Bol bol dans, bol bol kahkaha

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*KONSER

-Hollandalı caz grubu Rembrandt Trio 18 Kasım Cumartesi 20.00’de CRR Konser Salonu’nda izlenebilir. Bilet fiyatı 44-165 lira.

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-Şovlarıyla sosyal medyada bir hayli popüler olan Hırvat çellist Hauser 18 Kasım 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konser verecek. Sahne önü VIP 5.000-14.000 lira.-Buray 18 Kasım 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da. Bilet fiyatı 393-678 lira. Sahne önü VIP ise 9.750-11.250 lira.-Kalben 18 Kasım 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 250 lira.-Göksel 18 Kasım 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş ’ta sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 400 lira. VIP balkon ise 4 kişilik 2.400-3.200 lira.-Selda Bağcan, Senforock konseri için 19 Kasım Pazar 18.00’de KüçükÇiftlik Park’ta olacak. Bilet fiyatı 555-825 lira.-Büyük Ev Ablukada 21 Kasım Salı 20.00’de Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 540-550 lira.-Tunuslu sanatçı Dhafer Youssef ‘Streets of Minarets’ adlı albümünün turnesi kapsamında 21 Kasım 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatı 275-660 lira.-Selin Sümbültepe ve Lara Di Lara ‘Bir Arada Konserleri’ kapsamında 24 Kasım Cuma 19.30’da Pera Müzesi’nde sahneye çıkacaklar. Bilet fiyatı 170 lira.-Başarılı Queen performanslarıyla tanıdığımız Selçuk Sami Cingi 24 Kasım 21.30’da ‘Cingi Performs Queen’ konseri için Blind İstanbul sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 250 lira.-Lil Zey 24 Kasım 22.00’de Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de. Bilet fiyatı 334 lira.

-Astroloji yazarımız Dinçer Güner, astrolojiyi yaşam serüveni üzerinden anlattığı ’Astro Sahne’ isimli eğlenceli interaktif gösterisi için 20 Kasım Pazartesi 21.00’de Zorlu PSM Touche sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 297 lira.

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*SERGİ

-Ressam Tufan Pehlivan, Akyaka’nın köy hayatından ilhamla ürettiği 13 yağlıboya eserini Gökova’daki Kikonia Art Residence’ta sanatseverlerle buluşturuyor. Zamanın hızlı akışında es geçilen güzellikleri yansıtmayı hedefleyen Pehlivan, günlük yaşamın karmaşıklığına resimlerinde mizahi bir dokunuş ekliyor. Sergi 25 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.

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-Sultanbeyli’deki YUNT, Emre Zeytinoğlu’nun küratörlüğünü üstlendiği ‘Şehir Nerede?’ başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergideki sanatçılar eserleriyle izleyiciyi şehrin sınırlarını yeniden düşünmeye davet ediyor. Sergide M. Cevahir Akbaş, Setenay Alpsoy, Sercan Apaydın, Can Aytekin, Antonio Cosentino, Mustafa Duymaz, Ahmet Elhan, Murat Germen, Sinan Logie, Mustafa Pancar ve Rüçhan Şahinoğlu’nun eserleri var. 4 Şubat 2024’e kadar görülebilir.

-İstanbul Modern Sinema, 76’ncı yaşını kutlayan dünyanın en eski festivallerinden Locarno Film Festivali’nde bu yıl ödül kazanan 10 filmden oluşan seçkiyi 23 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında seyirciyle buluşturacak.

Her biri Türkiye prömiyerini yapacak filmlerden 23 Kasım Perşembe günü gösterilecek olanlar şöyle:

*‘İlk Dava’ (Victoria Musiedlak)-11.00

*‘Değişmeyen Resim’ (Laura Ferres)-13.00

*‘Bozkır (Maryna Vroda)-15.00

*‘Formülün Bekçileri’ (Mauricio Calderon Rico)-18.00

(Detaylı bilgi için: istanbulmodern.org)

*DJ

-Dünyaca ünlü Kanadalı elektronik müzik ikilisi Bob Moses 18 Kasım Cumartesi 17.00’de Life Park’ta olacak. Bilet fiyatı 1.300-2.500 lira.

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-İzlandalı elektronik müzik projesi GusGus 24 Kasım Cuma 22.00’de Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 400 lira.

*TİYATRO -Aşk Hikâyen Düşmüş

Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp Emrah Eren’in yönettiği oyun henüz birbiriyle karşılaşmamış iki âşığı anlatıyor. Ayça Koyunoğlu ve Fatih Koyunoğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Aşk Hikayen Düşmüş’ 18 Kasım Cumartesi 20.00’de Mall of İstanbul MOİ Sahne’de. Bilet fiyatı 250-320 lira.

Shakespeare’in ölümsüz eseri ‘Macbeth’ Barış Erdenk yönetmenliğinde Eskişehir Büyükşehir Tiyatroları tarafından sahneleniyor. 21 Kasım Salı 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda izlenebilir. Oyun iktidar hırsını ve gücü elde etmek pahasına ödenen bedelleri anlatıyor. Bilet fiyatı 100-150 lira.

*FESTİVAL

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Bu yıl 6’ncı kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, söyleşiler, stand-up’lar, doğaçlama gösteriler, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleriyle sürüyor. Programdaki stand-up gösterilerinden bazıları şöyle:

*‘Kolsuz Tişört’ (Alpay Erdem) 18 Kasım Cumartesi 20.00’de BKM Mutfak Çarşı’da. Bilet fiyatı 200 lira.

*‘Biri Flört mü Dedi?’’Esra Dermancıoğlu) 18 Kasım 21.00 Maximum Uniq Box’ta. Bilet fiyatı 420-525 lira.

*‘Kokpit’ (Sefa Doğanay) 19 Kasım Pazar 20.00 Beşiktaş Kültür Merkezi’nde. Bilet fiyatı 266-420 lira.

*‘Demet Akbağ ile Bir Demet Muhabbet’ 21 Kasım Salı 21.00 İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda. Bilet fiyatı 318-525 lira.

Detaylı program için: istanbulkomedifestivali.com

*GEZİ

-Antonina Turizm, 19 Kasım Pazar 9.30’da katılımcılarını ‘İstanbul’da Lezzet Yolculuğu’na çıkarıyor. Tarihi Cihangir Taş Simit Fırını’ndan başlayacak turda kahvaltı için Lades’e uğranacak. Ardından yüz yıllık geleneğiyle Asi Turşucusu’na, devamında Hacı Abdullah Restoran, Kahramanmaraşlı Ali Usta, Sofyalı9 gibi İstanbul’un gurme adreslerine gidilecek. Katılım ücreti 2.250 lira. Detaylı bilgi için: (0850) 303 50 90

*ATÖLYE

-Cooking Class Academy, 19 Kasım Pazar 11.00’de özel gün ve doğum günü pasta yapım atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında uygulamalı olarak pandispanya ve pasta kreması yapım ve teknikleri anlatılacak. Katılım fiyatı 2.310 lira.

GECE

-Serdar Ortaç 18 Kasım Cumartesi 23.30’da Sahne İstanbul’da.

-Begüm Obiz 18 Kasım 23.45’te Ankara 78’de.-Berkan Yeniçeri x Tezgah 19 Kasım Pazar 00.00’da Korto İstanbul’daIvi Adamou 22 Kasım Çarşamba 22.00’de İstanbul Günay’da.-Ayta Sözeri 23 Kasım Perşembe 22.00’de Nossa Costa’da.- Melis Köksal 24 Kasım Cuma 00.00’da Bahçeşehir Olive Hill’de. Rezervasyon için: @olivehilllive