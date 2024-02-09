Bu programlarda muhabbete doyum olmuyor

Güncelleme Tarihi:
1- EN UZUN SOLUKLULARDAN
Nihat’la Muhabbet, Kafa Radyo
Gündem üzerinden yaptığı mizahla dinleyicilerinin vazgeçilmezi haline gelen Nihat Sırdar’ın sunduğu program beş jüri üyesinin favorisi. Radyo tarihindeki en uzun soluklu programlardan biri ve her sabah 7.00-9.00 arasında yayımlanıyor.
2- MAGAZİN VE TEKNOLOJİ
Chat Zone-Burçin Acer ve DJ Funky C, Power FM
Hafta içi her gün 15.00-17.00 arasında yayımlanan program müzik haberlerinin yanı sıra uluslararası magazin olaylarını ve ilginç teknoloji konularını ele alıyor. Yasemin Şefik, Şebnem Sungur, Cihan Hatipoğlu ve Füsun Tuncer’in tavsiyesi.
3- GÜNCEL HABERLER
Açık Gazete, Açık Radyo
Ceren Kerimoğlu ve Uygar Taylan’ın önerisi olan program hafta içi her gün saat 8.00-10.00 arasında dinleyicilerle buluşuyor. Güne dair önemli haberleri derleyen program, tarihten ilginç bilgiler de vererek dolu dolu bir radyo yayını sunuyor.
4- İNTERAKTİF BİR ŞOV
Geveze Show, Power App
Hafta içi her gün 17.00-20.00 saatleri arasında yayımlanan program için Gülay Barbaros Altan “‘Evet-hayır-aynen’ yarışması eğlenceli. Geveze interaktif bir şov yapıyor ve sorduğu provakatif sorularla katılımcıları güzel konuşturuyor” diyor.
5- FARKLI YILLARDAN EZGİLER
Yeter ki Müzik Olsun, Radyo D
Fatih Uslu ve Gülay Barbaros Altan’ın tavsiyesi olan programı her cumartesi 20.00-22.00 saatleri arasında Yavuz Hakan Tok sunuyor. Her yayında farklı bir ismin bestelerini, cover şarkıları ve seçilen belli yıllara ait parçaları dinleyebilirsiniz.
6- DURUM KOMEDİLERİ…
Doğan Canlı Yayında, Süper FM
Hafta içi her sabah 7.00-10.00 arası yayımlanan program için Serhan Sokulgan “İşe gidiş saatlerinde güne enerjik başlamanıza yardımcı oluyor. Doğancan Özadlı telefon bağlantılarıyla eğlenceli durum komedileri sunuyor” yorumunu yapıyor.
7- GÜNÜNÜZE RİTİM KATIYOR
Gülşah Güray Sabah Şovu, Radyo Eksen
Hafta içi her sabah 7.00- 10.00 arası yayımlanıyor. Gülşah Güray dinleyicilerle birlikte enerji dolu bir yolculuğa çıkıyor. Rock klasiklerinden güncel şarkılara uzanan bir listeyle gününüze ritim katan bir şov. Yasemin Şefik ve Uygar Taylan öneriyor.
8- 30 YILDIR YAYIN YAPIYOR
Bay J, Kral Pop
Hafta içi her gün 18.00-20.00’de yayımlanıyor. Cihan Hatipoğlu “Akşam iş saatlerinde yoldaysam Bay J’yi dinlerim. Yıllardır
o da benimle seyahat ediyor gibi hissediyorum. Jerfi Benveniste’nin (Bay J’nin gerçek adı) 30 yıldır yayında olması müthiş, inanılmaz bir yayıncı” diyor.
9- STAND-UP SOHBETLERİ
Mesut Süre ile Rabarba, Radyo Virgin
Hafta içi her akşam 18.00-20.00 arasında yayın yapan Mesut Süre stand-up sohbetlerinden YouTube’daki ‘İlişki Testi’ videolarına kadar geniş bir yelpazede içerik sunuyor. Yasemin Şefik “Konuları kaotik ve aynı zamanda kahkahalı” yorumunu yapıyor.
10- EKONOMİ MERAKLILARINA
Parasal Gevşeme, Bloomberg HT Radyo
Fatih Uslu: “Hafta içi her gün 17.30’da başlıyor. Açıl Sezen’in sunduğu programı para piyasalarına ve ekonomiye ilgisi olanlar takip edebilir. Uzman konuklarla söyleşiler çok verimli geçiyor. Hem bilgilendiriyor hem de ciddi konuları keyifli hale getiriyor.”