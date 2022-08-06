Barbie bebekler her yerde

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Margot Robbie ve Ryan Gosling’in ‘Barbie’ filminin setinden çekilen kareleri Instagram akışınıza düşmediyse sosyal medyayla aranız pek iyi değil demektir çünkü son zamanlarda ne yana baksak karşımıza onlar çıkıyor. Margot’nun Barbie, Ryan’ın ise Ken rolünü üstlendiği, önümüzdeki sene 21 Temmuz’da vizyona girmesi planlanan filmdeki stiller şimdiden çok merak ediliyor. Sosyal medyaya düşen fotoğraflar arasında Ryan’ın sarı saçlı ve denim yelekli hali çok paylaşıldı. Bu kusursuz bronz ten, sarı saçlar ve ‘denim on denim’ görünümü genç erkekler arasında popüler olursa pek şaşırmayız.



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Malum, bir nesil için moda ikonu olan Barbie ile en çok özdeşleşen renk pembe... Bu aralar sosyal medyada ‘ Barbiecore hashtag’iyle paylaşılan pembeli kombinlerin oluşturduğu bu yeni akım, adını Barbie’nin stilinden alıyor. Yalnızca sosyal medya videoları değil, ünlü isimlerin sokak ve davet stilleri de bu akıma gönderme yapıyor. Anne Hathaway’in son Valentino defilesine giderken tercih ettiği baştan aşağı pembe görünüm, Simone Ashley’nin BAFTA ödül gecesindeki Valentino tercihi ya da Sebastian Stan’in Met Gala’daki görünümü karşımıza çıkan örneklerden bazıları. Kim Kardashian, Megan Fox, Elsa Hosk ve Gigi Hadid gibi stilleriyle milyonları etkileyen isimler bu trendi uyguluyor. Gülşen ve Serenay Sarıkaya da ekole uyum sağlayan ünlülerimizden.Aslında ‘Barbie’ filminden önce, hatta akım henüz ‘Barbiecore’ ismini dahi almamışken pembe çılgınlığını hayatımıza sokan moda markası Valentino oldu. Barbie pembesini neredeyse tüm Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonuna adapte eden marka bu rengin yeni gözdemiz olacağının sinyallerini verdi. Bir başka moda evi Balenciaga da koleksiyonuna eklediği cazibeli pembelerle bu akımın ortaya çıkmasına katkı sağladı.

Anne Hathaway Roma’daki Valentino moda şovuna giderken...

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Bu kadar iddialı ve feminenlik dozu yüksek bir trendin bu kadar kısa sürede sevilip benimsenmesinde Z Kuşağı’nın etkisi büyük. Business Insider’dan Marguerite Ward’un haberine göre, özellikle 20 ve 30’larının başındaki genç kadınlar, bu iddialı renkle tamamladıkları kalın topuklu ayakkabılar, takma tırnak ve kirpiklerle bir moda hareketine öncülük ediyor. Çünkü onlara göre bu akım feminizmi de vurguluyor. Eskiden yalnızca sarı uzun saçlar, beyaz ten ve ince bir vücutla özdeşleşen Barbie’nin artık birçok bedende ve renkte versiyonu var. Insider’a konuşan 21 yaşındaki blogger Chazlyn Yvonne Stunson, bu trendi en çok bu çeşitlilik için benimsediğini ve kendisi gibi siyah bir kadının da Barbie olabileceğini gösterdiğini söylüyor. Kadınlarla bu kadar özdeşleşmiş bir rengin bu denli popüler hale gelmesi, sisteme de bir başkaldırı niteliği taşıyor. Erkek egemen iş hayatında, siyah takım elbiselerle kabul görmeye çalışmaktan sıkılan kadınlar “Hem pembe giyerim hem de çalışırım; dilersem işten çıkıp aynı şekilde partiye de geçerim” diyor.