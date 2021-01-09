Biberli Brezilya çikolatası mı yoksa tuzlu karamelli mi?

1) İŞİNİ AŞKLA YAPAN USTALARDAN

Harem Chocolate - İstanbul







Teşvikiye ve Erenköy şubelerinde ‘işini aşkla yapan ustalar’la çikolataseverleri buluşturuyor. Esra Ünal çikolatalı lokum tavsiye ediyor. Kilosu 200 lira. (0216) 467 00 99

2) BELÇİKA’DAN DOĞAN LEZZET

Godiva







Belçika’dan doğan bu ünlü markanın büyük şehirlerde mağazaları var. Gürhan Kara, tuzlu karamelli çikolatasını öneriyor. 8 adetlik mini paketi 20 lira.

(0850) 201 88 71

3) KAPISINDA HEP KUYRUK VAR

Mendel’s Chocolatier - İstanbul







Akaretler’de, kapısında her daim kuyruk olan bir mekân. Sizzling brownie en tercih edilen ürünleri. Saint Germen, lotus cup ve milena çikolataları 28 lira. (0212) 258 42 42

4) İSTİKLAL’DE TATLI BİR MOLA

J’Adore Chocolatier - İstanbul







Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde çikolata kokusuyla insanı yoldan çeviriyor. Saadet Özen’in favori mola noktası. ‘Oh La La Beatrice’ 24.5 lira. (0212) 249 03 33

5) BREZİLYA’DAN BAŞKENTE

Nona Brigadeiro - Ankara







Başkentte Brezilyalı Mara Cömertoğlu’nun temelini attığı mekânda en tercih edilen ürünler biberli çikolata ve Brigadeiro çikolatası. Fiyatı 45 lira. (0312) 240 08 80

6) AKARETLER’DE FRANSIZ ESİNTİSİ

La Vie Praline - İstanbul







Akaretler’deki bu küçük dükkân Paris’teymişsiniz hissi veriyor. Esra Ünal portakallı çikolatasını övüyor. Porsiyonu 26 lira. (0212) 236 90 96

7) 50’NİN ÜSTÜNDE ÇEŞİT

Choccolart - İzmir







Çikolatalarını farklı temalarla hazırlıyor. Vişne, Osmanlı baharatı, lime, kahve gibi 50’nin üzerinde çeşit var. Sütlü, kalpli tabletlerin fiyatı 38 lira. (0542) 573 55 83

8) TÜRKİYE’NİN HER YERİNE SİPARİŞ

Butterfly Chocolate - İstanbul







Bengi Kurtcebe “Farkı, senelerdir değişmeyen kalitesi ve çok çeşit olması” diyor. Türkiye’nin her yerine sipariş gönderiyorlar. 16’lı keşif kutusu 123 lira. (0212) 352 77 83

9) AROMA YERİNE GERÇEK MEYVE

Vanilin Chocolate - Kayseri







Kayseri’den sonra İstanbul’da şube açtı. Aroma için gerçek meyve kullanılıyor. Ebru Erke, sağlıklı ürünlerini tavsiye ediyor. Özel kutu 110 lira. (0533) 679 88 44

10) DEĞİŞMEYEN LEZZET

Baylan - İstanbul







96 yıllık geçmişiyle şehrin en eskilerinden. Saadet Özen “Kadıköy Baylan bende hemen kup griye çağrıştırıyor” diyor. 15 gr sütlü trüf çikolata 5 lira. (0212) 358 07 60