Dünden sonra, yarından önce

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BİR DÜET GELİR…

Ve listeleri altüst eder. ‘Serdar Ortaç Şarkıları’ projesinin ikinci albümünde Edis ve Gülşen’in birlikte söyledikleri ‘Sor’u özetle bu şekilde anlatabiliriz. İkilinin düeti, Ortaç’ın diskografisinde ayrı bir yerde duran şarkıya görkemli bir dönüşün kapısını açtı. Sözleri Serdar Ortaç, bestesi İspanyol Alfredo Panebianco’ya ait şarkının düzenlemesinde Zeki Arkun ve Elber Tutkus isimlerini görüyoruz.

‘Sor’ (Tekli)

Edis-Gülşen

Ozinga&DMC

54 YIL SONRA

Nirvana, grunge tarzında yorumladığı ‘Love Buzz’ı 34 yıl önce Sub Pop’tan yayımlamıştı. Rock grubu Shocking Blue’ya ait parçayı 54 yıl sonra aynı plak şirketi için bu kez Gaye Su Akyol söyledi. Akyol, şarkıyı Anadolu saykedelik türünde düzenlerken grunge’a saygılarını iletmeyi de ihmal etmemiş. Çalışmadaki ikinci parça 'Böyle Olur mu?' ise bir halk türküsü.

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‘Love Buzz’ (Tekli)

Gaye Su Akyol

Sub Pop

EGE’YE UZANIYORUZ

Bu kez karşımızda söz ve müziği anonim, eski bir Ege türküsü olan ‘Gımıldan’ var. Güliz Ayla, eğlenceli sözlere sahip bu ritmik türküyü günümüze taşımış. Ayla bu türküyü neden seçtiğiniyse “Kendi topraklarımızın müziğinin unutulmaması, bizden daha genç kuşaklara dinletilmesini çok çok önemli buluyorum” diyerek açıklıyor.

‘Gımıldan’ (Tekli)

Güliz Ayla

Pasaj Müzik



KAVGA OUT, DAYANIŞMA İN

Rapçiler son yıllarda güçlerini birleştirip güzel işlere imza atıyorlar. Oysaki sayıları iki elin parmaklarını geçmediği dönemlerde aralarında daha fazla atışma oluyordu. Anıl Piyancı ve Set’in işbirliğinden de 6 şarkılık yeni bir çalışma ortaya çıktı. Albümdeki şarkıların düzenlemelerinde Negro, Benzel, Hell ve Ouranius isimleri dikkat çekiyor.

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‘Palm Trap’ (EP)

Anıl Piyancı-Set

Sony Music Türkiye

SAVANA EKİBİNDEN…

‘Black Coin’ ve ‘Jilet’ parçalarını biliyorsanız Bar B ismi size yabancı gelmeyecek. Savana ekibinin öne çıkan isimlerinden olan Bar B şimdi de trap türündeki ‘Win Win’ ile yerini sağlamlaştırma peşinde.

‘Win Win’ (Tekli)

Bar B

Warner Music Türkiye