Bahar alışverişi deyince bir trençkot, bir yağmurluk

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Nihayet kalın mont ve paltoları bir kenara bırakıp hafiflemenin mevsimi geldi. Bahar aylarının bir yağmurlu, bir güneşli havalarına yağmurluklar, şıklık gerektiren günlerineyse trençkotlar eşlik ediyor. Her iki parça da zamansız olduğu için bir kere alındı mı uzun yıllar kullanılıyor; haliyle sürdürülebilirliğe de işaret ediyor. Modaseverlerin favorilerinden olan bu parçaların 2023 baharında öne çıkan modelleriyse şunlar...

Mor, yeşil, kırmızı...

Bej, lacivert, siyah tonlarında, belden kemerli klasik trençkot modeli her zamanki gibi bu sezonda da gözde. Yalnız bu sezon daha bol ve uzun versiyonlarıyla karşımıza çıkıyorlar. Ami, Dior, Barbara Bui gibi markalar, bu klasiğin hacimli hallerini koleksiyonlarına uyarlayanlardan. Halihazırda dolabınızda olabilecek bu parçayı gündelik stillerde ve hatta uzun bir gece elbisesinin üzerinde bile kullanabilirsiniz.

Desenli olanlarsa bu sezonun en sürpriz trençkot modellerinden. Özellikle çiçek motiflileri öne çıkıyor. Yalnızca bir sezon giyip kenara atmayacağınızdan eminseniz bu modele yatırım yapmanızı öneririz.

Deri trençkotlar sezonun bir başka havalı ve popüler parçası. Geçen ay gerçekleşen moda haftalarında sokak stillerinde de bol bol rastlamıştık. Alaïa, Bottega Venetta, David Koma ve Saint Laurent gibi yüksek modanın önemli markalarının ilkbahar/yaz koleksiyonlarını süsleyen deri trençkotlar zamanla bir klasik haline gelebilir.

Bu bahar mor, yeşil, kırmızı, pembe ve sarı tonlarda tasarlanmış modellere de rastlıyoruz. Trençkot denince alışılmadık bu renkler, özellikle iddialı bir tarzı benimseyen, cıvıl cıvıl stiller için ideal olacaktır.



Bileğe kadar uzanan modeller yağmur çamurdan koruyor.

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Cinsiyetsiz bir tarz için

Dolce&Gabbana ve Paco Rabanne’ın ilkbahar/yaz koleksiyonlarına bakılırsa bu sezon yağmurluklarda şeffaflık moda. Siz de simsiyah bir görünümün üstüne şeffaf bir yağmurluk giyerek yağmur altında şıklık dersi verebilirsiniz.

Sezonun göze çarpan bir başka trendiyse safari tarzını anımsatan ‘utility’. Şıklık kadar rahatlığı ve kullanışlılığı ön planda tutan, bol cepli olarak tasarlanan ve genellikle hâki, bej gibi tonlardaki utility trendine işaret eden yağmurluklar, Miu Miu, Louis Vuitton, Aigle gibi markaların koleksiyonlarında karşımıza çıkıyor. Hem erkek hem kadın için uygun bu yağmurluk modeli, cinsiyetsiz bir stil yaratmak için ideal. Denim parçalarla çok yakışıyor.

Sarı yağmurluk balıkçı stillerini anımsattığı için bir klasiktir ve birçok modaseveri cezbeder. Bu sezonda da farklı markalarda sarı tonlarda yağmurluklara rastlıyoruz. Sarının yanında elektrik mavisi, mor ve kırmızı tonlarındakiler de karşımıza çıkıyor.

Genellikle, kalçanın altında kalan yağmurluklara alışık olsak da sezonda neredeyse bileğe kadar uzanan modeller de görüyoruz. Yağmur, çamurdan tam bir koruma isteyenler için ideal olacaktır.

