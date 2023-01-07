Bu işte bir ‘bityeniği’ var!

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Gizem: Melis, geçen gece sabaha kadar hiç uyuyamadım biliyor musun?

Melis: Hayırdır, ne oldu?

Gizem: Lorin’in okulundan bir bildirim geldi “Okulda bir öğrencimizde sirke çıktı, eve gönderdik” diye. Sabaha kadar kaşındım durdum, psikolojik olarak. Sene 2023, bit kaldı mı hâlâ ya?

Melis: Ömür biter, bit bitmez Gizem! Ben geçen yıl aklımı kaçırıyordum bu yüzden. Lavanta yağları falan damlattım okula giderken Deniz’in yakasına. Yıkadım pakladım her gün. Bana mısın demedi, yine de kaptı. Saçını kestirmeyi katiyen kabul etmedi. Ve ben günlerce ama günlerce bit ayıkladım. Bir yandan kendi kafamı kaşıyarak...

Gizem: Ay düşünemiyorum, Lorin’in saçları beline kadar uzadı. Kesin bize de geçer. Ben çocukken çok bitlenirdim, kâbus gibiydi. Bit şampuanları da hiçbir işe yaramazdı. Annem gaz sürerdi saçımıza, tarardı sonra. Şimdi nasıl acaba? Melis: Benim saçım boyalı olduğu için bana geçmedi ama bütün çocukluk travmalarım canlandı tabii.

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Gizem: Ben vallahi temizleyemem, öyle bir sabrım yok. Anneme buradan çağrım olsun; o alışkın, gelir, temizler Lorin’in saçlarını da. Yok mu bunun bir korunma yolu kapmamak için? Arkadaşım Başak “Kızım üçüncü sınıfta, henüz hiç bit kapmadı. Bit tokası işe yarıyor sanırım” demişti. Doğru mu acaba?

Melis: Evet, bit tokaları varmış. Ben de aktardan aldığım lavanta yağını damlatıyordum işte okula giderken yakasına ama yine de kaptı işte... Hemen bit şampuanı aldım. İlk seferinde yanlış kullanmışım meğer. Ayıklıyorum ayıklıyorum, geçmiyor. Sonra bir arkadaşım dedi. Bit şampuanını önce kuruyken sürecekmişiz. Bir süre bekletip sonra köpürte köpürte yıkayacakmışız. İşte o zaman hemen hepsi öldü ve başladık tek tek sirkelerini ayıklamaya...

Gizem: Aaa bilmiyordum, demek ben küçükken bizimkiler yanlış yaptığı için işe yaramamış bit şampuanı. Boşuna gazlandık desene. Bir de bit tarağı hatırlıyorum ben, ince, sık dişli bir taraktı. Kullandın mı onu hiç? Faydası oldu mu mesela?

Melis Çalapkulu: Kullanamadım. Deniz’in saçları o kadar ince telli ve o kadar sık ki... Girmedi o tarak saça. Ben de bir havlu serip yatırdım kucağıma, her bir santimetrekaresini taradım saçın. Sonunda tek bir bit, tek bir sirke bırakmadım.

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Gizem: E, tabii bir tane kalınca yeniden sarıyor. Okullarda yine salgın varmış anlayacağın. Arkadaşım Burcu da “Kızım bu sene birinci sınıfa başladı ve başlar başlamaz bitlendi. Hoş, bütün sınıf bitlendiler. Upuzun saçlarına veda etti mecburen” dedi. O yüzden ebeveynler muntazam şekilde çocukların saçını kontrol etmeli. Bak ben epeyce araştırdım, bitten korunmak için şu aşağıdaki yollar da varmış...



Koruyucu toka, rozet, sprey...

◊ Bitten korunmak için 12 saate kadar etkili saç spreyleri bulmak mümkün

(Bu bizim zamanımızda olsaydı annem o spreyi kafama boca ederdi).

◊ Ayrıca erkek çocukları için bit tokasıyla aynı görevi gören bit rozetini eczanelerden temin edebilirsiniz.

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◊ bit kapıldıysa eğer, fırça ve taraklar sıcak suda (50 derece) veya bit şampuanı olan bir kapta bekletilerek temizlenmeli.

◊ Yastık kılıfları, son birkaç gün giyilen giysiler ve saç tokaları sıcak suyla yıkanıp sıcak havayla kurutulmalı. Yıkanamayan her eşya çöp torbasına konup ağzı sıkıca bağlanarak 10 gün saklanmalı.





