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Cildinizi yılların etkisinden koruyun

Güncelleme Tarihi:

#Cilt Sağlığı#Güzellik#Bakım
Cildinizi yılların etkisinden koruyun
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 07:58

Yıllar içinde ciltte oluşan kırışıklıklara engel olmak, cildinizi sağlıklı, genç ve sıkı bir görünüme kavuşturmak için kırışıklıklar üzerinde etkili olan yüz kremlerini düzenli olarak kullanmanızda fayda var. Yaşlanma karşıtı en etkili bakım kremlerini uzmanlarımıza sorduk, en iyileri sizin için derledik.

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Yüksek oranda antioksidan

1-Caudalie Premier Cru Yaşlanma Karşıtı Gündüz Bakım Kremi

Yaşlanma karşıtı gündüz kremi. İçeriğinde yüksek oranda antioksidandan bulunuyor. Dolgunluk ve hacim vererek yüksek nem ve ışıltı sağlıyor. Kuru ve olgun ciltler kullanabiliyor. Selda Özkök, Hatice Saka, Metin Uyar, Nilay Yalçınkaya, Damla Suay, Selen Karabulut önerisi. 50 ml 1750 lira.

Onarım sürecini hızlandırıyor

2- Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Cream Enriched

Damla Suay, Hatice Saka, Selen Karabulut önerisi olan krem paraben ve mineral yağlar içermiyor. Cildin kendi onarım sürecini hızlandırarak bakım ürünlerine daha verimli bir şekilde cevap vermesini sağlıyor. 50 ml 2200

Çiçeksi bir kokusu var

3- Nuxe Merveillance Le Lift Sıkılaştırıcı Gündüz Bakım Kremi

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Damla Suay, Gökçe Yıldırım önerisi. Krem yaşlanma karşıtı etkisi, çiçeksi ve misk kokusu ile öne çıkıyor. Cilde ihtiyaç duyduğu nemi ve besini veriyor. 50 ml 640 lira.

 

Genç ve dolgun görünüm

4-Clinique Smart Clinical MD Age Yaşlanma Karşıtı ve Sıkılaştırıcı İkili Bakım Kremi

İki yenilikçi nemlendiriciden biri cildin daha genç ve sıkı, diğeri ise daha dolgun ve hacimli görünmesini sağlıyor. Boyun, çene ve çene çizgisi gibi alanları gözle görülür şekilde yeniden yapılandırmaya ve şekillendirmeye yardımcı oluyor.50 ml 1425 lira. Hatice Saka ve Selen Karabulut öneriyor.

 

Cildi sıkılaştırıyor

5- Loreal Paris Yaş Uzmanı 40+ Kırışıklık Karşıtı Sıkılaştırıcı Gece Kremi

Yaş uzmanı serisinden +40 ise retinol+peptit kompleksi uygun fiyatı nedeniyle tercih edilen kremler arasında. Bu kompleks cildi sıkılaştırıp kırışıklık görünümünü hafifletiyor. Yoğun nemlendirici özelliği de var. Sebile Ölmez ve Gökçe Yıldırım önerisi. 50 ml 99,90 lira.

Yaşlanma etkilerini azaltıyor

6-La Roche Posay Redermic R Retinol Kırışıklık Karşıtı Krem

 Ürünü öneren Selda Özkök: “Kırışıklıklar ve eşit olmayan cilt tonu için kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Retinol A Vitamini içeren anti aging bakım kremi erken yaşlanma etkilerini azaltıyor” diyor. Selda Özkök. 30 ml 1173 lira.

 

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Daha eşit bir cilt tonu sağlıyor

 7-Lancome Renergie Multi-Lift Ultra Krem

 Metin Uyar “Kolajen kaybı belirtilerine karşı çok yönlü bakım sunan bir yaşlanma karşıtı kremdir. Glukopeptitler içeren keten tohumu özüyle daha sıkı bir cilt hissi, kırışıklıklarda azalma ve daha eşit bir cilt tonu sağlamaya yardımcı olur” diyor. 50 ml 1950 lira.

Yoğun nem veriyor

8- Neutrogena Retinol Boost Yaşlanma Karşıtı Gece Kremi

Sebile Ölmez “İçeriğindeki mersin özüyle retinol içeriyor. Cilde yoğun nem veriyor ve kısa sürede ciltteki ince çizgi ve kırışıklıkları azaltıyor. Leke görünümünü de hafifletiyor” yorumunu yapıyor. 50 ml 240 lira.

 Kırışıklıkların derinliğini azaltıyor

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9- Biodroga MD Collagen Boost Day Care-Olgun Ciltler İçin Kolajen Destekli Gündüz Bakım Kremi

Kırışıkların yüzeyini ve derinliğini azaltıyor. Sibel Berksoy “Kolajen ve elastin lif yapımını uyarıcı biyo aktif peptitler içeriyor. Onarıcı bir Bakım sağlıyor” diyor.50 ml 1650 lira.

 

Kolajen düzeyini arttırıyor

10- Cosmed Revolution Multi Function Peptide Krem

Yağ asidi içeriğiyle nem kapasitesini arttıyor. “Peptid içerikleri cildin kolajenini arttırıyor. Botoks benzeri etkiyle kas liflerini rahatlatıyor” yorumunu yapıyor Güneş Ertürk. 30 ml 599 lira.

Cildinizi yılların etkisinden koruyun

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#Cilt Sağlığı#Güzellik#Bakım

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