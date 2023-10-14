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Bu mevsim onsuz geçmez

Güncelleme Tarihi:

#Battaniye#Kış#Mevsim
Bu mevsim onsuz geçmez
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 07:00

Battaniye sonbahar ve kışın olmazsa olmazlarından. İsterseniz kanepenizde kullanın, isterseniz yatak odanızda... Hem dekoratif olarak mekânın havasını değiştiriyor hem de bizi soğuktan koruyor. Bu sezonun modasına uygun, şık, kullanışlı battaniyelerini jürimize sorduk.

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1- EKOSE ZARAFETİ

Beymen-Ekose battaniye

Ekose desenli battaniyenin peluş astarı var. Hem sıcak tutuyor hem de ekose deseni sayesinde evin dekorasyonuna katkıda bulunuyor. Farklı renkleri de mevcut. Yüzde 65’i polyester, yüzde 35’iyse viskoz. Naz Gürlek, Sinan Taviloğlu ve Sercan Selim Karakuş öneriyor. 1.999 lira.

Bu mevsim onsuz geçmez

2- FARKLI DİKİŞ DETAYLARI

Vakko-Geyik ve ağaç desenli battaniye

Markanın yatak tekstili koleksiyonundan... Geyik ve ağaç desenlerinin yanı sıra farklı dikiş detaylarıyla dikkat çekiyor. Yün dokulu ürün hem soğuğa karşı etkili hem de mekâna modern bir hava katıyor. Naz Gürlek ve Eda Kamış öneriyor. 1.950 lira.

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Bu mevsim onsuz geçmez

3- YUMUŞAK DOKULU

Zara-Püsküllü kumaş battaniye

Eda Kamış öneriyor: “Dokusu kadifeden daha yumuşak bir kumaş. Dokuması, püskülleriyle bu sezon favorilerimden. Evime
2 tane aldım. Polyester ama markaya güveniyorum.” 1.349 lira.

4- SOFT TONLAR

Madame Coco-Aimé Welsoft baskılı battaniye

Evde, açık hava aktivitelerinde kullanım için ideal. Battaniye iki jüri üyesinin favorisi. Naz Irmak Saf “Soft tonlara sahip desenleriyle battaniyeler dekorasyona eşlik ediyor” diyor. 1.249 lira.

5- DOĞAYA YAKLAŞTIRIYOR

Yataş-Dona bej

İlke Yılmaz ürün için şunları söylüyor: “Doğaya dönüş teması artık tüm yaşam alanında. Battaniye bu anlamda stilize yaprak temasıyla kullanıcıları doğaya biraz daha yaklaştırıyor.” 399 lira.

6- AĞIR METAL İÇERMİYOR

Bella Maison-Anchal pamuklu battaniye

Çift taraflı kullanıma uygun olan battaniye Rana Korgül ve Naz Irmak’ın favorisi. Çoban dikiş kenarlı olan ürün, kanserojen ve alerjen metaller içermiyor. Yüzde 70’i pamuk. 599 lira.

7- SADE ŞIKLIK

Chakra-Ariel yün battaniye

Özge Esen önersi: “Yün, ince dokulu battaniyeler soft tonlara sahip. Bu tonlar hem yatak odanızda dinlendirici etki oluşturur hem de sade ve şık bir görünüm kazandırır.” 1.599 lira.

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8- PÜSKÜLLÜ KLASİKLERDEN

H&M-Yün karışımlı battaniye

Kısa kenarlı, püsküllü klasiklerden olan ürün için Neslihan Özen “Yüzde 18 alpaka yünü içeriyor; yumuşak dokulu, püsküllü bir battaniye. Oturma ve yatak odaları için uygun” diyor. 1.274 lira.

9- SUNİ KÜRK

Mudo-Pelüş battaniye

Özge Esen önerisini şöyle anlatıyor: “Kışın dekoratif olarak evinizi güzelleştirecek bir ürün. 130x150 cm boyutuyla koltukta kullanmaya uygun. Yüzde 100 suni kürkten yapılmış.” 3.999 lira.

10- RAHAT UYKU

İşbir Yatak-Huga ağırlıklı battaniye

“‘Duyusal bütünleştirme’ tedavisinde çocuklarda kullanılmış. Oksitosin, seratonin, melatonin salgılanmasına yardımcı oluyor, uykuya dalmayı kolaylaştırıyor” diyor Zeliha Köşlü. 1.760 lira.

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#Battaniye#Kış#Mevsim

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