Balkabağının en leziz halleri

İÇİNİZİ ISITACAK

Şef ve yemek yazarı Aydan Üstkanat’tan ‘balkabaklı çorba’ (4-5 kişilik)





NE LAZIM?

◊ 5 dilim balkabağı

◊ 2 yemek kaşığı mascarpone peyniri

◊ Bir tutam tarhun otu

◊ Keçi peyniri (ufalanmış)

◊ Kavrulmuş kabak çekirdeği içi (tercihen)

◊ Frenk soğanı (ince kesilmiş)

NASIL YAPARIM?

Balkabağını tuz ve karabiberle ovup yağlı kâğıda sarın ve 30 dakika fırınlayın ya da buharda veya az suda haşlayın. Pişen kabağı blender’dan geçirin. İçine mascarpone ve tarhunu ekleyip en az beş dakika daha, pürüzsüz olana kadar blender’dan geçirmeye devam edin. Tencereye aktarıp ısıtın, içine istediğiniz kıvama gelene kadar, tercihinize göre tavuk suyu, sebze suyu veya krema ekleyin. Servis için kâselere alıp üzerine keçi peyniri parçacıkları, frenk soğanı ve kavrulmuş çekirdek serpin.

FARKLI BİR EŞLİKÇİ

Tutti’nin kurucusu şef Müge Ergül’den ‘balkabaklı humus’ (4-6 kişilik)





NE LAZIM?

◊ 1 dilim balkabağı

◊ Yarım çay bardağı zeytinyağı

◊ 2 limonun suyu

◊ 3 yemek kaşığı tahin

◊ 2 diş sarımsak

◊ 500 gram haşlanmış nohut

◊ Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

Balkabaklarını ufak parçalara bölerek üzeri kapalı bir şekilde 20-30 dakika boyunca tuz, karabiber ve zeytinyağı ekleyerek fırınlayın. Haşlanmış nohut, sarımsak, limon suyu ve tahini blender’ın içine ekleyin ve püre kıvamına gelene kadar ezin. İçine zeytinyağı ve nohudu haşladığınız sudan bir çay bardağı ekleyin. Son olarak damak zevkinize göre tekrar tuz, karabiber koyun. Hazırladığınız karışımın içine fırınlanan balkabaklarını da ilave ettikten sonra ezme işlemine, çok ince püre haline gelinceye kadar devam edin. Tabağa alırken isteğe bağlı olarak taze otlar ve zeytinyağı da ekleyebilirsiniz.

ÇOK PRATİK

Şef Refika Birgül’den ‘kolay balkabağı’ tatlısı (8 kişilik)





NE LAZIM?

◊ 800 gram balkabağı

◊ 1 su bardağı (200 gr) tozşeker

◊ 1 tarçın çubuğu

◊ 5 adet karanfil

◊ 3 çorba kaşığı su

◊ 1 paket krema

◊ 2 paket tam buğday bisküvisi

◊ Nane yaprakları

NASIL YAPARIM?

Balkabağını küp küp doğrayın, düdüklü tencereye koyun. Önce iki çorba kaşığı suyu koyun, dibine çöksün. Sonra tozşeker, tarçın çubuğu ve karanfili koyun. Düdüklünün kapağını kapayın.

Şekerin iyice erimesi ve balkabaklarının suyunu çıkarması için en kısık ateşte beş dakika pişirin (Bu çok önemli. Aksi takdirde düdüklünün işleme prensibi için gerekli suyu elde edemezsiniz). Ardından yüksek basınç ayarına getirip düdük kilitlenene kadar yüksek ateşte pişirin. Düdük kilitlendikten sonra altını kısıp 12 dakika daha pişirin. Sonra altını kapayıp tencerenin basıncını alın.

Tencerenin içindeki tarçın ve karanfilleri çıkarıp fazla şerbetini ayırın. Çok katı olursa bu şerbeti peyderpey ekleyeceksiniz.

Tatlıyı çatalla püre haline getirin. Bisküvileri ezip ufak kırıntılar haline getirin ve sekiz adet cam bardağın dibine eşit şekilde paylaştırın. Bir kısım bisküviyi üzerini süslemek için ayırın. Üzerine püreyi, en üste de 200 gr yarı çırpılmış kremayı ekleyin.

Kremayı çırparken çok fazla çırpıp katılaştırmayın. Havalanıp köpüklensin, biraz kalınlaşsın ama hâlâ akışkan kalsın. Körpe nane yapraklarıyla süsleyin. Nane ve kremanın ağızda yarattığı ferahlıkla bu tatlı hem hesaplı hem lezzetli hem de çok güzel görünen bir tarife dönüşüyor.

FAYDASI DA BOL...

İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya





◊ Yüksek lif kaynağı olması bakımından kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve uzun süre tok tutar.

◊ Yüksek A ve E vitamini içeriğinden dolayı göz ve cilt sağlığının korunmasını sağlar.

◊ Güçlü bir antioksidan kaynağı olduğundan kansere karşı koruyucudur.

◊ Potasyum içeriği sayesinde hipertansiyona karşı koruyucu etki gösterir.

◊ Yüksek beta-karoten içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir ve cildin yenilenmesini sağlar.

◊ İçeriğindeki kalsiyum, manganez, magnezyum, bakır, demir ve fosfor sayesinde kemik gelişimine destek olur.