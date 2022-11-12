Derse ara verildi,o zaman başlasın eğlence!

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Ailelerin çocuklarıyla şehirde etkinlik planları yapabileceği ilk ara tatil bugün başladı. Önümüzdeki pazartesiye (21 Kasım) kadar sürecek olan bu molada çocuklar için sayısız seçenek var; filmler, müzikaller, atölyeler ve tiyatro oyunları... Müzeler de çocukları ve gençleri bekliyor. Hem en güzel etkinlikleri hem de çocukların okuldan kopmaması için yapılması gerekenleri öğrendik.

Müzede ya da doğanın kalbinde...

Gülay Barbaros Altan-Hürriyet Seyahat Yazı İşleri Müdürü

İSTANBUL

* Tarihi Yarımada turu yapıp restore edilen İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ni ve Yerebatan Sarnıcı’nı gezin. Tarihi Sultanahmet Köftecisi’nde ziyafet de bu gezinin bonusu olsun.

* Milli Saraylar Resim Müzesi’ne ev sahipliği yapan Dolmabahçe Sarayı’nda Veliahd Dairesi’ni gezin, yorulunca bir saray ihtişamıyla servis yapan çay salonunda oturun.

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Yerebatan Sarnıcı

* Atatürk Arboretumu, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin canlı laboratuvarı. İçindeki mini gölde ördekler yüzüyor. Erken giderseniz rahat rahat gezersiniz. Yiyecek ve içecek sokmak yasak. Buradan çıkınca kahvaltı için Belgrad Ormanı’na geçin. Civarda kahvaltıcılar var ama siz hazırladığınız piknik sepetinizi çıkarın, çocuklar daha çok seviyor.

* Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’na gidin. Hayvanların hayatını parmaklıklar arkasında geçirmesi, onların kafeslerde birer süs gibi sergilenmesi yanlış. Ancak Darıca’daki hayvanat bahçesi dünyadaki diğer çağdaş örnekleri gibi doğayı korumak için çalışıyor. Doğadan hayvan almıyor; ayrıca sağlık sorunları olan hayvanları rehabilite edip doğaya salıyor.

ANKARA

* Ankara’nın tarihi ilçesi Beypazarı yakınlarındaki Macun Mahallesi’nde tarihi dokusu aynen korunmuş bir Yaşayan Köy var; burası bir Anadolu Açık Hava Müzesi ve müze otelinden oluşuyor. Çocuklar köy yaşamını deneyimleyip toprakla, hayvanlarla vakit geçiriyor. Ara tatil için özel bir kamp düzenlenmiş.@yasayankoymuzeotel





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MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi

* Bu tatili fırsat bilip bilim meraklısı çocuklarınızı MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’ne götürün. Tarihten fen bilimlerine, kara yaşamından deniz yaşamına birçok alanda geçmişten günümüze fosiller ve kalıntılar sergileniyor. Çukurambar’daki müze ücretsiz, ayrıca Şehit Mehmet Alan Enerji Parkı’nın da içinde. Gitmişken ziyaret edin. Petrol, doğalgaz, kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim ve tüketim şekillerini gösteren maketler ve eğitim bölümleri var.

İZMİR

* Torbalı’da saklı bir mücevher Key Museum. Son derece iyi düzenlenmiş bir otomobil müzesi.

* İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü; İnciraltı Deniz Müzesi… TCG Ege Firkateyni ile TCG Pirireis Denizaltısı, TCG Kasırga Hücumbotu aslına uygun olarak sergileniyor. Gezide çocuklar deniz üniforması neden 8 düğmeliden Türkçe rüzgâr isimlerine denizcilikle ilgili birçok bilgiyle donanıyor.

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Daha verimli bir tatil için

Mehtap Gür-eğitimci





* Verimli dinlenme zamanları yaratın. Bu zaman diliminde yaş grubuna uygun kitap okumak, iyi içerikli belgesel ve filmleri izlemek iyi birer seçenek. Doğa yürüyüşleri ve akran buluşmaları da organize edilebilir.

* Rutinler bu süreçte de devam etmeli. Özellikle küçük yaş gruplarının uyku, yemek, oyun ve çalışma zamanları ev ortamında da değişmemeli. Büyük yaş grubu ve sınav hazırlık sürecinde olan çocuklar içinse dinlenme, ders çalışma planları, akran iletişimi, sosyalleşme için yapılacak aktiviteler okulda olduğu gibi bir düzen içinde sürmeli. Tüm bunlar tatil sonrası okula dönen çocukların uyum süreçlerinin olumlu ilerlemesini sağlar.

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* Topluma faydalı ve çalışmalarıyla iz bırakmış bir sanatçıyı ve sporcuyu yakından tanımak, eserlerini incelemek için araştırma yapmak ve o kişinin başarılarını çocuğunuzla konuşmak onun için iyi bir motivasyon kaynağı olur.

* Tatili birlikte zaman geçirmek için bir fırsata çevirin. Yemek saatlerinde uzun sohbetler yapabilir, mutfakta bir yemeği hazırlamasına rehberlik edebilirsiniz. Çocuğunuzun yaş grubuna uygun etkinliklere onunla birlikte katılabilirsiniz.

* Sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve yeni kazanımlar elde edebilmeleri için onlara yaş düzeylerine uygun görevler verin.

* Tatilin son günlerinde çocuğunuzun okul kıyafetleri ve çanta hazırlığına destek olun. İhtiyaçlarını gözden geçirin ve bunları çocuğunuzla birlikte hazırlayın.

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Dans edelim, öğrenelim

Ömür Kurt, Hürriyet aile-çocuk yazarı

MÜZİKLİ Oyunlar

* Paytak Penguen: İstanbul Torium Sahne’deki müzikli oyun doğayı ve hayvan sevgisini öğretirken müzikleriyle de eğlendiriyor. 15 Kasım Salı 13.00 ve 15.00. Bileti 69 lira.

* Bremen Mızıkacıları: Çocukların çok sevdiği ‘Bremen Mızıkacıları’ masalından uyarlanan oyun 17 Kasım Perşembe günü 14.00’te İstanbul Profilo Sahne’de. Bileti 68 lira.

* Rafadan Tayfa: Çocukların çok sevdiği ekip Türkiye’nin birbirinden güzel köşelerini, gelenek ve değerlerini bir müzikalle anlatıyor. İstanbul Trump Sahne’de 19 Kasım Cumartesi 13.00 ve 15.00’teizlenebilir. Bileti 133.50 lira.

* Elf Müzikali: Bol şarkılı, danslı, ses ve ışık efektli bu müzikalle çocuklar

20 Kasım Pazar gününü eğlenerek geçirecek. İstanbul Fişekhane’de 13.00 ve 15.00’te. Bileti 120 lira.

* Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nda: Roald Dahl’ın eserinin tiyatro uyarlaması Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde.

15 Kasım Salı 12.00 ve 14.30. Bileti 133 lira.

* Sevimli Kahramanların Sürprizi: Heidi, Elsa veMaşa ile Koca Ayı gibi birçok sevimli kahraman 20 Kasım Pazar günü İzmir Menemen Belediyesi Kültür Merkezi’nde buluşuyor. 15.00 ve 17.00’de. Bileti 51 lira.

atölyeler



* Pera Müzesi, 17. İstanbul Bienali sergisine yönelik rehberli turun ardından gerçekleşen atölyelerde 4-12 yaş katılımcılara yaratıcılıklarını ortaya çıkarma imkânı sunuyor. 15-20 Kasım günlerindeki atölyelere katılım ücretsiz. Başvuru için ogrenme@peramuzesi.org.tr

* Çocuklarla Felsefe: Opus Noesis’in etkinliği, felsefe danışmanı Özlem Marangoz Aydın’ı 10-13 yaş çocuklarla 19 Kasım 11.00-12.00’de çevrimiçi buluşturuyor. Çocukların sorularından yola çıkarak kavramların tartışılacağı atölyeye kayıt için adres: opusnoesis.com.tr. Ücreti 150 lira.

Beyazperdede ne var?

Uğur Vardan-Hürriyet sinema yazarı





* Tim, Tim, Timsah (Lyle, Lyle, Crocodile): Primm ailesi New York City’ye taşındıklarında, küçük oğulları Josh yeni okuluna ve arkadaşlarına adapte olmakta güçlük çeker. Bütün bunlar, Josh’ın şarkı söyleyen, banyo yapmaya, havyara ve müziğe bayılan Timsah Tim’i tavan arasında keşfetmesiyle değişir. Bu ikili hemen arkadaş olur ama kötü komşuları Mr. Grumps, Tim’in varlığını tehlikeye sokacaktır. Müzikal-komediyi Will Speck ve Josh Gordon ikilisi yönetmiş…

* Niloya: YouTube’da 5 milyon abone sayısı ve TRT Çocuk’ta her gün yayımlanan bölümleriyle ‘Niloya’ çizgi serisi

ilk sinema filmiyle minik izleyicilerin karşısına çıkıyor. Arkın Aktaç imzalı yapımda ‘süper kahraman’ olmak isteyen Niloya ve arkadaşlarının serüvenleri

anlatılıyor.

* Karlar Kraliçesi ve Prenses (The Snow Queen&The Princess):

Gerda ve Kai, herkesin dondurulmasına neden olan bir olayı çözmek için kolları sıvarlar… Rus yapımı bu animasyon Andrey Korenkov ve Aleksey Tsitsilin imzasını taşıyor.

Sahnede neler var?

Bahar Çuhadar Hürriyet Ekler tiyatro yazarı





* Dans Eden Ev: Hikâye anlatmanın sonsuz yolu olduğuna nefis örnek. Sadece 5 yaş üstü çocukları kıkırdatacak değil, yetişkinlere de nefes aldıracak çok tatlı bir iş. 13 Kasım Pazar, 13.00’te Moda Sahnesi’nde.

* Peter Pan ve Varolmayan Ülke: Müzikal, 7 yaş üstü çocukları masalların büyümeyen çocuğu Peter Pan ve koruyucu perisi Tinkerbell ile tanıştıracak. Kahramanlarımız, peri tozunun da yardımıyla ‘Varolmayan Ülke’ye doğru yolculuğa çıkar… 17 Kasım 15.00, Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

* Pırt: Yeni bebek sahibi olmuş bir anne-babanın bebeklerinin gazını çıkarmak için başvurdukları çözüm arayışlarını izlerken kendinizi bir masalın içinde bulacaksınız.5 yaş üstü için uygun. 19 Kasım 13.00’te Kadıköy Boa Sahne’de.

* İllyria Diyarının Aslanları: Shakespeare’in ‘12. Gecesi’nden 6 yaş üstü çocuklar için özgün bir uyarlama. Bir gemi seyahatindeyken fırtınada kardeşinden ayrı düşen aslan Violet, bilinmeyen bir ülkede karaya vurur ve tek başına bir maceranın içinde bulur kendini… 12 Kasım Cumartesi, 13.00 ve 15.00’te Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde.