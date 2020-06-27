Yorumlayan Zehra Gülüç

Şarkıyı yeniden düzenledik ve klibini çektik, çok heyecanlıyım

‘Cennetten Çiçek’ eski bir şarkıymış. Onu seslendirmeye nasıl karar verdiniz?

Şarkıya Instagram’da denk geldim. Çok hoşuma gitti, söyleyip telefonuma kaydettim ve YouTube’a yükledim.

Remiksini yapan Alper Eğri’yle nasıl bir araya geldiniz?

Tanışmıyoruz. Kaydımı alıp remiks yapmış.

Şarkıyı kaydederken bu kadar patlayacağını tahmin ediyor muydunuz?

Hiçbir beklentim olmadan paylaştım. Bir anda patlayıp çok sevildi. Destek olan herkese minnettarım.

Yakın çevreniz bu duruma ne diyor?

Şaşkın, mutlu ve bir o kadar da gururlular. Ben de aileme ve sevenlerime layık olabilmek için elimden geleni yapacağım.

Sizce şarkı daha önce seslendirilmiş olmasına rağmen neden şimdi tuttu?

Hiçbir çiçek vaktinden önce açmaz. ‘Cennetten Çiçek’ vaktini bekledi ve açtı.

Müzik şirketlerinden albüm teklifleri gelmeye başladı mı?

Şimdilik bir şey söylemeyeyim, büyüsü bozulmasın. Şarkıyı Serdar Şenyarar’la yeniden düzenledik ve klibini çektik. Bu hafta yayımlandı. Çok heyecanlıyım.

Şarkıyı seslendiren Zehra Gülüç, 1998 doğumlu. Mersin’de doğup büyüdü. Kırıkkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, müzik bölümünden bu ay mezun oluyor.

Remiksini yapan Alper Eğri

Ben de anlamadan patladı

Şarkının remiksini yapmaya nasıl karar verdiniz?

Şarkıyı daha önce Bülent Sonses söylemişti ama ben ilk kez Zehra Gülüç’ün cover’ıyla dinledim. Zehra’nın YouTube kanalı vardı. Tanıdığım DJ arkadaşlar onun söylediği diğer şarkılara remiks yapmıştı ama ‘Cennetten Çiçek’i kimse değerlendirmemişti. Şarkının bu versiyonunu çok beğendim ve remiks yaptım. Aslında altı ay oluyor. Ama biri bizim şarkıyı videosunda kullanınca Twitter’da gündem oldu. Ardından bir kişi daha yaptı, başka biri daha derken sosyal medyada popüler olan kişiler de paylaşmaya başladı. Bir anda, ben de anlamadan şarkı patladı.

Remiksi paylaşırken neden Zehra Gülüç’ün fotoğrafı yerine oyuncu Emily Rudd’ın fotoğrafını kullandınız?

Normalde sanatçının kendi fotoğrafını kullanırım ama Zehra’nın herhangi bir fotoğrafını bulamadım. Google’da bulduğum güzel yüzlü birini koymayı tercih ettim.

Bestecisi Enes Yıldırım

Akılda kalıcılığını melodik yapısına bağlıyorum

Şarkıyı ne zaman yaptınız?

Koray Albayrak’la dört-beş senedir tanışıyoruz. Hep birlikte bir şarkı yapmak niyetindeydik. İlk işimiz ‘Cennetten Çiçek’ oldu. 9-10 ay önce ilk defa Şahin İnan yorumladı. Sonra Bilal Sonses okumak istediğini söyledi. O daha tanınır hale getirdi.

Peki neden şimdi patladı?

Yeni yeteneklere öncülük etmek için sosyal medyadaki yorumculardan telif istemedik. Zehra basit bir telefon kaydı alıp YouTube’da paylaştığında kendisiyle mesajlaştık. Şarkının ona yakıştığını, telif istemeyeceğimi söyledim. İstanbul’a geldiğinde de yüz yüze tanışma fırsatı bulduk. Ama remiks yapan arkadaşı tanımıyorum. Akım haline geldiğini biz de bilmiyorduk. Haber kanallarına çıkıp telefonlarımız çalmaya başladığında şaşırdık. Tamamen spontane gelişen, sürpriz olaylar…

Zehra Gülüç’e yeni beste vermeyi düşünüyor musunuz?

Şarkıyı bir yapım şirketine verdik. İki şirket ortak bir yapımla Zehra için gereken her şeyi yapıyor. Ama ben onunla bir daha çalışmayı düşünmüyorum. Çünkü İstanbul’a geldiğinde, tanıştığımızda çok iyiydi, artık bizi tanımıyor gibi konuşuyor. Gündemde olmanın sarhoşluğuna bağlıyorum ben bunu. Allah başarılarını daim etsin.