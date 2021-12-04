Aralık bereketi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Öğretmen yasası hakkında her şey Yaklaşık 1 milyon eğitimciyi ilgilendiriyorÖğretmen yasası hakkında her şey! Yaklaşık 1 milyon eğitimciyi ilgilendiriyor#Öğretmenlik Meslek Kanunu
12 kent alarmda Dikkat: Çok kuvvetli olacak... Peş peşe uyarılar12 kent alarmda! Dikkat: Çok kuvvetli olacak... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Türkiyede çok görülen bir şey değil, sihir yaptı, tezat..."Türkiye'de çok görülen bir şey değil, sihir yaptı, tezat..."#Beşiktaş
İskenderin askerleri: DNA testi ortaya çıkardıİskender'in askerleri: DNA testi ortaya çıkardı#İzmir Selçuk
Şahap Kavcıoğlu TÜİKe iletişim dersi vermeye gitsinŞahap Kavcıoğlu TÜİK'e iletişim dersi vermeye gitsin#Kılıçdaroğlu
O bir fenomen Ünü, Türkiye sınırını aştıO bir fenomen! Ünü, Türkiye sınırını aştı#Midas
COVID-19 gribe mi dönüşüyorCOVID-19 gribe mi dönüşüyor#Omikron
Basketbolda dev güç birliği Tıpkı Süper Ligdeki gibi...Basketbolda dev güç birliği! Tıpkı Süper Lig'deki gibi...#Basketbol ING Süper Ligi
Merkel veda etti: Sevdiği şarkılarla uğurlandıMerkel veda etti: Sevdiği şarkılarla uğurlandı#Angela Merkel
Erdoğandan ekonomi mesajı: Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağızErdoğan'dan ekonomi mesajı: 'Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
MB Başkanı Kavcıoğlunun acı günüMB Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü#Şahap Kavcıoğlu
Sinan Akçıldan Burcu Kıratlıya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yokSinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yok#Sinan Akçıl
Canlı yayında tartışmışlardı... Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladıCanlı yayında tartışmışlardı... Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladı#Beste Atabey
Kovid-19 tablosu güncellendi Bakan Kocadan omikron açıklamasıKovid-19 tablosu güncellendi! Bakan Koca'dan 'omikron' açıklaması#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme İşte ele alınan konular...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! İşte ele alınan konular...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

Aralık bereketi

#Konser#Sergi#Bale
Aralık bereketi

Kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde içimizi ısıtacak etkinliklere ajandamızda yer açmanın tam zamanı. Bu hafta Fransız soul müzik divası Imany, İstanbullu hayranlarıyla özlem giderecek. Metropol İstanbul’daki NASA Uzay Sergisi de meraklılarını bekliyor.

Haberin Devamı

KONSER

Mirkelam bu akşam saat 21.30’da İstanbul’daki Beyrut Performans sahnesinde sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 100-660 lira.

Melike Şahin, yarın Bostancı Gösteri Merkezi’nde. Saat 20.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 134-207 lira.

Onur Özdemir, 7 Aralık Salı günü eski grubu Sakin’in şarkılarını söylemek için IF Performance Hall, Beşiktaş sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 100-130 lira.

Fransız soul müzik divası Imany yeni albümü ‘Vodoo Cello’nun Türkiye konseri için 8 Aralık akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Saat 20.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 125-595 lira.

- İstanbul’un popüler synth pop grubu Jakuzi Ankara’da. 8 Aralık Çarşamba günü Jolly Joker Ankara’da gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 90-113 lira.

Büyük Ev Ablukada, 10 Aralık Cuma günü Jolly Joker Ankara’da hayranlarıyla buluşuyor. Saat 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 113-226 lira.

Haberin Devamı

- Türk rock müziğinin mihenk taşlarından Bulutsuzluk Özlemi, Symphonista Oda Orkestrası’yla 10 Aralık Cuma akşamı Maximum UNIQ Hall’da konser verecek. İş Sanat’ın desteğiyle gerçekleşecek ‘Sözlerimi Geri Alamam’ konserinin bilet fiyatı 23.5-165 lira.

Aralık bereketi

BALE

- Saint-Petersburg Classic Ballet Theater, Bolşoy Balesi’nin başsolistleri Antonina Chapkina ve Fuad Memedov eşliğinde Çaykovski’nin ünlü eseri ‘Kuğu Gölü’ balesini sahneliyor. Bu hafta sonu TİM Show Center’daki gösterinin bilet fiyatı 175-350 lira. 

Aralık bereketi

STAND-UP

- Yasemin Sakallıoğlu ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir’ isimli stand-up gösterisiyle 8 Aralık Çarşamba günü Maximum Uniq Hall’da seyirciyle buluşacak. Saat 21.00’de başlayacak gösterinin bilet fiyatı 86-215 lira.

Aralık bereketi

SERGİ

- Pera Müzesi’ndeki “İstanbul’dan Bizans’a: Yeniden Keşfin Yolları, 1800-1955” sergisi 6 Mart 2022 tarihine kadar görülebilir. Sergi, Osmanlı başkentinin Bizans araştırmalarının şekillenmesindeki rolünü irdeliyor.

Aralık bereketi
‘Yeni Cami ve İstanbul Limanı’, Jean-Baptiste Hilair

- Aslı Çavuşoğlu’nun ‘Lahana pembesi/Soğan yeşili/Portakal mavisi’ adlı sergisi, tarım inisiyatiflerinin endüstriyel tarım uygulamalarına karşı geliştirdikleri alternatif yolları, bitkisel boyalarla yaptığı desenler üzerinden anlatıyor. Sergi, Gümüşsuyu EK BİÇ YE İÇ’te 22 Ocak 2022 tarihine kadar görülebilir.

- 4 yıldır 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Uzay Sergisi, 8 Aralık’tan itibaren Metropol İstanbul’da ziyarete açılıyor. Sergide, NASA uzay görevlerine tanıklık edebileceğiniz 200’ün üzerinde eser ve uzayı deneyimleme imkânı sunan VR alanlar bulabileceksiniz. Giriş ücreti öğrenci 75, tam 90 lira.

Haberin Devamı

ATÖLYE

- Sebzeli taco, mutlu meyve salatası, kartopu cupcake... EKS Mutfak Akademisi’nin yılbaşı özel atölyesiyle çocuk şefler yemek yapmanın inceliklerini öğrenecek. Bugün saat 15.00’teki etkinliğin ücreti 170 lira.

Balat Oyuncak Müzesi’nin 3D poster atölyesiyle fotoğrafları üç boyutlu posterlere dönüştürüp çeşitli doğa figürleri ortaya çıkarabilirsiniz. Yarın saat 13.00’te gerçekleşecek atölyenin katılım ücreti 62 lira.

Müze Gazhane yarın saat 14.00’te Volkan Aydın’ın öncülüğünde çocuklar için müzik atölyesi düzenliyor. T Binası’nda gerçekleşecek atölyeye katılım ücretsiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konser#Sergi#Bale

BAKMADAN GEÇME!

İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun

İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun

#Öğretmenlik Meslek Kanunu
Kuş gribi tehdidi büyüyor... Bulaşma oranı az, öldürücülüğü yüksek

Kuş gribi tehdidi büyüyor... Bulaşma oranı az, öldürücülüğü yüksek!

#Kuş Gribi
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER