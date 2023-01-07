Bahaneye son! En iyi 10 egzersiz uygulaması

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Yerel eğitmenler de var

Nike Training Club

Global bir uygulama olmasına rağmen Türkiye versiyonunu daima güncel tutuyor. Yerel eğitmenlerle programlar oluşturabiliyorsunuz. Antrenman kaydedebilme özelliği, kadınlara dönük regl dönemi ve hamilelik egzersizlerine kadar kişiselleşebiliyor. Merve Toy: “En çok kullandığım uygulama çünkü hem saatimle uyumlu hem de tüm egzersizler var.”

Vücut tipinize özel

Adidas Training by Runtastic





Isınma ve egzersiz bölümlerinin tamamını kendi vücut tipinize ve egzersiz tercihinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Renay Onur:

“Egzersiz kütüphanesi sayesinde yeni hareketleri öğrenmeye, sıkılmadan antrenmanlarınızı değiştirebilmeye olanak sağlıyor.”

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Hem koşu hem kuvvet

Pumatrac





İçinde hem koşu hem kuvvet için antrenmanlar var. İpek Onaran: “Her hareketin görsel videosu mevcut, bu da hareketleri yanlış yapma olasılığını azaltıyor.”

Hepsi içinde...

İyi Yaşa





Tek uygulamada hem yoga, hem fitness hem de meditasyon yapma imkânı sağlıyor. Banu Yelkovan: “Elif Boyner’in yarattığı İyi Yaşa favorilerimden.”

Size özel plan

The WOD Generator: Workout





Çalıştırmak istediğiniz bölgeyi, süreyi, ve elinizdeki ekipmanı belirttiğinizde günlük antrenmanınızı programlıyor. Cenk Öztokmak öneriyor.

Doğru analiz

Decathlon Coach: Spor/Koşu





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Koşu, yoga, fitness, kardiyo, pilates ve yürüyüşe yönelik birçok program sunuyor. Seçil Zor: “Performansı doğru analiz eden bir uygulama.”

10 bin diyet listesi

AXAFita





Meditasyon ve fitness önerileri de sunuyor. Yeliz Karakaya: “Diyetisyenlerce hazırlanan 10 bine yakın diyet listesi yer alıyor.”

Sonuca göre öneri

Freeletics





Mevcut ekipmana göre program seçenekleri var. Renay Onur: “Egzersizleri ve sonuçlarını takip edip buna göre öneriler veriyor.’’ Ücretli. Yıllık paketin haftalık ücreti 12-13 lira.

Koşarak kalori yakın

Under Armour-Map My Run

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İngilizce olan uygulama her kilometreyi kaç dakikada koştuğunuzu, kaç kalori yaktığınızı bildiriyor. Basketbolcu Karahan Tuan Efeoğlu öneriyor.

Mobil koçunuz

Fitwell





Haftalık egzersiz programlarında koçlar motivasyon verici ve destekleyici tüyolar paylaşıyor. Umut Fırat Eroğlu öneriyor. Ücretli. 1 yıllık abonelik 190 lira.