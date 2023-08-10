Bu şarkılar çok konuşulur

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2017 tarihli ‘Raf’ iki yetenekli müzisyenle tanıştırdı bizi: Jabbar ve Deeperise. Elbette öncesinde onları tanıyanlar vardı ama Türkiye çapında üne kavuşmaları bu şarkıyla oldu. Şimdi ‘Her Şeyi Değil’le karşımızdalar. Hemen dile dolanan şarkıyı ilk dinlemede ikilinin elinden çıktığını anlıyorsunuz. Bu yazın hit’lerinden…

‘Her Şeyi Değil’ (Tekli)

Deeperise, Jabbar

Universal Music Türkiye

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Kimselere benzemeyen tarzıyla bizi her zaman heyecanlandıran bir isim Lil Zey. Yeni şarkısı ‘Naylon’da da ‘Kara Tiyatro’dan beri birlike çalıştığı Simülasyon, Muerte ve Berky ile deneysel bir çalışmaya imza atmış. Lil Zey şarkıyı ‘hayata karşı duygusal bir başkaldırı’ olarak nitelendiriyor.

‘Naylon’ (Tekli)

Lil Zey

Warner Music Türkiye

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Rap müziğin en iddialı isimlerinden biri Norm Ender. Hedefinde kim varsa ona ‘ayar’ verirken sözünü sakınmıyor. Düzenlemesini Nurettin Çolak’a emanet ettiği yeni teklisi ‘Konuşun Konuşun’da da yine eleştiride sınır tanımıyor. Bakalım şarkı rap dünyasında nasıl karşılanacak?

‘Konuşun Konuşun’ (Tekli)

Norm Ender

Norm Records

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Alternatif rock’ın sevilen isimlerinden Can Bonomo söz ve müziği kendisine ait ‘Ağla Şimdi Sonsuza Kadar’ adlı teklisini yayımladı. Düzenlemesini Can Saban’ın yaptığı şarkıyla ilgili Bonomo’nun bir de mesajı var: “Romantik insanların ağrı kesicisi nostalji değil midir? Hadi hayatımızın nasıl bu hale geldiğini hatırlamak için geçmişe gidelim…''

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‘Ağla Şimdi Sonsuza Kadar’ (Tekli)

Can Bonomo

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Canlı müzik sahnesinin haşarı çocuğu Baran Bayraktar klişe tabirle olgunluk dönemine uygun bir şarkıyla çıkageldi. ‘Sahte’ birlikte müzik yaptığı Kaan Çelik Metin’le ortak çalışmaları. Caza göz kırpan R&B/soul türündeki şarkıya Barış Doğukan trompetiyle eşlik etmiş.

‘Sahte’ (Tekli)

Baran Bayraktar

Pasaj Müzik



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“Kusursuz uyum/Benim seninle sonum/Sanırım Balıklı Rum…” 2018’de ‘Sadakatsiz’ teklisiyle müzik piyasasına giren Melodi yine hareketli bir pop şarkıyla karşımızda. ‘Kusursuz Uyum’un söz ve müziği Ayçe Ezgi Kızıldere ve düzenlemesinde Ateş Berker Öngören imzası bulunuyor.

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‘Kusursuz Uyum’ (Tekli)

Melodi / Arpej Yapım