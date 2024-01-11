Bir şarkı dinledim…

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BOŞ BİR ASKI, KURUMUŞ BİR ÇİÇEK…

Arpist Şirin Pancaroğlu bir süredir Türk Arpı Projesi kapsamında yayımladığı kadim eserlerden aldığı ilhamı ‘Alâim-i Semâ’ (Gökkuşağı) altında topladığı seçkiye yansıtıyor. Seçkinin beşinci eseri ‘Farewell’ (Veda) de yayımlandı. Pancaroğlu bu eseriyle zorluklarla atlatılmış zamanlara veda ediyor. Ve bu vedanın içinde sanatçının deyişiyle bazı imgeler de bedenleniyor: Boş bir askı, kurumuş bir çiçek, solgun bir fotoğraf…

‘Farewell’ (Tekli)

Şirin Pancaroğlu

Kalan Müzik

SINIF BİRİNCİSİ…

Alternatif sahnenin en çalışkan grubu kim diye sorsalar hiç düşünmeden Dolu Kadehi Ters Tut (DKTT) derim. Sadece geçen yıla bakmak bile yeterli olur. Konserler ve özel projelerin yanı sıra bir albüm yapıp hatta bir de belgesele (‘Dedim Olabilir’) imza attılar. Şimdi de yeni bir tekliyle karşımızdalar. ‘Dilerim ki’ yine Uğurhan Özay’ın güzel sesinden dinlediğimiz duygusal bir pop parçası.

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‘Dilerim ki’

Dolu Kadehi Ters Tut

BİRLİKTE YAZDILAR

Son yıllarda en güzel hikâyeleri onun biricik sesinden dinliyoruz. Kalben bu kez rap dünyasının sevilen isimlerinden Grogi’ye eşlik ediyor. İkilinin birlikte yazdıkları ‘Hep Sonradan’ Grogi’nin rap’iyle başlıyor ve ardından devreye Kalben’in etkileyici vokali giriyor. Bu sürükleyici parça iki ismin de sevenlerini memnun edecek.

‘Hep Sonradan’ (Tekli)

Grogi, Kalben

Gheddokids

NE GÜZEL BİR KARANLIK

Dark pop’un dikkat çeken isimlerinden GOSS karanlık sularda gezinen yeni teklisi ‘Yok Olsun Ardından’da bir aldatılma hikâyesi anlatıyor. Şarkıyı dinlerken kendimizi bir yüzleşme gecesinde buluyoruz. Ruh hallerinde yaşanan değişim kimi zaman agresifleşen kimi zaman da duygu yüklü vokale yansıyor.

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‘Yok Olsun Ardından’ (Tekli)

GOSS

GOSS Music

HÜZÜNLÜ VE HAREKETLİ

Pasaj Müzik tarafından bir süredir yürütülen ‘Özdemir Asaf 100 Yaşında’ saygı albümü projesinin dördüncü parçası Evdeki Saat’ten (Eren Alıcı) geldi. Ozanın ‘O Yolda’ adlı şiirini besteleyen Alıcı hem hüzünlü hem de hareketli bir şarkı ortaya çıkarmış.

‘O Yolda’ (Tekli)

Evdeki Saat

Pasaj Müzik