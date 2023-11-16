Bol bol dans, bol bol kahkaha

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*KONSER
-Hollandalı caz grubu Rembrandt Trio 18 Kasım Cumartesi 20.00’de CRR Konser Salonu’nda izlenebilir. Bilet fiyatı 44-165 lira.
-Astroloji yazarımız Dinçer Güner, astrolojiyi yaşam serüveni üzerinden anlattığı ’Astro Sahne’ isimli eğlenceli interaktif gösterisi için 20 Kasım Pazartesi 21.00’de Zorlu PSM Touche sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 297 lira.
*SERGİ
-Ressam Tufan Pehlivan, Akyaka’nın köy hayatından ilhamla ürettiği 13 yağlıboya eserini Gökova’daki Kikonia Art Residence’ta sanatseverlerle buluşturuyor. Zamanın hızlı akışında es geçilen güzellikleri yansıtmayı hedefleyen Pehlivan, günlük yaşamın karmaşıklığına resimlerinde mizahi bir dokunuş ekliyor. Sergi 25 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.
-İstanbul Modern Sinema, 76’ncı yaşını kutlayan dünyanın en eski festivallerinden Locarno Film Festivali’nde bu yıl ödül kazanan 10 filmden oluşan seçkiyi 23 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında seyirciyle buluşturacak.
Her biri Türkiye prömiyerini yapacak filmlerden 23 Kasım Perşembe günü gösterilecek olanlar şöyle:
*‘İlk Dava’ (Victoria Musiedlak)-11.00
*‘Değişmeyen Resim’ (Laura Ferres)-13.00
*‘Bozkır (Maryna Vroda)-15.00
*‘Formülün Bekçileri’ (Mauricio Calderon Rico)-18.00
(Detaylı bilgi için: istanbulmodern.org)
*DJ
-Dünyaca ünlü Kanadalı elektronik müzik ikilisi Bob Moses 18 Kasım Cumartesi 17.00’de Life Park’ta olacak. Bilet fiyatı 1.300-2.500 lira.
*TİYATRO
Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp Emrah Eren’in yönettiği oyun henüz birbiriyle karşılaşmamış iki âşığı anlatıyor. Ayça Koyunoğlu ve Fatih Koyunoğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Aşk Hikayen Düşmüş’ 18 Kasım Cumartesi 20.00’de Mall of İstanbul MOİ Sahne’de. Bilet fiyatı 250-320 lira.
Shakespeare’in ölümsüz eseri ‘Macbeth’ Barış Erdenk yönetmenliğinde Eskişehir Büyükşehir Tiyatroları tarafından sahneleniyor. 21 Kasım Salı 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda izlenebilir. Oyun iktidar hırsını ve gücü elde etmek pahasına ödenen bedelleri anlatıyor. Bilet fiyatı 100-150 lira.
*FESTİVAL
Bu yıl 6’ncı kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, söyleşiler, stand-up’lar, doğaçlama gösteriler, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleriyle sürüyor. Programdaki stand-up gösterilerinden bazıları şöyle:
*‘Kolsuz Tişört’ (Alpay Erdem) 18 Kasım Cumartesi 20.00’de BKM Mutfak Çarşı’da. Bilet fiyatı 200 lira.
*‘Kokpit’ (Sefa Doğanay) 19 Kasım Pazar 20.00 Beşiktaş Kültür Merkezi’nde. Bilet fiyatı 266-420 lira.
*‘Demet Akbağ ile Bir Demet Muhabbet’ 21 Kasım Salı 21.00 İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda. Bilet fiyatı 318-525 lira.
Detaylı program için: istanbulkomedifestivali.com
*GEZİ
-Antonina Turizm, 19 Kasım Pazar 9.30’da katılımcılarını ‘İstanbul’da Lezzet Yolculuğu’na çıkarıyor. Tarihi Cihangir Taş Simit Fırını’ndan başlayacak turda kahvaltı için Lades’e uğranacak. Ardından yüz yıllık geleneğiyle Asi Turşucusu’na, devamında Hacı Abdullah Restoran, Kahramanmaraşlı Ali Usta, Sofyalı9 gibi İstanbul’un gurme adreslerine gidilecek. Katılım ücreti 2.250 lira. Detaylı bilgi için: (0850) 303 50 90
*ATÖLYE
-Cooking Class Academy, 19 Kasım Pazar 11.00’de özel gün ve doğum günü pasta yapım atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında uygulamalı olarak pandispanya ve pasta kreması yapım ve teknikleri anlatılacak. Katılım fiyatı 2.310 lira.
GECE
-Serdar Ortaç 18 Kasım Cumartesi 23.30’da Sahne İstanbul’da.