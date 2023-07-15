Bu yaz da okumalı...

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DOĞAN HIZLAN-HÜRRİYET YAYIN DANIŞMANI, YAZARI

‘Anatomi Dersi’ Ayşegül Devecioğlu Metis Yayınları



Usta öykücü Sait Faik Abasıyanık anısına verilen ödülü bu yıl ‘Anatomi Dersi’ kitabıyla yazar Ayşegül Devecioğlu kazandı. Ödül; dünyaya, insan ilişkilerine, toplumsal uzlaşımlara bakmanın farklı yollarını gösterdiği, duyguların kolayca gösterişe varabilecek patlamalarından uzak durarak, soğukkanlı, ince ayarlı cümlelerle yazdığı öyküleri nedeniyle Ayşegül Devecioğlu’nun ‘Anatomi Dersi’ kitabına verildi.

‘Babamın Bağlaması’ Kemal Varol Everest Yayınları



52. Orhan Kemal Roman Armağanı’nı, Kemal Varol’un ‘Babamın Bağlaması’ isimli romanı aldı. Ödül “Türkçeyi parlak, incelikli ve anlaşılır bir şekilde kullanması, olaylar arasındaki konu geçişliliğini ve dramatik akışı başarılı bir şekilde kurmuş olması, kültürel öğeleri yerinde doğru olarak işlemesi ve evrensel insan sevgisini hatırlatması nedeniyle” ‘Babamın Bağlaması’na verildi.

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‘Servi Nine ve Üç Güzeller’ Arlin Çiçekçi İthaki Yayınları



Duygu Asena Roman Ödülü bu yıl ‘Servi Nine ve Üç Güzeller’ romanıyla Arlin Çiçekçi’ye verildi. Jüri “Hikâye anlatıcılığındaki ustalık, bu topraklarda yüzlerce yıldır kadına ve doğaya uygulanan şiddetin değişmediği gerçeğini İstanbul’daki küçük bir park üzerinden anlatmadaki mahirliği ve kadının adını bulabilmesi, var olabilmesi için sunduğu önermeler gerekçesiyle Arlin Çiçekçi ödüle değer görülmüştür” dedi.

‘Güneş Kalır Bir Başına’ Ömer Erdem Everest Yayınları



Geçen yılın iki önemli şiir ödülünün, Oğuz Tansel Şiir Ödülü ve Attilâ İlhan Şiir Ödülü’nün sahibi oldu Ömer Erdem’in Everest Yayınları tarafından yayımlanan ‘Güneş Kalır Bir Başına’ adlı şiir kitabı.

İHSAN YILMAZ-HÜRRİYET KİTAP SANAT YAYIN YÖNETMENİ

‘Kuru Kız’, Ayfer Tunç, Can Yayınları



Toplumun değer yargılarından, baskılarından kurtulmak için dünyanın öbür ucuna, Ushuaia’ya kadar giden Kuru Kız’ın hikâyesine ortak ediyor okuru usta yazar Ayfer Tunç. Dünyanın diğer ucuna da gitseniz geçmiş peşini bırakır mı insanın?

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‘Ressamın İsyanı’, Gündüz Vassaf, Everest Yayınları



Sanat tarihinin gizemli dâhisi ressam Caravaggio’nun izini süren yazarın günlüklerinden oluşuyor ‘Ressamın İsyanı’. Gündüz Vassaf’ın 7 yılda yazdığı kitap; deneme, günlük, roman ve biyografi türlerinin bir karışımı. Gündüz Vassaf’ça bir roman.

‘Dersler’, Ian McEwan, Yapı Kredi Yayınları



Çağdaş İngiliz edebiyatının en önemli isimlerinden Ian McEwan, son romanı ‘Dersler’de hayatı, kaçırılmış fırsatlar ve cevapsız sorularla dolu bir adamın hikâyesi üzerinden sorguluyor.

‘Alan Savunması’, Petros Markaris, Alfa Yayınları



İstanbul doğumlu yazar Petros Markaris’ten yazlık bir polisiye. Hikâye Santorini’de tatil yapan Komiser Haritos’un depremde oluşan toprak kaymasıyla ortaya çıkan cesedi araştırmasıyla başlıyor.

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DENİZ YÜCE BAŞARIR-YAZAR, EDİTÖR, SESLENDİRME SANATÇISI

‘Eve Dönmenin Yolları’ Alejandro Zambra, Notos Kitap



Şilili yazar Alejandro Zambra’nın Pinochet döneminde geçen çocukluğundan bir kesiti aktardığı romanı şiirsel dili ve kurgusu açısından ilgi çekici.

‘Bir Kadın Bir Ev Bir Roman’ Wilhelm Genazino, Jaguar Kitap



Wilhelm Genazino’nun 2003’te yazdığı bu kitap, otobiyografik özellikler de taşıyor. Bir yazarın doğuşu… Benim için hep cazip bir konu.

‘Ressam Vasıf’ın Gizli Aşklar Tarihi’, Murat Gülsoy, Can Yayınları



Henüz okumadığım bir roman. Gönül rahatlığıyla okumadan da önerebilirim çünkü Murat Gülsoy beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı.

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DUYGU ÖZDEMİR-DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİSİ @1KİTAP.1MEKAN



‘Roman Gibi’, Daniel Pennac, Metis Yayınları



Kitapları bitirememekten korkmak, çoğunluğun beğendiği kitapları anlamamaktan korkmak, az kitap okuduğuma dair korkular derken okumak eyleminin yanına hep korkuyu yüklediğimi fark ettim. Bu çemberin biraz dışına çıkmak, herkesin karakteri gibi okuma alışkanlıklarının da biricikliğinden bahsetmek, konuşmak istedim. Ve Pennac’ın ‘Roman Gibi’si bana harika bir rehber oldu.

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‘Riske Övgü’ ile hayatıma giren Dufourmantelle yeni kitabında yumuşaklık kavramını ele alıyor.

‘Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?’, Muazzez İlmiye Çığ, Büşra Sanay, Tuhaf Yay.



Geçmişten gelen hatalar, sevgi eksikliğimiz, şiddete meylimiz, toplum olarak yaralarımızı deşerken, bir yandan da onlara merhem sürüyor aslında Muazzez Hanım, Büşra Sanay’ın nehir söyleşisinde.

DOĞU YÜCEL-YAZAR, SENARİST

‘Körler Ülkesi ve Diğer Karanlık Öyküler’ H.G. Wells, İthaki Yay.



Güneşli günlerde bulutlu öyküler okumak isteyenler için bilimkurgunun büyük yazarı Herbert George Wells’in öykülerini öneririm.

‘Resimli Adam’, Ray Bradbury, İthaki Yayınları



Yeni yayımlanan ‘Black Mirror’ sezonunun en yaratıcı bölümü ‘Beyond the Sea’de de bahsi geçen Ray Bradbury’nin bu öykü derlemesi hayal gücü çarklarını hızlandıracak cinsten.

‘Tehlikeli Şarkılar’, Tuna Kiremitçi, Doğan Kitap



Başkomiser Perihan Uygur ve yine ilginç bir polisiye vaka... Bu defa müzik dünyası ve festival yasakları söz konusu.

‘Kübra’, Afşin Kum, April Yayıncılık



‘Sıcak Kafa’nın yazarından tam da gündemdeki yapay zekâ konusuna değinen nefis bir kurgu. Eserin dijital platformda uyarlamasının yayımlanmasını da hazır merakla bekliyorken...

EBRU AYKAÇ-KİTAP YOUTUBER’I



‘Daniel Martin’, John Fowles, Ayrıntı Yayınları



Yazarın otobiyografik özellikler taşıyan ilk ve tek romanı olan ‘Daniel Martin’ geri dönüşlerle ilerleyen farklı anlatı teknikleri kullanılarak roman içinde roman kurgusuyla okuru edebiyata doyuran bir metin.

‘Kütüphanedeki Beden’ Iain Bamforth, Çınar Yayınları



Iain Bamforth tarafından derlenen, tıp ve edebiyat tarihinin harmanlandığı, içinde usta yazarlardan seçilmiş öykülerin, denemelerin, günlüklerin ve şiirlerin bulunduğu arşivlik bir KİTAP.

‘Büyük Ev’- Alvaro Cepeda Samudio- İthaki Yayınları



Kolombiya’nın Atlantik kıyısındaki muz işçilerinin 1928’de başlattıkları grevi konu alan tarihle kurgunun iç içe geçtiği, farklı anlatıcıları ve sorgulayan diyaloglarıyla derinden etkileyen sarsıcı bir metin.

HİKMET HÜKÜMENOĞLU-YAZAR

‘Zaman Sığınağı’ Georgi Gospodinov, Metis Yayınları



Bu yıl zevkine güvendiğim okurlar tarafından en çok tavsiye edilen kitaplardan birisiydi. Dahası, yakın zamanda Uluslararası Booker ödülünü de kazandı. Hâlâ okuma fırsatı bulamadım, o yüzden yaz kitapları listemde en üst sırada.

‘Guguk Kuşu-Cormoran Strike 1’, Robert Galbraith, Pegasus Yay.



Anlatımı ve akıcılığı sayesinde elimden bırakamıyorum. Takma isim kullanan yazarın aslında kim olduğunu bilince bunda şaşılacak bir durum yok tabii.

‘Dirilen Mumya’, Suat Derviş, İthaki Yayınları



Suat Derviş okumaya bence ‘Fosforlu Cevriye’yle başlamalı ama diğer eserleri arasında çok eğlenceli hatta bugünün anlayışıyla tam tatil kitabı sayılacak aşk ve macera romanları da var. Bu da onlardan biri. Okurken, yazıldığı dönemi ve Suat Derviş’in kimliğini göz önünde bulundurmak lazım.

MELİKŞAH ALTUNTAŞ-BANT MAG. YAZARI

‘Kurtuluş Günü’ George Saunders Delidolu Yayınları



Uluslararası Booker ödüllü ‘Arafta’ romanının yazarı Saunders’ın yayımlanan en yeni öykü kitabı. Çağdaş Amerikan edebiyatının en zeki öykücülerinden...

‘Kızım Hakkında Her Şey’ Kim Hye-Jin İthaki Yayınları



Hayat ve zamanın ilişkisine buruk bir eşlik üzerinden kafa yormak durumunda kalan tutucu bir annenin, kızının cinsel kimliğiyle yüzleşme hikâyesi.

‘Küçük Yuvarlak Taşlar’ Melisa Kesmez İletişim Yayınları



Kesmez’in birbiriyle iç içe geçen üç öyküden oluşan bu nefis kitabı plaj çantanızda yük olmayabilir ama vuruculuk oranıyla tüm yazınıza çökebilir, dikkat!

‘I’m Glad My Mom Died’ Jennette McCurdy Simon&Schuster



Özkurmaca türünün dünyadaki yakın tarihli en etkileyici ve en popüler örneklerinden. McCurdy’nin cesaret isteyen şeffaflığı hayranlık uyandırıcı.