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Dünden sonra, yarından önce

Güncelleme Tarihi:

#Albüm#Müzik#Hürriyet Cumartesi
Dünden sonra, yarından önce
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 12:01

Şu sıralar bizi bir yandan geçmişe götürürken diğer yandan bugünün müziğiyle selamlayan cover şarkılar birbiri ardına piyasaya çıktı. Bir de rap sürprizimiz var.

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BİR DÜET GELİR…

Ve listeleri altüst eder. ‘Serdar Ortaç Şarkıları’ projesinin ikinci albümünde Edis ve Gülşen’in birlikte söyledikleri ‘Sor’u özetle bu şekilde anlatabiliriz. İkilinin düeti, Ortaç’ın diskografisinde ayrı bir yerde duran şarkıya görkemli bir dönüşün kapısını açtı. Sözleri Serdar Ortaç, bestesi İspanyol Alfredo Panebianco’ya ait şarkının düzenlemesinde Zeki Arkun ve Elber Tutkus isimlerini görüyoruz.

Dünden sonra, yarından önce

‘Sor’ (Tekli)

Edis-Gülşen

Ozinga&DMC

 

54 YIL SONRA

Nirvana, grunge tarzında yorumladığı ‘Love Buzz’ı 34 yıl önce Sub Pop’tan yayımlamıştı. Rock grubu Shocking Blue’ya ait parçayı 54 yıl sonra aynı plak şirketi için bu kez Gaye Su Akyol söyledi. Akyol, şarkıyı Anadolu saykedelik türünde düzenlerken grunge’a saygılarını iletmeyi de ihmal etmemiş. Çalışmadaki ikinci parça 'Böyle Olur mu?' ise bir halk türküsü.

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Dünden sonra, yarından önce

‘Love Buzz’ (Tekli)

Gaye Su Akyol

Sub Pop

 

EGE’YE UZANIYORUZ

Bu kez karşımızda söz ve müziği anonim, eski bir Ege türküsü olan ‘Gımıldan’ var. Güliz Ayla, eğlenceli sözlere sahip bu ritmik türküyü günümüze taşımış. Ayla bu türküyü neden seçtiğiniyse “Kendi topraklarımızın müziğinin unutulmaması, bizden daha genç kuşaklara dinletilmesini çok çok önemli buluyorum” diyerek açıklıyor.

Dünden sonra, yarından önce

‘Gımıldan’ (Tekli)

Güliz Ayla

Pasaj Müzik

 

KAVGA OUT, DAYANIŞMA İN

Rapçiler son yıllarda güçlerini birleştirip güzel işlere imza atıyorlar. Oysaki sayıları iki elin parmaklarını geçmediği dönemlerde aralarında daha fazla atışma oluyordu. Anıl Piyancı ve Set’in işbirliğinden de 6 şarkılık yeni bir çalışma ortaya çıktı. Albümdeki şarkıların düzenlemelerinde Negro, Benzel, Hell ve Ouranius isimleri dikkat çekiyor.

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Dünden sonra, yarından önce

‘Palm Trap’ (EP)

Anıl Piyancı-Set

Sony Music Türkiye

 

SAVANA EKİBİNDEN…

‘Black Coin’ ve ‘Jilet’ parçalarını biliyorsanız Bar B ismi size yabancı gelmeyecek. Savana ekibinin öne çıkan isimlerinden olan Bar B şimdi de trap türündeki ‘Win Win’ ile yerini sağlamlaştırma peşinde. 

Dünden sonra, yarından önce

‘Win Win’ (Tekli)

Bar B

Warner Music Türkiye

 

 

 

 

 

 

 

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#Albüm#Müzik#Hürriyet Cumartesi

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