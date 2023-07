Ceza vermeyin, sınır koyun

Haberin Devamı

◊Gizem: Melis sana muhteşem bir soruyla geliyorum... Çocuklara ceza verilmeli mi verilmemeli mi? Baştan söyleyeyim, ben artık Lorin’e ceza vermeye başladım.

◊Melis: Bence hayır, ama ben de veriyorum (gülüyor). Çünkü çaresiz kalıyorum. Hatta bazen bas bas bağırıyorum “Cezalısın, bir daha asla telefonda oyun oynamana izin vermeyeceğim” diye. Dünyanın en büyük hatasını yapıyorum, farkındayım. Sıfır istikrar, kontrolü kaybetme, çocuğun duygularını hiçe sayma, güvenini sarsma, her türlü kötü ebeveyn davranışı... Ben nasıl bir anneyim! ◊Gizem: Ve Melis yine abartır… Hop, bir dakika, kendine bu kadar yüklenme lütfen. Hiçbir konuşmadan, iyi niyetten, iyi davranıştan anlamayan ve sürekli bizi suiistimal eden bu çocuklara nasıl sınır çizeceğiz, pardon! Bunlar çocuk kalmayacak ki, yetişkin olduklarında yaptıkları her şeyin bir karşılığı olacak hayatta. Kimse “Ah canım benim” diyerek sineye çekmeyecek yaptıklarını. ◊Melis: Evet ama benim anlattığım davranış modelinin bir işe yaramadığı da gerçek.

◊Gizem: Tamam, ben de karanlık odaya kapatalım, aç bırakalım demiyorum ama bazı zamanlar da yaptıklarının bir karşılığı olmazsa yapmaya devam ediyorlar. Ben “Bir daha asla oyun oynamayacaksın” demiyorum mesela. “Sinirlendiğin anda bana sarılarak, nefes alıp vererek sakinleşmeye çalışmak yerine yine bana saldırdığın, saçımı çektiğin, yüzümü tırmaladığın ve canımı çok yaktığın için yarın akşama kadar telefon ve tablet izlemek yok” diyorum. Çünkü Melis, defalarca anlattım. Kaç kez konuştum, ne nefes egzersizleri yaptık beraber... Krize girdiği anda bana saldırmayı alışkanlık haline getirdi resmen ya. Karşısında hüngür hüngür ağlamışlığım var. “Bir daha yapmayacağım anne” deyip bir sonraki olayda yine aynı...

◊Melis: Burada bir öfke kontrol sorunu var gibi Lorin’in. Bence bunu çocuk psikoloğuna danışmalısın.

◊Gizem: Tabii var. Bazı anlarda birden krize dönüşüyor her şey. Tabii ki danıştım ama hayatta her zaman teoriyle pratik aynı işlemiyor işte. Benim de iyi ve kötü anlarım var. Toleransım her zaman yüksek olmuyor.

◊Melis: İşte konu da o. Bu kriz anlarında kendi tetiklenmemizi fark edip kontrol altına almamız gerektiğini söylüyor uzmanlar. Sakin kalmayı başarmak o anlarda dünyanın en zor işi. Ben bir başarıyorsam, bir başaramıyorum.

◊Gizem: Yok abicim, beş ben başarıyorsam bir de o başaracak artık, en azından deneyecek, denemeli... İsviçre’de yapılan araştırmayı görmüşsündür. Her bir çocuk annesinin ömrünü ortalama 65 hafta kısaltıyor. Ama babalarda böyle bir durum yok. Hatta kız çocukları babaların ömrünü uzatıyormuş.

◊Melis: Ve yine babalar 10 puanla şampiyon! Bak, bu ceza konusunda psikolojik danışman Ezgi Katı,‘ceza yerine sınır koyma’ diyor. Bunu yaparken kullandığımız dilin de çok önemli olduğunu söylüyor.

◊Gizem: Allah aşkına anlat, nasıl konuyormuş o sınır! Gerçekten çok merak ettim.

‘Disiplin kurmak için diktatör olmaya gerek yok’

Psikolog danışman Ezgi Katı

◊Ebeveyn çaresiz kaldığında cezaya yönelir. Bu belki kısa süreliğine sonuç da verir ama uzun dönemli çözüm ya da sağlıklı çözüm sağlamaz.

◊Çocuğa ceza vermeden davranışlarını değiştirmenin yolu sınır koymaktır. Ceza uygunsuz eylemler sonucunda yapana üzüntü, acı verici işlemdir. Ve doğrudan çocuğun duygularını hedef alır. Çocuğun utanç ve suçluluk hissetmesine neden olur ve bu duyguları yaşatarak eğitim vermek onu dışa bağımlı yapar. Sınır koymaksa çocuğu rencide etmez ama çocuğun davranışını düşünmesini sağlar. Hedef duygular değil davranışlar olduğu için sonucunda utanç ya da suçluluk doğurmaz.

◊Sınır koymak çocuğa seçtiği davranışın sonuçlarını göstererek ve nedenini açıklayarak yapılır. “Fark ediyorum da bir süredir bilgisayarından uzak kalmakta zorlanıyor ve daha öncesinde konuştuğumuz halde ihtiyacın olan sürenin üstünde kullanıyorsun. Annen/baban olarak kendine zarar vermene razı olamam. Sen kendi sınırını çizmekte zorlandığın için bir süre bu sınırı ben çizeceğim. Her gün (örneğin) 2 saat kullanım süren var. Bunun üzerine çıktığın her dakika için ertesi gün süreni kısaltacağım. Biliyorum bu sana yetmiyor. Bana kızmanı anlıyorum ancak sen kendi davranışlarının kontrolünü sağlayana kadar sana ben yardım edeceğim” gibi yönlendirilebilir.

◊”Yemeğini yemediğin için dondurma yiyemezsin” değil, “Sağlıklı beslenmek için haftada şu kadar top dondurma hakkın var. Bugün hepsini kullanırsan önümüzdeki haftaya kadar beklemen gerekecek. Sen karar verebilirsin” denebilir.

◊Kullandığımız dil çok önemlidir. Disiplin kurmak için diktatör olmaya gerek yoktur. Disiplin dışarıdan içeriye yönelmedikçe ve dış odaklı kaldıkça hatalar ve zorluklar artar. Ebeveyn çocuğa sınır koyarken onun yarattığı olumsuz duyguları taşıyabilir ama sağlam kalabilirse çocuğun duygusal olgunluğu artar ve kendi kararlarını alma becerisi gelişir.

‘Atacan Masallar Ülkesinde’

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde, bir gün Kırmızı Başlıklı Kız Pinokyo’yla, Çizmeli Kedi Heidi’yle yer değiştirmiş desek ne düşünürsünüz? Atacan bütün masal ülkesini yanlış bir sihirle karıştırır ve sonra normale dönmesi için arkadaşlarıyla macera dolu bir yolculuğa çıkar. Geçtikleri her kapı onları zaman zaman okyanuslara, çöllere, uzaya veya farklı bir masalın içine götürür.

Yer: Ankara Kültür Merkezi

Tarih: 22 Temmuz Cumartesi

Saat: 13.00

Yaş: 2-8

İletişim: (0312) 284 34 18

Ücret: 120 lira.

‘Minecraft-Nether Macerası’

Nether dünyasına girmek için mağaralarda portal arayan üç korkusuz savaşçı eşsiz bir maceraya atılır. Birlikten kuvvet doğduğunu ve cesaretin en değerli şey olduğunu bilen savaşçılarımız köylüleri kurtarmak ve dünyayı eski haline döndürmek için Nether’e girecek ve ejder gözünü bulacaklardır.

Yer: İstanbul, Mask Kara Tiyatrosu Tamer Levent Sahnesi

Tarih: 22 Temmuz Cumartesi

Saat: 15.00

Yaş: 4+

İletişim: (0536) 286 06 16

Ücret: 113 lira.

Sürpriz Şirin

Şirinler her yılki kamp partilerini yapmak için ormanın derinliklerinde bir alana kamp kurarlar. Tam hazırlıklara başlamışlardır ki birden bir sürprizle karşılaşırlar. Hiç görmedikleri yeni bir şirin yanlarına gelir. Yoksa bu Gargamel’in bir planı mıdır? Mavi dostlarımız sizleri ‘Şirinler: Kamp Macerası’na davet ediyor.

Yer: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi

Tarih: 23 Temmuz Pazar

Saat: 14.30

Yaş: 2+

İletişim: (0342) 221 17 50

Ücret: 110-150 lira.

Cennet Bahçesi’nde balon şov

Burgazada Cennet Bahçesi, hafta sonları gerçekleştirdiği alternatif festivallerle İstanbul'un önemli eğlence merkezlerinden biri haline geldi. Birçok türde müziğe ev sahipliği yapan mekân; açık hava sineması, tiyatro ve çocuk eğlencelerine de kapılarını açıyor. Balon Kukla Tiyatrosu'nun ‘Balon Kukla Show’u 7’den 70’e herkesi eğlendirmeyi hedefliyor.

Yer: İstanbul, Burgazada Cennet Bahçesi

Tarih: 23 Temmuz Pazar

Saat: 15.00, 17.00

Yaş: Sınır yok

İletişim: (0532) 251 83 85

Ücret: 280 lira (1 yetişkin+1 çocuk bileti)