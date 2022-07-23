Biraz renk, biraz ışıltı, bol bol sim

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Evde geçen iki yılın ardından rengârenk ve eğlenceli makyajın popüler hale gelmesi sürpriz olmadı. Tıpkı giysi ve aksesuarda olduğu gibi makyajda da enerjimizi yükseltecek, dikkat çekici görünümlere ihtiyacımız var. Özellikle 2000 sonrası doğan gençler göz,ten ve dudak makyajında ışıltılı ürünler kullanmaya bayılıyor. Göz ve yanak çevresine yapıştırılan renkli taşlarla parıltılı görünümün dozu arttırılıyor. Bu iddialı makyajların bu kadar sevilmesinin bir diğer nedeni de 2000’li yılların trendlerine adını veren Y2K’in tekrar gündemde olması. Şahsen simli makyaj deyince benim zihnimde Britney Spears, Paris Hilton ve Christina Aguilera gibi o dönemin stil ikonları canlanıyor.

Dünyada son yıllarda fırtınalar estiren K-Pop’un bu trende olan katkısından bahsetmeden geçmeyelim. Genelde ışıltılı ve pırıl pırıl bir ciltle gördüğümüz K-Pop kadın yıldızları, özellikle göz çevresinde bolca sim kullanmaktan çekinmiyor.



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Bir de geçenlerde Instagram’ın içerik ekibindeki Brooke DeVard Özaydınlı’nın bir değerlendirmesine rastladım. Özaydınlı, başrol oyuncuları arasında Zendaya’nın da olduğu

‘Euphoria’ dizisinin bu yükselişte etkisinin büyük olduğunu söylüyor. Özaydınlı, liseli bir grup gencin başından geçen travmatik olayların anlatıldığı dizinin yayımlanmasının ardından Instagram’daki simli makyaj aramalarının yüzde 39 oranında artış gösterdiğini belirtiyor. En çok ilginin de simli makyaj ürünlerine ve içerik üreticilerinin çektiği ‘Nasıl yapılır’ videolarına olduğunu ekliyor.

Işıltılı makyajlar yalnızca TikTok ve Instagram akışımızda değil, yüksek moda podyumlarında da karşımıza çıkıyor. Örneğin Acne Studios’un İlkbahar/Yaz 2022 podyumunda tercih ettiği parıltılı dudaklar bu trende gönderme yapıyor. Etro ise modellerin göz altları ve yanaklarına kondurduğu taşlarla ışıltılı görünümü bir üst seviyeye taşıyor.

Farı göz makyajında

nasıl uygulamalı?

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-Profesyonel makyaj artistleri simli farların daha iyi durması ve dağılmaması için göz çevresine önce baz uygulanması gerektiğini söylüyor. Hemen ardındansa bej tonlarında bir far sürerek göz hatlarınızı belirginleştirebilirsiniz.

- İkinci adım, kullanacağınız renge karar vermek. Özellikle mor ve pembe tonları çok popüler...

- Kullanacağınız farın yapısına göre makyaj teknikleri değişiyor. Örneğin, kremsi yapıda olan simli farları sürüp dağıtmak daha kolayken konfeti formundakileri düzgünce sabitlemek gerekiyor.

- Sadece sim kullanacaksanız kremsi yapıdaki göz farınızla karıştırarak uygulayabilirsiniz. Simler, elmacıkkemiği

ve yanaklarda da krem allıkla karıştırarak uygulanabilir.

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Tüm detayları görmek için makyaj artisti Pat McGrath’ın (@patmcgrathreal) Instagram sayfasına göz atabilirsiniz.











Üç bedene kadar genişliyor

Oyuncu Julia Roberts’ın ‘Pretty Woman’ (Özel Bir Kadın) filminde giydiği elbiseyle meşhur olan krinkle kumaş, bu yaz Deniz Ünveren’in kurucusu olduğu Maeve markasının mayo ve bikini koleksiyonunda karşımıza çıktı. Ünveren, kumaşı markaya özel olarak ürettiklerini ve vücudun şeklini aldığı için üç bedene kadar genişlediğini söylüyor. Yani kilo alsanız, verseniz, hatta hamile kalsanız bile giymeye devam edebiliyorsunuz. Ayrıca kumaşın bir özelliği daha var; sudan çıktığınızda hızlı bir şekilde kuruyor ve mayo değiştirme derdini de ortadan kaldırıyor.



Krinkle kumaştan üretilen mayolar hızlı bir şekilde kuruyor.

