye de çevrilmiş olan ‘Aç Tırtıl’ (Eric Carle), ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı’ (J.K. Rowling) ve ‘Şapkalı Kedi’ (Dr. Seuss) bizim de severek okuduklarımız.

www.nypl.org

Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı - Şişli, İstanbul

0-8 yaş grubu için



19 Mayıs Mehmet Emin Sungur Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı ve Feriköy olmak üzere çok beğendiğimiz iki çocuk kütüphanesi var. 0-8 yaş grubunun sosyalleşmesini sağlayan bu kitaplıklar çocuklara küçük yaşta okuma kültürü kazandırmayı da amaçlıyor. www.sisli.bel.tr/icerik/kitap-okuyan-cocuklar-oyun-kitapligi



Uluslararası

Dijital Çocuk Kütüphanesi

59 dilde eserler

Eğer biz kütüphanelere gidemiyorsak, kütüphaneler evimize gelebilir. Uluslararası Dijital Çocuk Kütüphanesi 4 bin 600’den fazla ve 59 farklı dilde çocuk kitabını küçük okurlarına sunuyor. İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca kitaplara da ulaşabilirsiniz. www.en.childrenslibrary.org

Eric Carle Resimli Kitap Müzesi - Massachusetts, ABD

Sanat atölyeleri yapılıyor

70’ten fazla ödüllü çocuk kitabının yazarı Eric Carle’ın kurduğu bu müzede çocuklar kitaplarla ilgili sergileri gezebiliyor ve kütüphaneden faydalanabiliyor. Eğer Eric Carle kitaplarıyla vakit geçirmek isterseniz: www.carlemuseum.org

Britanya Kütüphanesi -Londra, İngiltere

Oyunları evde deneyin

Dünyanın en büyük kütüphanesi olduğu söylenen Britanya Kütüphanesi’nde 170 milyondan fazla eser mevcut. Çocuklara yönelik ücretsiz atölye çalışmaları da düzenleyen kütüphane, evde olduğumuz bu süre için dijital içerikler de hazırlamış. ‘Çocuk Kitaplarını Keşfedin’ ve ‘Oyun Zamanı’ videolarını

çocuğunuzla birlikte seyredip kitapların dünyasına dalabilir ya da burada paylaşılan oyunları evde birlikte deneyebilirsiniz.

Çocuk Kitapları Müzesi - Lahey, Hollanda

Her odada farklı bir dünya



Geçen sene ziyaret etme şansı bulduğum bu müzede çocuklar için kitaplarla tanışabilecekleri oyun alanlarıyla dolu farklı odalar düzenlenmiş. Her bir kitap için maket ve oyuncakların olduğu bu odalarda kitapların kahramanlarını tanıyıp öyküyü oynayarak öğrenebiliyorsunuz. www.childrensbookmuseum.com