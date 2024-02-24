Bana arkadaşını söyle sana hangi mekânlara girebileceğini söyleyeyim…

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Son zamanlarda şöyle şeyler konuşuluyor etrafımda; “Geçen X bara gitmek istedik ama referansınız kim diye sordular...”

Bir süredir gece gezmek, bir mekâna girmek statü meselesi sayılıyor. Bir yere gitmek isteyen mutlaka tanıdık birilerini arıyor. Eskiden “Aman masamız güzel yerde olsun, özel ilgi göstersinler” diye aranırdı bu ‘tanıdık’ ama şimdi daha mekâna rezervasyon yapabilmek için bile gerekiyor. Bu işin çıkışı tartışmasız Emirgân’daki ‘Gizli Kalsın’dır. Umut Evirgen’in, arkadaşlarıyla sanki evindeymiş gibi eğlenme fikriyle açtığı mekânda izlediği işletme politikası, işi bugün buralara getirdi. Neye yarıyor bu referansla girme mevzusu, Emirgan Grup’un CEO’su Mert Özsarıkaya’ya soruyorum: “Bir yerin referansı aslında işletme sahibi ve yetkililerinin çevresinden oluşuyor” diyor. “Biz mekânlarımızda evinizin salonunda arkadaşlarınızla eğleniyormuşsunuz hissine kapılın istiyoruz. Hiç tanımadığımız, direkt dükkânı arayan müşterilerin sosyal medya hesaplarını da mutlaka inceliyoruz” diye de ekliyor…

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KİTLEYİ EKİP BELİRLİYOR

Ben mesela gittiğim bir mekânda işletme sahibinin, müdürlerin, garsonların tavrına bakarım. Çünkü çoğu yere bu insanları sevdiğimizden de gidiyoruz aslında. Mekânın kapı görevlisinden garsonuna çalışanların hali, tavrı gelen müşteriye de yansıyor. Misal, İstanbul gece hayatındaki dengeleri henüz bir senede değiştiren Etiler’deki Kütüphane... Geçenlerde iki müşteri arasında çıkan tartışmayı haberlerden okudum. İki taraf da belli ki birilerinin referansıyla giriyor içeri. Mekâna her gün giden taraf haklı görülüyor, fiziksel şiddete maruz kalan tarafaysa “O kadın her gün burada” deniyor! Peki, kim kimin referansı burada? Ve bir işe yaradı mı? Bir mekânda oluşturmaya çalışılan referanslı müşteri kitlesini bir noktadan sonra içerideki ekip belirliyor… Demek ki o zaman gittiğimiz mekânın işletmecisi, ekibi de önemli oluyor.

‘ARKADAŞIN ARKADAŞI’ MI?

Nişantaşı’ndaki’ Müştemilat’ın ne bir telefon numarası ne de bir sosyal medya hesabı vardır. Gerçekten buraya gidebilmek için mekân sahibi Ercan’ı (Gümüşkaya) tanımanız gerekir ya da işletme müdürü Fatih’i (Demirtaş)... Referans gösterme durumu bu kadar dikkatimi çekmişken Ercan’ı arıyorum nasıl yapıyorsunuz siz bu işi diye… “Melis beni arıyorsun, ‘Bir arkadaşım gelmek istiyor sizin mekâna’ diyorsun. Sana ‘Senin mi arkadaşın, yoksa bir arkadaşının tanıdığı mı? Yani sen bu insanı şahsen tanıyor musun’ diye soruyorum. Sormak zorundayım çünkü içerdeki güvenliği, sakinliği ancak böyle sağlayabilirim” diyor. Yıllardır bire bir şahit olduğum bu tutumlarından dolayı Müştemilat’ta hiç olay çıktığını görmedim. Eğer iş böyle yürütülebiliyorsa ben varım bu ‘referans’ mevzusuna…

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Sadece gece kulüpleri için geçerli değil bu durum. Geçenlerde kız kardeşimin arkadaş grubu bir doğum günü yemeği için Bebek’te çok ünlü bir mekânın WhatsApp hattına rezervasyon için mesaj yazıyor. Lokantadan gelen cevap bir form oluyor: Kişi sayısı, kadın-erkek dağılımı, misafirlerin isim-soyisimleri... Bu bilgiler mekâna iletildikten sonra rezervasyon taleplerinin değerlendirileceği söyleniyor. Mekânlar için de büyük mesai aslında, kişilerin sosyal medya hesaplarının bile teker teker incelendiğini biliyorum. Demem o ki eşinizi dostunuzu iyi seçin; yarın öbür gün yemeğe, eğlenmeye gitmek istediğinizde bu insanlar sizin referansınız olabilir.

KENDİ REFERANSINIZ KENDİNİZ OLUN…

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◊ Öncelikle çok gezen, çoğu mekânda tanınan bir arkadaş edinin.



◊ Mekânlara girmek için onunla aranızı iyi tutun, onunla sosyalleşmek için çeşitli programlar yapın.



◊ Buluşmalarınızda gittiğiniz mekânda sözü geçen işletme müdürleriyle bizzat kendiniz tanışın, kendinizi tanıtın.



◊ Sonra arkadaşınızdan sizin adınıza rezervasyon yaptırmasını rica edin.



◊ Referanslı arkadaşınızdan bağımsız gittiğiniz gecelerde içeriden birkaç kişiyle iletişiminizi arttırın, telefon numaralarını

isteyin, rehberinize ekleyin.



◊ Arayı açmadan mekânı sıklıkla ziyaret edin.



◊ Bırakın kendiniz için, artık başkasının referansı olmak için bile hazırsınız…

AH GECELER





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◊ Deha Bilimlier bu gece 22.30’da 888 Private sahnesinde. (0516) 169 08 88

◊ Baran Bayraktar bu gece 01.00’de Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon için: @kortoistanbul

◊ Bora Çetin yarın gece 22.30’da Chicki Boom’da setin başında olacak. Rezervasyon için: @chicki.boom

◊ Özcan Deniz yarın gece 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

◊ Sakiler 27 Şubat salı 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ DJ Dimithree 28 Şubat Çarşamba 23.45’te Folks Kitchen & Cocktail’de setin başına geçecek. (0530) 251 92 50

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◊ Bendeniz 1 Mart Cuma 22.30’da Etiler Uluorta’da. (0530) 252 75 05

◊ Simge Eğrilmez, bu gece 01.00’de The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

7/24 YETMEZ





◊ Ünlü menajer Özgür Aras’ın Harbiye’de bu sezon açtığı ‘Ev’i daha önce burada uzun uzun anlatmıştım. İstanbul gece hayatını hareketlendireceği daha aylar öncesinden belliydi aslında. Özgür açtığı dükkanın üzerine hep bir şeyler katarak ilerletiyor işi… Mesela Ev’in konsept partileri hem çok konuşuluyor hem de dolup taşıyor. Kobra Murat’ın ev sahibi olduğu geceleri öyle çok sevildi ki 1 Mart Cuma gecesi yine 9/8’lik göbekler atılacak, kaçırmayın derim… (0542) 274 76 76

◊ Şerefiye Sarnıcı’nda Night Shift kapsamında, 28 Şubat ve 5 Mart tarihlerinde, ‘Sarnıçta Yoga: ‘YogaKioo Institute’ etkinliği düzenlenecek. Dersler her seviyeye uygun olacak. (passo.com.tr)

◊ Etiler’deki Beca’da 27 Şubat Salı ‘Umarım Annem Dinlemez’ podcast’inin canlı kaydı gerçekleşecek. Sohbet havasındaki etkinlik 21.00’de başlayacak. @beca.istanbul

◊ Dada Salon Kabarett sergilerden tiyatro oyunlarına, özel etkinliklerden konserlere birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. ‘Tutkum Boğuşmak’ın stand-up gösterisi 3 Mart’ta… (biletinial.com)