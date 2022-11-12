Başrolde caz var

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KONSER

* Piyanist kardeşler Ferhan ve Ferzan Önder bugün 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Philip Glass, Astor Piazzolla ve Ravel gibi ünlü bestecilerin eserlerinin çalınacağı konserin bilet fiyatı 33-110 lira.

* Islandman, bugün 21.00’de Babylon’da konser verecek. Öncesinde Ikaru’nun sahneye çıkacağı konserin bilet fiyatı 75-200 lira.

* Karsu, 15 Kasım Salı 20.00’de Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 375-550 lira.

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* Nükhet Duru, İş Sanat 23. Sezon Konserleri kapsamında kabare ve caz parçalarından oluşan ‘Nünü Caz Söylüyor’ konseriyle İş Kuleleri Salonu’nda olacak. 16 Kasım Çarşamba 20.30’da gerçekleşecek etkinliğin bilet fiyatı 150-250 lira.

* Sefo, 16 Kasım Çarşamba 21.00’de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 297-648 lira.

* Anıl Durmuş, 16 Kasım Çarşamba 22.00’de Blind İstanbul’da olacak. Bilet fiyatı 150 lira.

* Günümüzün en yetenekli saksofoncularından Kenny Garrett, 16 Kasım Çarşamba 20.00’de CRR KONSER Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 44-165 lira.

* Ece Göksu ve orkestrası, 18 Kasım Cuma 21.00’de trompetçi İmer Demirer eşliğinde Zorlu PSM touché sahnesinde. Bilet fiyatı 154 lira.

SERGİ

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* Pelin Çağlar’ın ‘Kim Unutacak Bizi?’ isimli ilk kişisel sergisi Beyoğlu’nda bir depoda ziyaretçileriyle buluşuyor. Çağlar’ın 13 yağlıboya resminden oluşan SERGİ belirsizlik üzerinden, portrede hareket konusunu inceliyor. 15 Kasım’a kadar sürecek sergiyi, Firuzağa Mahallesi, Çukurcuma Caddesi No: 18 Beyoğlu, İstanbul adresinde ziyaret edebilirsiniz.

ATÖLYE

* EKS Mutfak Akademisi, ‘Çocuk Şefler Mutfakta’ atölyesiyle 9-17 yaş arası çocukları hamburger, fırında patates, sos ve Sezar salata yapımının inceliklerini öğrenmeye davet ediyor. 18 Kasım Cuma, 14.00’te gerçekleşecek atölyeye katılım ücreti 450 lira.

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EĞLENCE

* Sakiler, yarın 22.00’de Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

* Seda Mete, 16 Kasım Çarşamba, 22.00’de Oda by VENGE’de. (0554) 198 05 12

* Dicle Olcay, 16 Kasım Çarşamba, 23.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Instagram @risenfallsuadiye.

OPERA

* Çocuk operası ‘Can’ın Sihirli Dünyası’, yarın saat 12.00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde perdelerini açıyor. Bilet fiyatı 165-220 lira.