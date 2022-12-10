Denizden gelen yosun güzelliği

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Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, içeriğinde bol miktarda vitamin ve mineral olan ‘denizyosunu’ ile yapılan cilt bakım terapisinin sırlarını güzellik uzmanı Ayşe Çetinkaya anlatıyor...

◊ Yosun terapisi nedir?

Birçok yararlı element ve minerale sahip yosun, çeşitli sebeplerle yıpranan cilt için doğanın en güzel mucizelerinden biri... Bu uygulama da güçlü içeriğiyle vücudun ihtiyaç duyduğu mineral, element ve vitaminleri sağlayan bir terapi diyebiliriz.

◊ En çok ne için tercih ediliyor?

İyi bir gün geçirmek ve sonraki 15 gün boyunca vücudun iyi görünmesini isteyenler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Düğün öncesi bakım amacıyla ya da selülitlerden kurtulmak, bölgesel yağlanmalar ve vücut sıkılaşması için yaptıranlar da var. Ama cildinizde sorun yoksa bile bakımlı olmak adına yaptırabilirsiniz, bir sakıncası yok.

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Selülitlerde etkili

◊ Faydaları neler?

Yosun terapisi vücut dolaşımını

düzenleyip cilt bariyerini güçlendiren bir uygulama. İhtiyaç duyduğu element, mineral ve tuzları yeniden vücuda kazandırıyor. Bu sayede hem selülit oluşumunu önlüyor hem de selülitin ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor. Öte yandan eklemlerde ve kaslarda rahatlama sağlayarak vücudu dinlendiriyor. Ayrıca dolaşım ve sindirim sistemini düzenliyor. Bedenimizin stresten arındırılıp rahatlamasını ve gevşemesini sağlıyor.

◊ Nasıl uygulanıyor?

Kan dolaşımını hızlandırmak için önce masaj, sonrasında yosun özlü okyanus peeling’i yapılıyor. Ardından özel hazırlanmış yosun maskesi vücut yüzeyine ısı vasıtasıyla uygulanıyor ve

streç filmle kaplanıyor. Yaklaşık

40 dakika bekliyoruz. Bu sırada ısıyla açılan gözeneklere nüfuz eden aktif maddeler cilt dokusunu uyarıyor. Bu durum kan dolaşımını hızlandırarak mevcut problemleri nötralize ediyor,cildi besliyor. Daha sonra duşta sadece suyla temizleniyor. En sonunda inceltici ve sıkılaştırıcı özel bakım kremleriyle vücut nemlendiriliyor.

Toksinlerden arındırıyor

◊ Terapide deniz suyu mu kullanılıyor?

Evet, deniz suyu kullanıyoruz çünkü bildiğiniz üzere deniz suyu vücudu stresten ve toksinlerden arındırıyor. Yosun terapisi yaparken amacımız sadece görüntüyü düzeltmek değil ruhunuzun da iyileşmesini sağlamak bir taraftan...

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◊ Kaç seans uygulanmalı?

Aslında bir seans sınırlaması yok. Problemin veya deformasyonun büyüklüğüne ya da tercihe göre

seans sayısı belirleniyor. Ama

sınırsız şekilde uygulanabilir.

◊ Kaç seans sonunda cilt sıkılaşır ya da selülit yok olur peki?

Yoğun selülitler için ortalama 6-8 seans gerekir. Vücudun iyi görünmesi için tek seans bile yeterli olabilir. Seans sayısı yosun terapisini hangi sebeple yaptırdığınıza göre değişir.

◊ Hassas ciltlere zararı var mı?

Hiçbir zararı yok. Uygulama sonrası cilt hafifçe kızarabilir ama kısa sürede normale döner. Herkese önerebiliriz.

