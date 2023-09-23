Ayakkabı yanlışsa şıklık garanti!

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Amerikalı stilist Allison Bornstein yaz başında TikTok’ta yayımladığı videoyla ‘wrong shoe theory’ (yanlış ayakkabı teorisi) terimini ortaya attı. Bornstein’e göre, stilinizi daha ilginç ve dikkat çekici kılmanın en basit yolu, kombininize göre en ‘yanlış’ olduğunu düşündüğünüz ayakkabıyı seçmekten geçiyor. Yani şık saten bir elbisenin altına spor ayakkabı ya da denim şort, tişörtle topuklu ayakkabı giymek gibi. Kumaş pantolonları parmak arası terliklerle tamamlamak veya kargo pantolonları romantik balerin babetleriyle eşleştirmek de aynı teoriye hizmet ediyor. Yani adı üstünde; görünümünüze baktığınızda içgüdüsel olarak ne giymemeniz gerektiğini düşünüyorsanız onu giyin ve çıkın diyor. Bornstein ayrıca stil ikonlarının bu ipucunu stillerini enteresan kılmak için sık sık uyguladığını söylüyor ve hiç haksız değil. Adı yeni konmuş olsa da

bu stil oyunu zaten uzun süredir hayatımızda.

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Örneğin, Hailey Bieber şık elbiseleri spor ayakkabılarla giymeyi çok seviyor. Şarkıcı Dua Lipa resmi blazer ceketlerin altına, görünümüyle kontrast yaratacak uzun çizmeler giyiyor. Bizdeyse oyuncu Serenay Sarıkaya kargo pantolonların altına şık topuklu ayakkabılar giyerek sportif görünümü şıklaştırıyor. Influencer Cansu Akın romantik elbiseleri kaba ayakkabılarla birleştiriyor. Şarkıcı Gaye Su Akyol da bu teoriye sahne görünümlerinde yer veriyor. Işıltılı, şık elbiseleri, bağcıklı ve kaba tabanlı, punk stilini yansıtan çizmelerle bir araya getiriyor.

Terimi ortaya atan Bornstein daha stil sahibi görünmek için seçtiğimiz ayakkabıyı yalnızca fonksiyonel olduğu için değil, bilinçli olarak seçmiş gibi görünmemiz gerektiğini savunuyor. “Peki bu ne demek” dediğinizi duyar gibiyim, hayat tarzınız her gün sneaker giymeyi gerektiriyor olabilir. Örneğin bol yürüyüşlü ve koşuşturmalı geçen günleriniz vardır ve spor ayakkabı giymek dışında bir seçeneğiniz yoktur. Ama yine de kıyafet seçimlerinizi, spor ayakkabılarla ilk akla gelen sportif parçalardan yapmak zorunda değilsiniz. Hatta tam tersi, elbiseler, uzun etekler ve takım elbiselerle eşleştirerek fark yaratan bir stil oluşturabilirsiniz. Böylece mecburiyetten değil, gerçekten isteyerek o ayakkabıyı tercih etmiş gibi görüneceksiniz. Ne dersiniz, denemeye değer mi?

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BUNLARI DENEYİN

-Yalnızca akşam etkinliklerinde kullandığınız elbisenizi en klasik spor ayakkabılarla

bir araya getirerek gündüz için stil sahibi eşleşmeler yaratın.

-Sportif kargo pantolon, gömlek ve topuklu ayakkabı üçlüsüyle tüm bakışları üstünüzde toplayabilirsiniz.

-Bu sene romantik ve feminen görünümü vurgulayan balerin babetler ve Mary Jane ayakkabılar çok moda. Havalarıyla tamamen zıt olacak şekilde, oversize (büyük beden) ceketler ve jean’lerle eşleştirebilirsiniz.

-Takım elbiselerin altına spor ayakkabı giymek de iyi fikir.

Ksenia Schnaider 2023 Kış Koleksiyonu’ndan...

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Gaye Su Akyol sahnede kaba tabanlı ayakkabılar kullanmayı seviyor.

Şarkıcı ve model Melissa Bon.

Stilist, blog yazarı Emilie Sindlev.

HER TARZA UYGUN





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Kargo pantolonlarla kullanmayı deneyin. Divarese, 1.049 lira

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