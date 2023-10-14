Bu mevsim onsuz geçmez

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1- EKOSE ZARAFETİ

Beymen-Ekose battaniye



Ekose desenli battaniyenin peluş astarı var. Hem sıcak tutuyor hem de ekose deseni sayesinde evin dekorasyonuna katkıda bulunuyor. Farklı renkleri de mevcut. Yüzde 65’i polyester, yüzde 35’iyse viskoz. Naz Gürlek, Sinan Taviloğlu ve Sercan Selim Karakuş öneriyor. 1.999 lira.

2- FARKLI DİKİŞ DETAYLARI



Vakko-Geyik ve ağaç desenli battaniye



Markanın yatak tekstili koleksiyonundan... Geyik ve ağaç desenlerinin yanı sıra farklı dikiş detaylarıyla dikkat çekiyor. Yün dokulu ürün hem soğuğa karşı etkili hem de mekâna modern bir hava katıyor. Naz Gürlek ve Eda Kamış öneriyor. 1.950 lira.

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3- YUMUŞAK DOKULU

Zara-Püsküllü kumaş battaniye



Eda Kamış öneriyor: “Dokusu kadifeden daha yumuşak bir kumaş. Dokuması, püskülleriyle bu sezon favorilerimden. Evime

2 tane aldım. Polyester ama markaya güveniyorum.” 1.349 lira.

4- SOFT TONLAR

Madame Coco-Aimé Welsoft baskılı battaniye



Evde, açık hava aktivitelerinde kullanım için ideal. Battaniye iki jüri üyesinin favorisi. Naz Irmak Saf “Soft tonlara sahip desenleriyle battaniyeler dekorasyona eşlik ediyor” diyor. 1.249 lira.

5- DOĞAYA YAKLAŞTIRIYOR



Yataş-Dona bej



İlke Yılmaz ürün için şunları söylüyor: “Doğaya dönüş teması artık tüm yaşam alanında. Battaniye bu anlamda stilize yaprak temasıyla kullanıcıları doğaya biraz daha yaklaştırıyor.” 399 lira.

6- AĞIR METAL İÇERMİYOR



Bella Maison-Anchal pamuklu battaniye



Çift taraflı kullanıma uygun olan battaniye Rana Korgül ve Naz Irmak’ın favorisi. Çoban dikiş kenarlı olan ürün, kanserojen ve alerjen metaller içermiyor. Yüzde 70’i pamuk. 599 lira.

7- SADE ŞIKLIK



Chakra-Ariel yün battaniye



Özge Esen önersi: “Yün, ince dokulu battaniyeler soft tonlara sahip. Bu tonlar hem yatak odanızda dinlendirici etki oluşturur hem de sade ve şık bir görünüm kazandırır.” 1.599 lira.

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8- PÜSKÜLLÜ KLASİKLERDEN



H&M-Yün karışımlı battaniye



Kısa kenarlı, püsküllü klasiklerden olan ürün için Neslihan Özen “Yüzde 18 alpaka yünü içeriyor; yumuşak dokulu, püsküllü bir battaniye. Oturma ve yatak odaları için uygun” diyor. 1.274 lira.

9- SUNİ KÜRK



Mudo-Pelüş battaniye



Özge Esen önerisini şöyle anlatıyor: “Kışın dekoratif olarak evinizi güzelleştirecek bir ürün. 130x150 cm boyutuyla koltukta kullanmaya uygun. Yüzde 100 suni kürkten yapılmış.” 3.999 lira.

10- RAHAT UYKU

İşbir Yatak-Huga ağırlıklı battaniye



“‘Duyusal bütünleştirme’ tedavisinde çocuklarda kullanılmış. Oksitosin, seratonin, melatonin salgılanmasına yardımcı oluyor, uykuya dalmayı kolaylaştırıyor” diyor Zeliha Köşlü. 1.760 lira.