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Doğanın tam ortasında... En iyi 10 piknik alanı!

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#Piknik#Piknik Alanı#Piknik Çantası
Doğanın tam ortasında... En iyi 10 piknik alanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 07:00

Havalar ısındı. İnsan daha çok dışarda olmak, sevdikleriyle daha çok plan yapmak istiyor. Hele şehrin kalabalığından sıkıldıysanız açık hava etkinliklerinin en gözdesi olan piknik buluşmalarının tam sırası. Huzur ve dinginliğin adresi olan, bunalmadan sıcak havaların tadını çıkarabileceğiniz en iyi piknik adreslerini jürimize sorduk.

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Doğanın tam ortasında... En iyi 10 piknik alanı

1 - Ulaşım çok kolay

Atatürk Kent Ormanı, İstanbul

Doğanın tam ortasında... En iyi 10 piknik alanı


Burada İstanbul’u farklı bir gözle görebilir, yeşilin binbir tonunu seyredebilirsiniz. Koruda 12 km yürüyüş parkuru ve doğal bir gölet var. Oksijen kaynağı olan bu yerde piknik yapabilirsiniz ama ateş yakmanın ve mangalın yasak olduğunu unutmayın. Kent ormanına metroyla kolayca ulaşmak da mümkün. Ebru Erke, Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu önerisi. 

2 - Yürüyüş parkuru da var

Fenerbahçe Parkı, İstanbul

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Doğanın tam ortasında... En iyi 10 piknik alanı


Sarayburnu ve Prens Adaları’nı gören bir manzaraya sahip parkta hem yürüyüş hem piknik alanları var. Piknik masalarını kullanabilirsiniz. Ayrıca çevresindeki kafelerden kahvenizi, çayınızı alabilirsiniz. Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu öneriyor. 

3 - Pikniğin sevilen adresi

Belgrad Ormanları, İstanbul

Doğanın tam ortasında... En iyi 10 piknik alanı


Piknik denince akla ilk gelen yer Belgrad Ormanları. Hem İstanbul’un içinde hem de şehir dışına çıkmış gibi hissedeceğiniz ormanda piknik yapılabilir. Mangal yakmak istiyorsanız ormanın içinde ayrılmış bölümdeki masalı yerleri tercih edebilirsiniz. Bahar Gündoğdu ve Gökhan Konaş önerisi. 

4. Farklı aktiviteler yapmak mümkün

Durusu-Terkos Gölü, İstanbul

İstanbul’un Çatalca ilçesine yakın bir konumdaki Durusu Gölü’nün çevresinde ücretli ve ücretsiz pek çok piknik alanı var. Göl etrafında otelden pansiyona birçok konaklama olanağı olmakla birlikte dileyen kendi imkânlarıyla kamp da yapabiliyor. Olta balıkçılığı ve kano gezintisi de gölün sunduğu aktiviteler arasında. Gülay Barbaros Altan ve Yücel Sönmez önerisi. 

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5. Üç büyük gölete sahip

Soğanlı Botanik Parkı, Bursa

Saffet Emre Tonguç: “400 bin metrekareye yayılan parkta 3 gölet, su oyunları havuzu ve 2 çocuk oyun alanı var. 12 kilometrelik yürüyüş yolu ve 1,8 kilometrelik bisiklet yolu da spor tutkunlarına armağan. Atıştırmalık satan büfeler, bisiklet kiralayabileceğiniz bir işletme; 17, 18 ve 19’uncu yüzyıl Bursa konaklarının bire bir uygulamalarını görebileceğiniz Bursa Evleri de parkın sınırları dahilide.”

6. Sosyal medyada ünlü

Poyrazlar Gölü, Sakarya

Furkan Kumkaya “Uzun yıllar sadece Sakaryalıların uğrak yeriydi. Sosyal medya sebebiyle Türkiye’nin birçok yerinden gelenler olmaya başladı. Poyrazlar Gölü’nün güneybatı kısmı piknik masaları ve kamelyaların olduğu geniş bir piknik alanı olarak hizmet veriyor. İçinde bisiklet kiralama noktaları var. Ortalama yarım saatte bisikletle gölün bisiklet parkuru bitirilebiliyor. Giriş ücretli” diyor.

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7. Denize nazır

Dilburnu, Büyükada, İstanbul

Melih Uslu “Çam ormanları, zarif mimarisi, tarihi mabetleri, kır lokantaları ve renkli çarşısıyla Adalar arasında bir başka keyif vereni. Bol ağaçlı büyük bahçeler içindeki köşklerin kıyısından geçerek Dil Burnu’na uzanmaksa her zaman çok keyifli. Adını denize bir dil gibi uzanan görünümünden alan bu çamlık alan, piknik ve dinlenme alanı olarak düzenlenmiş” yorumunu yapıyor.

8. Çam ağaçları arasında

Soğuksu Milli Parkı, Ankara

Erdal İpekeşen “Başkentin akciğerleri sayılan oksijen kaynağı Soğuksu Milli Parkı, Ankara’ya 80 km mesafedeki Kızılcahamam’da, şifalı suları ve dev ormanıyla çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Yaz aylarında çam ağaçları arasında, kışınsa karla kaplı doğasında huzur bulunabilecek park, dört mevsim piknik fırsatı sunuyor” diyor.

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9. Kamp alanı da mevcut

Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir

“Çanakkale ve Balıkesir illeri arasındaki Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir’in Edremit ilçesine 7 km, Balıkesir merkezeyse 95 km uzaklıkta. Milli park içinde belirli alanlarda ateş yakmaya ve kamp yapmaya izin veriliyor. Şahindere Kanyonu piknik için ideal bir alan. Giriş ücretli” diye tarif ediyor Gökhan Konaş.

10. Masalsı bir sihre sahip

Tillo Tabiat Parkı, Siirt

Bahar Gündoğdu “Beni en çok şaşırtan yerlerden biridir Siirt’in Tillo Köyü. Botan Çayı’na bakan yüksek falezler ve çayın muhteşem turkuvaz rengi bambaşka bir ambiyansa sahip. Bir cam terasın da bulunduğu tabiat parkında üstü çatılı piknik masaları var. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel ve en enteresan piknik alanı burasıydı. Belki Doğu’nun masalsı sihriydi” yorumunu yapıyor.

 

 

 

 

 

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#Piknik#Piknik Alanı#Piknik Çantası

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