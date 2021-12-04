Aralık bereketi

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KONSER

- Mirkelam bu akşam saat 21.30’da İstanbul’daki Beyrut Performans sahnesinde sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 100-660 lira.

- Melike Şahin, yarın Bostancı Gösteri Merkezi’nde. Saat 20.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 134-207 lira.

- Onur Özdemir, 7 Aralık Salı günü eski grubu Sakin’in şarkılarını söylemek için IF Performance Hall, Beşiktaş sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 100-130 lira.

- Fransız soul müzik divası Imany yeni albümü ‘Vodoo Cello’nun Türkiye konseri için 8 Aralık akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Saat 20.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 125-595 lira.

- İstanbul’un popüler synth pop grubu Jakuzi Ankara’da. 8 Aralık Çarşamba günü Jolly Joker Ankara’da gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 90-113 lira.

- Büyük Ev Ablukada, 10 Aralık Cuma günü Jolly Joker Ankara’da hayranlarıyla buluşuyor. Saat 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 113-226 lira.

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- Türk rock müziğinin mihenk taşlarından Bulutsuzluk Özlemi, Symphonista Oda Orkestrası’yla 10 Aralık Cuma akşamı Maximum UNIQ Hall’da konser verecek. İş Sanat’ın desteğiyle gerçekleşecek ‘Sözlerimi Geri Alamam’ konserinin bilet fiyatı 23.5-165 lira.

BALE

- Saint-Petersburg Classic Ballet Theater, Bolşoy Balesi’nin başsolistleri Antonina Chapkina ve Fuad Memedov eşliğinde Çaykovski’nin ünlü eseri ‘Kuğu Gölü’ balesini sahneliyor. Bu hafta sonu TİM Show Center’daki gösterinin bilet fiyatı 175-350 lira.

STAND-UP

- Yasemin Sakallıoğlu ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir’ isimli stand-up gösterisiyle 8 Aralık Çarşamba günü Maximum Uniq Hall’da seyirciyle buluşacak. Saat 21.00’de başlayacak gösterinin bilet fiyatı 86-215 lira.

SERGİ

- Pera Müzesi’ndeki “İstanbul’dan Bizans’a: Yeniden Keşfin Yolları, 1800-1955” sergisi 6 Mart 2022 tarihine kadar görülebilir. Sergi, Osmanlı başkentinin Bizans araştırmalarının şekillenmesindeki rolünü irdeliyor.

‘Yeni Cami ve İstanbul Limanı’, Jean-Baptiste Hilair

- Aslı Çavuşoğlu’nun ‘Lahana pembesi/Soğan yeşili/Portakal mavisi’ adlı sergisi, tarım inisiyatiflerinin endüstriyel tarım uygulamalarına karşı geliştirdikleri alternatif yolları, bitkisel boyalarla yaptığı desenler üzerinden anlatıyor. Sergi, Gümüşsuyu EK BİÇ YE İÇ’te 22 Ocak 2022 tarihine kadar görülebilir.

- 4 yıldır 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Uzay Sergisi, 8 Aralık’tan itibaren Metropol İstanbul’da ziyarete açılıyor. Sergide, NASA uzay görevlerine tanıklık edebileceğiniz 200’ün üzerinde eser ve uzayı deneyimleme imkânı sunan VR alanlar bulabileceksiniz. Giriş ücreti öğrenci 75, tam 90 lira.

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ATÖLYE

- Sebzeli taco, mutlu meyve salatası, kartopu cupcake... EKS Mutfak Akademisi’nin yılbaşı özel atölyesiyle çocuk şefler yemek yapmanın inceliklerini öğrenecek. Bugün saat 15.00’teki etkinliğin ücreti 170 lira.

- Balat Oyuncak Müzesi’nin 3D poster atölyesiyle fotoğrafları üç boyutlu posterlere dönüştürüp çeşitli doğa figürleri ortaya çıkarabilirsiniz. Yarın saat 13.00’te gerçekleşecek atölyenin katılım ücreti 62 lira.

- Müze Gazhane yarın saat 14.00’te Volkan Aydın’ın öncülüğünde çocuklar için müzik atölyesi düzenliyor. T Binası’nda gerçekleşecek atölyeye katılım ücretsiz.