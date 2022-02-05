Cebimizdeki eğlence

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1- ZOMBİ DÜNYASI

State of Survival

Zombilerden kaçan kahramanlar, kendi şehrini kuruyor ve insanlık bir yandan zombilere, bir yandan kendi türüne karşı mücadele verip hayatta kalmaya çalışıyor. Selim Öztürk “Ünlü ‘The Walking Dead’ dizisiyle zombi temalı oyunlar arttı. En popüleriyse bu” diyor. (12+)

2- BİR AŞK HİKÂYESİ...

Florance

Oyunun senaryosunda Florance ve Krish çiftinin ilişkisi var. Eray Dinç oyunla ilgili şunları söylüyor:“İnteraktif hikâye anlatımı ve resim sanatıyla olan etkileşimi ‘Florance’ı başka bir yere konumlandırıyor.” (4+)

3- GÖREVİ TAMAMLA, ÖDÜLÜ AL

Stealth Master

Oyunda görev, ana karakteri nöbetçilerden ölümcül hasar almadan bölüm sonundaki bölgeye ulaştırmak. Görevi tamamlayan ödülü alıyor. Timur Sırt “Oyun tutkunu milyonlarca insan gözünü ekrandan alamıyor” diyor. (12+)

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4- ARAMIZDAKİ HAİN KİM!

Among Us

Uzay temalı oyunda en önemli amaç, ekipteki haini bulmak. Hain rolündeki oyuncu rakiplerini öldürmeye uğraşırken onları öldürdüğünü maskelemek zorunda da kalıyor. Alper Afşin Özdemir öneriyor. (9+)

5- SONA KALAN SAVAŞÇI OL

PUBG Mobile

Oyunda, gitgide alanı daralan bir haritada rakiplerinizi eleyip sona kalan savaşçı olmak için mücadele ediyorsunuz. Kayra Keri Küpçü “En çok oynanan aksiyon oyunlarından” diyor. (12+)

6- BECERİLERİ GELİŞTİR, GÜCÜ ARTTIR

Samurai Jack

Çarpışmalarda farklı silah kuşan ve ustalaş... Yeni beceriler geliştirip kilitleri açarak gücünü daha da arttır... Alemşah Öztürk’ün favorilerinden... (12+ )

7- BİR KEDİNİN ÖYKÜSÜ

Milo and the Magpies

Birkaç saksağanla yaşadığı ‘talihsiz’ karşılaşmadan sonra kaybolup evinin yolunu bulmaya çalışan Milo adlı küçük kedinin öyküsünü anlatan bir gizli nesne oyunu. Timur Sırt öneriyor. (9+)

8- ORTAÇAĞIN BÜYÜSÜ

Clash of Clans

Selim Öztürk “Supercell’i bugün milyar dolarlık şirket haline getiren ve uzun yıllardır büyük ilgi gören bir oyun. Ortaçağdan kalma silahlar ve büyülerle keyifli vakit geçiriyorsunuz” diyor. (9+)

9- 5 HARFLİ KELİMEYİ BUL

Wordle

6 denemede, verilen 5 harfli kelimeyi bulmaya çalıştığınız bir bulmaca oyunu. Her tahmin için renkli karolar şeklinde geri bildirim veriliyor. Timur Sırt’ın önerisi. (12+)

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10- POKEMON TUTKUNLARI İÇİN...

Pokemon Unite

5 oyunculu 2 takımdan oluşan ve amacın gol atmak olduğu oyun için Kayra Keri Küpçü “7’den 70’e her Pokemon tutkununun seveceği kısa, eğlenceli bir oyun” diyor. (4+)