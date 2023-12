Aralık ayı hareketli başlıyor

Haberin Devamı

KONSER

-Başak Doğan yönetimindeki Chromas yenilikçi koro müziği konseriyle 2 Aralık Cumartesi 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 282-352 lira.

-Nova Norda 2 Aralık 22.00’de Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de olacak. Bilet fiyatı 200 lira.-KÖFN 3 Aralık Pazar 20.00’de Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de konser verecek. Bilet fiyatı 250 lira.-Şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki Boğaziçi Gençlik Korosu 5 Aralık Salı 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda izlenebilir. Bilet fiyatı 45-224 lira.-Piyanist Mehveş Emeç 5 Aralık 20.00’de ‘Dünya Kadın Hakları Günü Konseri-Müzikle Dostluk’ etkinliği için CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 49-99 lira.-Şevval Sam şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki ‘Pera Filarmoni ile Aşkı Bulacaksın’ konseri için 5 Aralık 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatı 560-1.344 lira.

-Son günlerin popüler ikilisi Soft Analog 6 Aralık Çarşamba 21.30’da Milyon Performance Hall İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 132 lira.

-Melis Fis ilk albümü ‘Melodram’ın tanıtım konseri için 6 Aralık 21.30’da Roxy’de olacak. Bilet fiyatı 224 lira.-Deniz Tekin 6 Aralık 21.30’da yeni albümü ‘Yüzyıllardır Aynı Dert’ için Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 100-200 lira.-İtalyan tenor Alessandro Safina 7 Aralık Perşembe 20.00’de Congresium Ankara’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.000-1.800 lira.-İrlandalı post-rock grubu God Is an Astronaut 7 Aralık 20.30’da IF Performance Hall Beşiktaş ’ta konser verecek. Bilet fiyatı 675 lira.-Simge 8 Aralık Cuma 21.00’de Volkswagen Arena’da hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 350-950 lira.

GECE

-Sibel Can 2 Aralık Cumartesi 22.30’da Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Berkay 2 Aralık 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69-Mert Davran 3 Aralık Pazar 22.30’da Etiler Uluorta sahnesinde. (0530) 252 75 05-Fettah Can 3 Aralık 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87-Aybüke Albere 7 Aralık Perşembe 23.00’te Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon için: @kortoistanbul-Alya 7 Aralık 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

SERGİ

-Bilsart ve sanat platformu Monoco, Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar’ın ilk ortak sergisi ‘Rest in Pieces’i 2 Aralık Cumartesi günü sanatseverlerle buluşturuyor. Geçmişten ilham alan sergi, arkeolojik verilerin hikâye anlatım biçimini günümüz teknolojileriyle sunuyor. İkili, arkeolojik objelerin üretim biçimlerine ve doğadan esinlendikleri taklit yeteneklerine odaklanıyor. Sergide yapay zekâ videolar ve üçboyutlu kil baskı gibi yenilikçi materyaller görülebilir. Sergi 30 Aralık tarihine kadar Beyoğlu, Bilsart’ta.

-Berka Beste Kopuz’un ‘Toprak Biriktirir Geçmişi’ isimli sergisi Haliç Sanat Fener Evleri 1’de ziyarete açıldı. Mekânların, hikâyelerin ve tarihsel yaşanmışlıkların izini süren sanatçı bu sergisinde ‘Ben nerede yaşıyorum’ sorusundan yola çıkıp Acıbadem semtinin izini sürüyor. Sergi 24 Şubat 2024’e kadar görülebilir.-Anna Laudel İstanbul, Ekin Su Koç ’un ‘Venüs’ün Yeniden Doğuşu’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Berlin’de hazırlıklarına başlayıp Ayvalık’ta üretimini tamamladığı eserlerinde beden algısı, cinsiyet, önyargılar ve kadın olma hali temalarını işliyor. Sergi tuval üzerine yağlıboya ve kolaj gibi teknikler içeren üretimlerden oluşuyor. 31 Aralık tarihine kadar görülebilir.

DJ

-Patrice Baumel 2 Aralık’ta Klein Phonix’te DJ kabininin başına geçecek. Kapı açılış 20.00. Bilet fiyatı 260-(sahne arkası) 750 lira.

*TİYATRO

*Parrhesia 2

-Foucault’un ‘Doğruyu Söylemek’ kitabından yola çıkan oyunun yönetmenliğini Salih Usta, kostüm tasarımını Hilal Polat üstleniyor. Echoes Sahne ve Tiyatro Kast birlikteliğiyle sahnelenen oyun, hakikati savunmanın zorlaştığı bir çağda insan olmanın gerekliliklerini konu alıyor. 3 Aralık Pazar 19.30’da Kadıköy Boa Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 200-250 lira.

William Saroyan’ın yazdığı oyunu Tara Demircioğlu yönetiyor. Absürt tiyatronun öncülerinden kabul edilen oyun, yolunu kaybetmiş, kendini dünyadan kopmuş gibi hisseden eski bir Shakespeare aktörü Mac Gregor’un, yaşlı bir anne, oğlu ve torunundan oluşan çekirdek aileyle karşılaşması üzerine kurulu. 3 Aralık 19.00’da Tatavla Sahne’de.

-Anthony Burgess tarafından yazılıp Stanley Kubrick tarafından sinemaya uyarlanan ‘Otomatik Portakal’ şimdi de Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmenliğinde rap müzikali olarak seyirciyle buluşuyor. Ünsal Coşar, Fatih Sönmez ve Selin Zafertepe’nin oyuncu kadrosunda olduğu müzikalde ünlü rap’çiler 18 kişilik koroyla eser için bestelenmiş parçaları seslendiriyor. 4 Aralık Pazartesi 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 330-715 lira.

ATÖLYE

-Cooking Class Akademi 2 Aralık Cumartesi 17.00’de Paris-brest ve Fransız ekler atölyesi düzenliyor. 19’uncu yüzyılın başlarında Fransız Kraliyet Ailesi’ne özel yapılan bu tatlının hikâyesinin ve hazırlanışının anlatılacağı atölyede pataşu hamuru, krem patiserie, ganaj sos yapımının inceliklerini öğrenebilirsiniz. Katılım ücreti 2.090 lira.

-Eataly Mutfak Atölyesi’nde 5 Aralık Salı 19.00’da pizza atölyesi var. Eataly’nin uzman şeflerinin anlatımıyla uygulamalı olarak gerçek İtalyan pizzasının sırlarını keşfedeceğiniz atölye kapsamında hamur hazırlama, soslar ve pişirme teknikleri anlatılacak. Bilet fiyatı 1.700 lira.