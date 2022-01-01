Bienalin de zamanı geldi

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ESKİ YERİNDE, YENİ BİNASINDA

Sanat dünyasının 2022 gündeminde yeni binasına taşınmak için gün sayan İstanbul Modern var. Bahar aylarında Karaköy’deki eski yerinde açılacak İstanbul Modern’in yeni binası; Centre Pompidou (Richard Rogers’la birlikte), Whitney Müzesi gibi uluslararası pek çok müze tasarlayan Pritzker ödüllü İtalyan mimar Renzo Piano’nun imzasını taşıyor. Açılış, büyük bir koleksiyon sergisiyle yapılacak. Yıl içinde de çeşitli sürprizlere hazır olun, özellikle bienal zamanı!

Karaköy’deki İstanbul Modern

AÇILIŞ YIL BOYU SÜRECEK

Karaköy’deki yeni binasının kapılarını geçen ay ‘Serginin Sergisi II’yle açan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, bu açılışı yıla yayılan etkinliklerle kutlayacak. Önümüzdeki aylarda Osman Hamdi Bey ve Sabri Berkel sergilerine yer verilecek. Nisanda müzenin hat koleksiyonuyla çağdaş kaligrafik eğilimleri birleştiren bir çalışma yapılacak. 12 bini aşkın eserle Türk sanatının en büyük koleksiyonuna sahip müzenin açılış süreci, 20 Eylül’deki büyük koleksiyon sergisiyle tamamlanacak.

TÜM DUYULARA HİTAP EDECEK

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Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen 17. İstanbul Bienali, 17 Eylül-20 Kasım tarihlerinde yapılacak. İKSV tarafından Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen bienal bu yıl ölçeği, yöntemi ve hedefleri açısından önceki edisyonlardan farklılaşacak. Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in üstlendiği bienal, bir tema ya da başlık değil, bir süreç bağlamında bir araya gelecek: ‘Kompostlaşma’. Süreç sekiz haftalık sergiden daha önce başlayacak; tüm duyuları harekete geçiren, görsel sanatların ötesine uzanan çokdisiplinli üretimleri karşımıza getirecek.

PAULA REGO’YU AĞIRLAYACAK

6 Mart’a kadar ‘İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!: Popüler Kültürde Bizans’ ve ‘İstanbul’dan Bizans’a: Yeniden Keşfin Yolları, 1800-1955’ başlıklı sergilere ev sahipliği yapan Pera Müzesi, yılın ikinci çeyreğinde Nobel Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlere sunacak. Üçüncü çeyrekte 17. İstanbul Bienali’nin ana sergilerinden birine mekân olacak. Ardından 2021’de Tate Britain’daki sergisiyle sanat çevrelerinde geniş ilgi uyandıran Portekizli sanatçı Paula Rego’nun Türkiye’deki ilk kapsamlı sergisi ve İstanbul odaklı bir fotoğraf sergisi görülebilecek.

90’LARI SAHNEYE TAŞIYACAK

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Bugünlerde İpek Duben’in ‘Ten, Beden, Ben’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapan SALT, sonbaharda iddialı bir 90’lar sergisine hazırlanıyor. Etkinlik, 80’lerin ikinci yarısından itibaren, özellikle de 90’larda modern dans, alternatif tiyatro ve güncel sanata yeni bir ifade alanı sağlayan performans sanatına odaklanacak.

SALT Galata