Bodrum sanata uyanıyor

Özellikle çağdaş sanatın kalbi yaz aylarında Bodrum’da atıyor desek abartmış olmayız. Çok değil, birkaç yıl önce İstanbul’un önde gelen galerileri açtıkları pop-up sergilerle bölgeyi ‘test etmiş’, gördükleri ilgi karşısında hayli memnun kalmıştı. Artık belli başlı otellerin çoğu da sanata alan açıyor, yeni galerilerle Bodrum’un bir sanat rotası olarak yeri güçleniyor. Düzenlenen etkinliklerde yerli ve yabancı koleksiyonerler, eleştirmenler sanatçılarla zaman geçiriyor ve tatilde olmanın avantajıyla eserleri rahat rahat inceleyebiliyor. Bu girişimler Bodrum’un marka değerini de arttırıyor. Artık ismi Saint-Tropez, Mikonos ve Sardunya gibi denizi, gastronomisi ve sanatsal etkinlikleriyle öne çıkan yerlerle birlikte anılıyor.

Geçen hafta sonu sanata yer açmakla kalmayıp adeta sanatla birlikte doğan Maxx Royal Bodrum’daki sanat haftası etkinliğine davetli olarak katıldık ve bölgenin sanat alanındaki yükselişini gözlemleme şansı bulduk.

23 METRELİK ANITSAL KEMER

Sabahın ilk ışıklarıyla otele varıyoruz. Yolda geçen gecenin yorgunluğunu anında silen bir manzara karşılıyor bizi. Resepsiyona uğramadan terasa geçip büyüleyici koyu izlerken buluyoruz kendimizi. Fransız kavramsal sanatçı Bernar Venet’nin koyun iki ucuna yerleştirilen, çelikten, 23 metre yükseklikteki anıtsal kemerleri adeta birer koruyucu gibi göğe uzanıyor. Bu sırada aklımızda sanatçının “Eserlerimin anında baştan çıkarmakla işi yok” sözleri geliyor. Ama hissettiğimiz bunun tam da tersi oluyor. İlk görüşte baştan çıkıyoruz. İlerleyen günlerde kendisiyle sohbet etme fırsatı bulduğumuzda bu sözlerini anımsatıyoruz. Neyse ki o cümleyi yıllar önce söylediğini belirterek bizi rahatlatıyor. 1941 doğumlu sanatçının ‘Arc Verticaux 77,5°’ (Denize Açılan Kapı) adlı eseri bu yıl açılan otelin kalıcı eserleri arasında. Zaten otelde geçirdiğimiz üç gün boyunca fark ediyoruz ki eser otelin karakter kazanmasında önemli bir rol oynamış. İlerleyen yıllarda da kim bilir belki çeliğin kahverengi ve kızıla çalan tonları değişecek, eser doğanın deviniminin bir parçası haline gelecek.

Sanat haftasının bir konuğu da Refik Anadol’du. Kabul edelim, o günümüz sanatının süperstarı. Silikon Vadisi’nin büyük aktörlerinin peşinde olduğu bir sanatçı. Sohbet sırasında New York’taki modern sanat müzesi MoMa’nın kalıcı koleksiyonuna eklediği eseriyle ilgili verdiği bilgi bizi çok etkiliyor. Yapılan araştırmaya göre Anadol’un eserinin karşısında ziyaretçilerin geçirdiği süre ortalama 38 dakikaymış. Van Gogh’un ‘The Starry Night’ı içinse bu süre sadece 3 dakika. Otelde de uluslararası sanat çevresinden davetli konuklar sanatçımıza büyük ilgi gösterdi, selfie çekmek isteyenler kuyruğa girdi. Anadol otelin girişindeki dev ekranda sergilenen ‘Pacific Ocean’ adlı eserinin önünde kısa bir konuşma yaptıktan sonra bir sürprizle aynı ekranda dönüşümlü olarak gösterilecek ikinci eserini de davetlilerle paylaştı. ‘Perennial Pigmentation’ adlı eserde dünyanın tüm çiçeklerinin renkleri bir anda karşımızda göz alıcı bir şekilde belirdi.

Maxx Royal Bodrum’un içinde bir de sanat galerisi var. Zeynep Utku’nun sanat inisiyatifi Arts Connected ve Paris merkezli Bastok Lessel işbirliğiyle oluşturulan galeride Bernar Venet, Josh Sperling, Jean Guillaume Mathiaut gibi sanatçıların eserleri sergilenecek.

‘İLHAM VERİCİ BİR ARKA PLAN’



Zeynep Utku, sanat danışmanı

◊ Bodrum’un sanat dünyasında önemli bir merkez haline gelmesi hem heyecan verici hem de hak edilen bir gelişme. Bölgenin tarihi zenginliği, kültürel çeşitliliği ve doğal güzelliği, sanatsal ifade için ilham verici bir arka plan oluşturuyor. Bu gelişme Bodrumluların, sanat kurumlarının ve yaratıcı toplulukların Bodrum’un kültürel dinamiğini geliştirmek için ortaklaşa çalışmasının bir göstergesi. Artan galeri, sergi ve sanatsal etkinlik sayısı, bölgenin çağdaş sanat için canlı bir merkez olarak tanınmasını destekliyor.

◊ Bodrum’daki sanat alıcıları, yerli ve uluslararası ziyaretçilerden oluşan çeşitli bir demografiye sahip. Bölge, deneyimli koleksiyonerlerden yeni koleksiyonerlere kadar uzanan sofistike bir kitleyi çekiyor.

BAŞKA HANGİ SERGİLER VAR?





◊ ZAİ Yaşam’daki Anna Laudel Bodrum’da yarına kadar Ertuğrul Güngör ve Faruk Ertekin’in ‘Breakers of Vases’ sergisi ziyaret edilebilir. 12 Temmuz’da Ardan Özmenoğlu’nun ‘Looking Through the Glass’ sergisi açılacak, 28 Temmuz’da sona erecek.

◊ Zeytin ağaçları arasındaki PİLEVNELİ Yalıkavak sezon açılışını Mehmet&Kazım’ın duvar resmi sunumu olan ‘Mural 3000’ ile yaptı. 12 Temmuz’da da Arik Levy’nin ‘The Beauty of the Other’ sergisi ziyarete açılacak.

◊ Sevil Dolmacı Gallery’nin ‘Golden Hour’ sergisi 16 Temmuz’da Ruins Hotel’de açılıyor. Sergide Türk ve uluslararası çağdaş sanatçıların eserleri olacak.

◊ x-ist galerinin ‘Siyah ve Beyaz’ adlı sergisi 4 Ağustos’a kadar Casa dell’Arte Bodrum’da ziyarete açık. Sergide Ansen, Alper Kurt, Serkan Yüksel gibi isimlerin eserleri görülebilir.

◊ Bodrum Sanat Fuarı yarın da ziyaret edilebilir. Herodot Kültür Merkezi’nde. Fuarın ikinci edisyonuysa 21-25 Ağustos’ta yapılacak.