Biletler tükenmeden…

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KONSER

-Yaşlı Amca 13 Mayıs Cumartesi 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 100 lira. ‘1 bilet alana 1 bilet bedava’ kampanyası da var.



Kalben ve Mert Pekduraner 17 Mayıs Çarşamba 22.30’da Blind İstanbul’da art arda konser verecek. Bilet fiyatı 200 lira.

-Avustralyalı saykedelik caz grubu Glass Beams’i 18 Mayıs Perşembe 21.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 165-220 lira.

-Emir Taha 19 Mayıs Cuma 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de konser verecek. Bilet fiyatı 200 lira.

-Aşkın Nur Yengi 19 Mayıs 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 282-7.750 lira.





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-Güneş Özgeç müzisyen konuklarının katıldığı ‘Cazda Bir Güneş’ programı için 19 Mayıs 21.00’de Zorlu PSM touché sahnesinde olacak. Deniz Tekin ve Can Güngör’ün katılacağı sohbetli konserin bilet fiyatı 203 ve 990 (yemekli) lira.

-İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 19 Mayıs 20.00’de AKM, Türk Telekom Opera Salonu’nda Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konseri gerçekleştirecek. İlay Çakmak (keman) ve Çetin Özden’in (perküsyon) klasik eserleri seslendireceği konserin şefliğini Theodore Kuchar yapacak. Bilet fiyatı 50-150 lira.



BALE

-İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 18 Mayıs Perşembe 20.00’de ‘Don Kişot’ balesini AKM’nin Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşturuyor. Bilet fiyatı 85-325 lira.



OPERA

-İstanbul Devlet Opera ve Balesi 17 Mayıs Çarşamba 20.00’de AKM’nin Türk Telekom Opera Salonu’nda ‘La Bohème’ operasını sanatseverlerle buluşturacak. Bilet fiyatı 85-325 lira.





SERGİ

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-Ahmet Elhan’ın tamamı kolaj çalışmalarından oluşan ‘Yerüstünden Notlar III’ sergisi 10 Haziran’a kadar Bebek’teki Evin Sanat Galerisi’nde görülebilir. Eserlerinde kırmızı ve yeşil gibi karşıt renkleri bir arada kullanan sanatçı, bu sayede eleştirel dilini daha güçlü bir şekilde aktarıyor. Sergi ‘Kutsal Aile’ ve ‘Kutsal İttifak’ adlı iki seriden oluşuyor.

-Suadiye’deki Decollage Art Space sokak sanatçısı Gölge Artizm’in ‘Lâl Gece’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Gölge Artizm’in ‘Tek ruhtan çıkmış karma sergi’ olarak tanımladığı ‘Lâl Gece’, grafiti, kaligrafi, plastik sanat, seramik ve airbrush tekniklerinde çalışmalardan oluşuyor. Sergi 9 Haziran tarihine kadar görülebilir.



ATÖLYE

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-Kadıköy’deki EKS Mutfak Akademisi, 18 Mayıs Perşembe 15.00’te tatlıseverlere özel ‘Lezzetli Cheesecake’ atölyesi düzenliyor. Orman meyveli no bake cheescake ve limonlu cheesecake yapımının uygulamalı olarak anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 700 lira.



GECE

-Hera Aslan 13 Mayıs Cumartesi 22.30’da Vaha Yeniköy’de. (0530) 135 88 10

-Aybüke Albere 13 Mayıs Cumartesi La Boucherie’de. (0532) 135 35 55

-Baran Bayraktar 13 Mayıs Cumartesi Korto İstanbul’da. (Rezervasyon için Instagram hesabı @kortoistanbul)

-Seda Mete 17 Mayıs Çarşamba Oda by Venge’de. (0554) 198 05 12



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-Mustafa İpekçioğlu 17 Mayıs Çarşamba La Boucherie’de. (0532) 135 35 55

-Ebru Gündeş 18 Mayıs Perşembe 22.30’da Günay Restaurant’da. (0212) 230 33 33



-Pınar Güsar 19 Mayıs Cuma 22.00’de Swissotel The Bosphorus, Chalet Garden’da. (0212) 326 11 00)

DJ

-Alman DJ ve prodüktör Boyz Noise, 19 Mayıs Cuma Zorlu PSM %100 Studio’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 300-600 lira.