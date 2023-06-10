Doğanın tam ortasında... En iyi 10 piknik alanı!

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Burada İstanbul’u farklı bir gözle görebilir, yeşilin binbir tonunu seyredebilirsiniz. Koruda 12 km yürüyüş parkuru ve doğal bir gölet var. Oksijen kaynağı olan bu yerde piknik yapabilirsiniz ama ateş yakmanın ve mangalın yasak olduğunu unutmayın. Kent ormanına metroyla kolayca ulaşmak da mümkün. Ebru Erke, Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu önerisi.

2 - Yürüyüş parkuru da var



Fenerbahçe Parkı, İstanbul

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Sarayburnu ve Prens Adaları’nı gören bir manzaraya sahip parkta hem yürüyüş hem piknik alanları var. Piknik masalarını kullanabilirsiniz. Ayrıca çevresindeki kafelerden kahvenizi, çayınızı alabilirsiniz. Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu öneriyor.

3 - Pikniğin sevilen adresi



Belgrad Ormanları, İstanbul





Piknik denince akla ilk gelen yer Belgrad Ormanları. Hem İstanbul’un içinde hem de şehir dışına çıkmış gibi hissedeceğiniz ormanda piknik yapılabilir. Mangal yakmak istiyorsanız ormanın içinde ayrılmış bölümdeki masalı yerleri tercih edebilirsiniz. Bahar Gündoğdu ve Gökhan Konaş önerisi.

4. Farklı aktiviteler yapmak mümkün



Durusu-Terkos Gölü, İstanbul



İstanbul’un Çatalca ilçesine yakın bir konumdaki Durusu Gölü’nün çevresinde ücretli ve ücretsiz pek çok piknik alanı var. Göl etrafında otelden pansiyona birçok konaklama olanağı olmakla birlikte dileyen kendi imkânlarıyla kamp da yapabiliyor. Olta balıkçılığı ve kano gezintisi de gölün sunduğu aktiviteler arasında. Gülay Barbaros Altan ve Yücel Sönmez önerisi.

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5. Üç büyük gölete sahip



Soğanlı Botanik Parkı, Bursa



Saffet Emre Tonguç: “400 bin metrekareye yayılan parkta 3 gölet, su oyunları havuzu ve 2 çocuk oyun alanı var. 12 kilometrelik yürüyüş yolu ve 1,8 kilometrelik bisiklet yolu da spor tutkunlarına armağan. Atıştırmalık satan büfeler, bisiklet kiralayabileceğiniz bir işletme; 17, 18 ve 19’uncu yüzyıl Bursa konaklarının bire bir uygulamalarını görebileceğiniz Bursa Evleri de parkın sınırları dahilide.”

6. Sosyal medyada ünlü



Poyrazlar Gölü, Sakarya



Furkan Kumkaya “Uzun yıllar sadece Sakaryalıların uğrak yeriydi. Sosyal medya sebebiyle Türkiye’nin birçok yerinden gelenler olmaya başladı. Poyrazlar Gölü’nün güneybatı kısmı piknik masaları ve kamelyaların olduğu geniş bir piknik alanı olarak hizmet veriyor. İçinde bisiklet kiralama noktaları var. Ortalama yarım saatte bisikletle gölün bisiklet parkuru bitirilebiliyor. Giriş ücretli” diyor.

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7. Denize nazır



Dilburnu, Büyükada, İstanbul



Melih Uslu “Çam ormanları, zarif mimarisi, tarihi mabetleri, kır lokantaları ve renkli çarşısıyla Adalar arasında bir başka keyif vereni. Bol ağaçlı büyük bahçeler içindeki köşklerin kıyısından geçerek Dil Burnu’na uzanmaksa her zaman çok keyifli. Adını denize bir dil gibi uzanan görünümünden alan bu çamlık alan, piknik ve dinlenme alanı olarak düzenlenmiş” yorumunu yapıyor.

8. Çam ağaçları arasında



Soğuksu Milli Parkı, Ankara



Erdal İpekeşen “Başkentin akciğerleri sayılan oksijen kaynağı Soğuksu Milli Parkı, Ankara’ya 80 km mesafedeki Kızılcahamam’da, şifalı suları ve dev ormanıyla çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Yaz aylarında çam ağaçları arasında, kışınsa karla kaplı doğasında huzur bulunabilecek park, dört mevsim piknik fırsatı sunuyor” diyor.

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9. Kamp alanı da mevcut



Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir



“Çanakkale ve Balıkesir illeri arasındaki Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir’in Edremit ilçesine 7 km, Balıkesir merkezeyse 95 km uzaklıkta. Milli park içinde belirli alanlarda ateş yakmaya ve kamp yapmaya izin veriliyor. Şahindere Kanyonu piknik için ideal bir alan. Giriş ücretli” diye tarif ediyor Gökhan Konaş.

10. Masalsı bir sihre sahip



Tillo Tabiat Parkı, Siirt



Bahar Gündoğdu “Beni en çok şaşırtan yerlerden biridir Siirt’in Tillo Köyü. Botan Çayı’na bakan yüksek falezler ve çayın muhteşem turkuvaz rengi bambaşka bir ambiyansa sahip. Bir cam terasın da bulunduğu tabiat parkında üstü çatılı piknik masaları var. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel ve en enteresan piknik alanı burasıydı. Belki Doğu’nun masalsı sihriydi” yorumunu yapıyor.