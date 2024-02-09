Bu programlarda muhabbete doyum olmuyor

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1- EN UZUN SOLUKLULARDAN



Nihat’la Muhabbet, Kafa Radyo



Gündem üzerinden yaptığı mizahla dinleyicilerinin vazgeçilmezi haline gelen Nihat Sırdar’ın sunduğu program beş jüri üyesinin favorisi. Radyo tarihindeki en uzun soluklu programlardan biri ve her sabah 7.00-9.00 arasında yayımlanıyor.

2- MAGAZİN VE TEKNOLOJİ



Chat Zone-Burçin Acer ve DJ Funky C, Power FM



Hafta içi her gün 15.00-17.00 arasında yayımlanan program müzik haberlerinin yanı sıra uluslararası magazin olaylarını ve ilginç teknoloji konularını ele alıyor. Yasemin Şefik, Şebnem Sungur, Cihan Hatipoğlu ve Füsun Tuncer’in tavsiyesi.

3- GÜNCEL HABERLER



Açık Gazete, Açık Radyo



Ceren Kerimoğlu ve Uygar Taylan’ın önerisi olan program hafta içi her gün saat 8.00-10.00 arasında dinleyicilerle buluşuyor. Güne dair önemli haberleri derleyen program, tarihten ilginç bilgiler de vererek dolu dolu bir radyo yayını sunuyor.

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4- İNTERAKTİF BİR ŞOV



Geveze Show, Power App



Hafta içi her gün 17.00-20.00 saatleri arasında yayımlanan program için Gülay Barbaros Altan “‘Evet-hayır-aynen’ yarışması eğlenceli. Geveze interaktif bir şov yapıyor ve sorduğu provakatif sorularla katılımcıları güzel konuşturuyor” diyor.

5- FARKLI YILLARDAN EZGİLER



Yeter ki Müzik Olsun, Radyo D

Fatih Uslu ve Gülay Barbaros Altan’ın tavsiyesi olan programı her cumartesi 20.00-22.00 saatleri arasında Yavuz Hakan Tok sunuyor. Her yayında farklı bir ismin bestelerini, cover şarkıları ve seçilen belli yıllara ait parçaları dinleyebilirsiniz.

6- DURUM KOMEDİLERİ…



Doğan Canlı Yayında, Süper FM



Hafta içi her sabah 7.00-10.00 arası yayımlanan program için Serhan Sokulgan “İşe gidiş saatlerinde güne enerjik başlamanıza yardımcı oluyor. Doğancan Özadlı telefon bağlantılarıyla eğlenceli durum komedileri sunuyor” yorumunu yapıyor.

7- GÜNÜNÜZE RİTİM KATIYOR

Gülşah Güray Sabah Şovu, Radyo Eksen



Hafta içi her sabah 7.00- 10.00 arası yayımlanıyor. Gülşah Güray dinleyicilerle birlikte enerji dolu bir yolculuğa çıkıyor. Rock klasiklerinden güncel şarkılara uzanan bir listeyle gününüze ritim katan bir şov. Yasemin Şefik ve Uygar Taylan öneriyor.

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8- 30 YILDIR YAYIN YAPIYOR

Bay J, Kral Pop



Hafta içi her gün 18.00-20.00’de yayımlanıyor. Cihan Hatipoğlu “Akşam iş saatlerinde yoldaysam Bay J’yi dinlerim. Yıllardır

o da benimle seyahat ediyor gibi hissediyorum. Jerfi Benveniste’nin (Bay J’nin gerçek adı) 30 yıldır yayında olması müthiş, inanılmaz bir yayıncı” diyor.

9- STAND-UP SOHBETLERİ



Mesut Süre ile Rabarba, Radyo Virgin



Hafta içi her akşam 18.00-20.00 arasında yayın yapan Mesut Süre stand-up sohbetlerinden YouTube’daki ‘İlişki Testi’ videolarına kadar geniş bir yelpazede içerik sunuyor. Yasemin Şefik “Konuları kaotik ve aynı zamanda kahkahalı” yorumunu yapıyor.

10- EKONOMİ MERAKLILARINA



Parasal Gevşeme, Bloomberg HT Radyo



Fatih Uslu: “Hafta içi her gün 17.30’da başlıyor. Açıl Sezen’in sunduğu programı para piyasalarına ve ekonomiye ilgisi olanlar takip edebilir. Uzman konuklarla söyleşiler çok verimli geçiyor. Hem bilgilendiriyor hem de ciddi konuları keyifli hale getiriyor.”