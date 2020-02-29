Bundan sonra modası hiç geçmeyecek: Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir moda ne demek?

Üretilen eşyanın kaynağından, üretim, çalışma şartlarına ve hatta dağıtımına kadar, etik değerler üzerinden ilerlemek ve doğa dostu hareket etmek demek.

Hızlı moda markalarının senede 16 ila 24 farklı koleksiyon çıkarması ve üretim şartları en çok eleştirilen konular arasında. H&M sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmalarla, hızlı moda markaları arasında daha öncü bir konumda. Belirli koleksiyonlarında modal ve pamuk gibi doğal kumaşlara yönelen, hatta ananas kabuklarını kıyafetlere dönüştüren marka, aynı zamanda ‘giymediğiniz kıyafetleri getirin, geri dönüştürelim’ kampanyasıyla da bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

En çok eleştirilen markalardan biri olan Zara ise 2025’e kadar tüm ürünlerinin sürdürülebilir olacağının sözünü verdi. Lüks tüketim markaları arasında Stella McCartney, doğa duyarlılığını önplana alan koleksiyonları ve kumaş seçimleriyle bir adım öne çıkarken, spor giyim markaları arasında Adidas özellikle okyanus atıklarını dönüştürerek ürettiği modellerle ciddi yatırımlar yaptığını kanıtlıyor.



H&M Studio ürünü sweatshirt sorumlu tüketime geçmek isteyenler için iyi bir başlangıç noktası olabilir.

Tüketiciye ne düşüyor?

Giy-at psikolojisiyle alışverişten kaçınmak, daha uzun ömürlü parçalara yatırım yapmak ve bir ürün satın alırken ürünün ne şartlarda üretildiğini göz ardı etmemek.

Türkiye’de sürdürülebilirlik

Türkiye bu konuda daha yolun başında olsa da son yıllarda bu alanda üretim ve çalışmalar yapan yerli markalar gittikçe artmaya başladı. Hip&Happen, Reflect Ist, Epidotte bunlardan bazıları.

Moda dünyasından kısa kısa...

Raf Simons ve Prada güçlerini birleştirdi

Milano Moda Haftası devam ederken İtalyan moda evi Prada cephesinden moda dünyası için yenilikçi bir haber geldi. Daha önce Christian Dior, Jill Sander ve son olarak Calvin Klein gibi markaların kreatif direktörlük koltuğunda oturan Raf Simons, nisan itibariyle -markayı 1978’de babasından devralan Miuccia Prada ile birlikte- Prada için tasarlamaya başlayacak.

Moda dünyasında daha önce kısa süreli tasarımcı işbirlikleri ve ortaklıklar görülse de, aynı markanın kreatif direktörlük koltuğunda eşit şartlara sahip iki tasarımcıya daha önce rastlamamıştık. Prada, bu vizyonuyla yeni bir dönemin de kapısını araladı. Bu birliktelikten doğan ilk koleksiyonu eylülde yapılacak Milano Moda Haftası’nda göreceğiz.