‘Bu kez artık kesin spora başlıyorum’ diyenlere...

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2023’e girerken pek çok yeni yıl kararı aldık. İstatistik kurumu Statista’nın ABD’de yaptığı bir çalışmaya göre ‘spor yapmaya başlamak’ bu kararların ilk sırasında. Her ne kadar başlamak yolun yarısı olsa da çoğumuz devam etmekte zorlanıyoruz. Oysa spor, kardiyovasküler sistemden psikolojiye insan sağlığı için pek çok yarar sağlıyor. Hatta son araştırmalar egzersizin COVID-19’dan hastaneye yatma ve ölüm riskini dahi düşürdüğünü gösteriyor. Peki, motivasyonumuzu nasıl koruyabiliriz? Konunun uzmanlarına danıştık...

Karar verin, harekete geçin

Berceste Şeber, klinik spor psikoloğu

◊ Sporda motivasyonu sürdürmenin en önemli yollarından biri kendine uygun çevresel koşulları keşfetmektir. Kimi fitness salonunda çalışmayı severken kimi tek başına sahilde koşmaktan hoşlanabilir.

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◊ ‘Bu hafta çarşamba da spor yapmak zorundayım’ cümlesi spora duyduğunuz zevki yok eder. ‘Bu hafta çarşamba da spor yapmak istiyorum’ cümlesidaha çok keyfi ön plana almaya yardımcı olur.

◊ Motive edici motto ve görsellerden faydalanabilirsiniz. Örneğin; Michael Jordan’ın “Koşarken bir duvara denk gelirsen nasıl etrafından dolaşacağını değil, nasıl üstünden tırmanacağını düşünmelisin” cümlesini görünen bir yere asabilirsiniz.

Beslenmeye dikkat!

Elif Gürsoy, Formsante dergisi editörü

◊ Hareketsiz kalmayı tercih ettiğinizde şunu hatırlayın: Bugün bahane bulursanız, yarın da bahane yaratmak için fırsat kollarsınız.

◊ Hedefinize karar verdiğinizde, o şeyi zorla değil, içinizden geldiği için yapmak en doğru adımlardan biridir.

◊ Sürekli tekrarladığınız aktiviteler size olduğunuz yerde sayıyor gibi hissettirebilir. Farklı idmanlarla ilginizi canlı tutabilirsiniz.

◊ Egzersiz yaparken öğünlerinizde yağlı, rafine şekerli ya da beyaz unlu gıdalar tüketmek metabolizmanızı olumsuz etkiler.

Vücutta neler oluyor?

Dr. Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı

Günde 30-45 dakika yapılan ve kalp ritmini hafif hızlandıran egzersizlerin, vücutta beyin dahil tüm hücreleri koruduğu biliniyor. Bu nedenle her gün en az 30 dakika tempolu yürümeye özen gösterin. Günde en az 5 bin, en fazla 15 bin adım atın. Yürüyüş ve egzersizlerin sonucunda vücudumuzda şu değişimler olur:

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1 günün sonunda

Daha zinde hissederiz. Egzersizin vücutta oluşturduğu ağrıyı yok etmek için beyin endorfin hormonu salgılar. Vücut artan enerji yakımı için yağ ve proteini glikoza dönüştürmeye başlar.

1 haftanın sonunda

Akciğer kapasitemiz artar. Kalp ve kan damarlarımız daha iyi çalışır. Bağışıklığımız güçlenir. Vücudumuz kandaki şeker ve diğer maddeleri daha kolay düzenler.

1 ayın sonunda

Kas kütlesi, metabolizma hızı ve yağ yakım hızı artar. Kas kütlesi artışı daha az sporla daha çok enerji yakmamızı sağlar. Spor yaparak kazanılan denge, sinir sistemimizi güçlendirir.

6 ay sonra

Egzersiz yaparken daha fazla oksijene ihtiyaç duyarız. Kalp atış hızımız daha fazla kan pompalamak ve oksijen dolaşımını arttırmak için yükselir. Kalbimiz güçlenir. Kalp krizi riski azalır.

1 yıl sonra

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Kemikler güçlenir. Vücudu ayakta tutan kemikler değil, kaslardır. Kaslarımız ne kadar güçlü olursa kemiklerimize daha az yük binmiş olur.

Özgüvenli ve mutlu

Tolga Miniç, spor eğitmeni

◊ Sporla daha düzgün ve sağlam bir fiziğe sahip oluruz. Fiziğimiz değiştikçe hem motivasyonumuz hem özgüvenimiz artar.

◊ Egzersiz yaparken vücut endorfin, serotonin, dopamin gibi hormonlar salgılar. Böylece daha mutlu hissederiz.

◊ Sporla birlikte beslenmemize de dikkat eder zararlı gıdalardan uzak dururuz.