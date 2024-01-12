Bu soğuklarda da tarzımız tarz

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Soğuk havalar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Yakında pek çok şehre kar yağması da bekleniyor. Doğal olarak hepimiz soğuktan korunmak için üst üste giyinip, sarıp sarmalanıyoruz. Son zamanlarda yakın çevremden iyi giyinmekte zorlandıklarına dair dert yanmalar duymaya başladım. “Hep aynı kombinlere elim gidiyor ya da aynı siyah paltoyla sıkıcı görünüyor gibi hissediyorum” diyorlar genelde. Pek de haksız sayılmazlar zira birçoğumuz soğuktan korunmayı şıklığın önüne koyuyoruz. Ancak soğuk havalarda da şık görünmek pek tabii mümkün. Birkaç stil tüyosu, bakış açısı değişikliği ve sezon trendlerinin ilhamıyla buz gibi havalarda bile stil sahibi olabiliriz.

Katmanlı giyinelim: Öncelikle dışarıda uzun saatler geçiriyorsak ya da gün içinde farklı derecelerde sıcaklıklara maruz kalıyorsak katmanlı giyinmekten vazgeçmeyelim. Balıkçı üstler ve termal çoraplar her kış vazgeçilmezimdir örneğin. Ayrıca katmanlı giyinmek tarz sahibi kadınların stil oyununun kilit noktalarından biridir. Örneğin beyaz bir kazak ya da gömleğin içine kırmızı bir balıkçı yaka giyerek basitçe fark yaratabiliriz.

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Bu çoraplar sorunu çözer: Gelelim kışın etek ya da elbise giyme sorununa. Bu sene farklı markalar içi termal

ya da kürklü tasarlanan külotlu çoraplarla bu sorunu çözdü. Sezonun etek trendi olan mikromini ya da maksi modellerin her ikisi de termal çoraplarla kullanılabilir. Yani yalnızca kadife ya da yün pantolonlara muhtaç değiliz.

En şık elbisebimizi giyip dışarı çıkabiliriz.

Sıcak tutan çizmeler: Soğuk havalarda çizme ya da bot tercihinizle ilgili bakış açınızı da değiştirmenizi öneririm. İçi kürklü ve sıcacık tutan Ugg modelleri soğuktan korumanın yanında bu kışın en popüler botlarından. Benzerleri farklı markalarda da var. Yalnızca sportif parçalarla değil, takım elbiselerin altına dahi giyildiğinde hoş bir hava yaratıyor. “Onları hiç sevemedim” derseniz, daha zarif duran binici çizmeleri de çok moda.

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Çizme her zaman iyi bir seçenek.

Aksesuarları unutmayın: Aksesuarlara gelirsek... Kışın atkı, bere, şapka, eldiven gibi aksesuarlar kimi zaman yük gibi görünse de stili anında hareketlendirir. Bu sene atkılarda incecik modeller ve düz renkler çok moda. Şapkalardaysa kovboy ve kova şapkalara ek olarak, Rus stillerini anımsatan tüylü olanları görüyoruz. Ressam bereleri de seçenekler arasında. Stile sofistike bir hava katan ressam berelerini güneş olsun olmasın güneş gözlüğüyle kullanmayı çok seviyorum.

Tüylü başlıkları bu sene çok göreceğiz.

Paltonuzla fark yaratın: Gelelim kış stilinin ana parçası palto ve montlara... Dış giyim alışverişinde hepimizin eli ilk olarak klasik siyah modellere gidiyor, biliyorum. Ancak artık neredeyse her kadının dolabında benzer modeller var. O halde bu sezon, kırmızı ya da bordo tonlarında bir palto seçerek fark yaratmayı deneyelim. En çok kullanılan gri, siyah, lacivert, kahve, beyaz, bej gibi renklerle nasıl güzel bir uyum içerisinde olacağına siz de şaşıracaksınız. Ya da klasik bir kaşe kaban yerine, ‘shearling’ (tüylü) modellere yönelmek de başka bir seçenek. Pofuduk ‘oversize’ (geniş kesim) bir mont da stilimize katkı sağlar. Ters köşe olarak, resmi iş kıyafetlerimizle de kullanmayı deneyebiliriz.

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HER TARZA UYGUN





Bordo paltolar stilinizde fark yaratmanızı sağlayacak. Beymen Club, 7.395 lira





Tüylü şapkalar bu kışın favori aksesuarları arasında. H&M, 549,99 lira





Klasik modeller yerine, tüylü ve deri paltolara yönelebilirsiniz. Koton, 2.299,99 lira





İnce ve düz renkte tasarlanan atkılar çok moda. Mudo, 999,99 lira