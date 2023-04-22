Biraz pop dinleyelim

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Karaya vurdu aşk

Hadise kariyerinin belki de magazin dünyasına en çok konu olan teklisini çıkarmış olabilir. Geçen yıl dört ay süren bir evlilik yaşayan şarkıcının yeni teklisi ‘Feryat’ı dinleyenler hemen özel hayatıyla şarkı arasında bağlantı kurmaya çalışıyor. Şarkı her ilişkiye okyanusa açılma hayalleriyle başlayıp sonunda hayal kırıklığıyla karaya vuranların hikâyesini anlatıyor. Şarkının sözleri Sheyh Ree, bestesi Tekin Akbal imzalı.

Kurtcu’dan Özbey’e





Türk müziğinin güçlü çiftlerinden biri Fettah Can ve Cansu Kurtcu. Sanatçı dostlarına karşı da cömertler. Bu yüzden Merve Özbey’in yeni teklisi ‘Sahi’nin söz ve müziğinin Cansu Kurtcu’ya ait olması bizi şaşırtmadı.

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Müziği ihmal etmiyor





Emre Altuğ bir süredir reytingi yüksek bir dizide oynuyor ama müziğini de hiç ihmal etmiyor. Son olarak söz, müzik ve düzenlemesi Çağrı Telkıvıran’a ait ‘Sevenler Ayrılmaz’ adlı yeni şarkısını yayımladı.

Yeni soluk





Ege Can Sal 24 yaşında. Müzik kariyerine YouTube’da yayımladığı Türkçe ve İngilizce şarkılarla başladı. Geçen yıl ‘İmkânsız’ adlı bir tekli yayımlamıştı. Bu kez söz ve müziği kendisine ve GOKO!’ya ait ‘Cehennem’le karşımızda.