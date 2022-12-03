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Aralık ayı bereketiyle geldi

Güncelleme Tarihi:

#Ajanda#Konser#Sergi
Aralık ayı bereketiyle geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

Bu hafta Tiflis Senfoni Orkestrası, flüt sanatçısı Şefika Kutluer solistliğinde İş Kuleleri Salonu’nda konser verecek. Elektronik müzikseverler Volkswagen Arena’daki Ben Böhmer ve I Hate Models’ın DJ performanslarını kaçırmasın. Müze Gazhane’nin yeni etkinliği ‘CMTPZR’ bugün başlıyor. Etkinlik kapsamında birçok konser ve söyleşi gerçekleşecek.

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KONSER

İtalyan besteci-piyanist Federico Albenese bugün 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde konser verecek. Bilet
fiyatı 55-231 lira.

* Lil Zey bugün 22.30’da Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi’nde çıkacak.
Bilet fiyatı 130-190 lira.

* Mert Pekduraner 5 Aralık Pazartesi 22.00’de Blind’da olacak. Bilet fiyatı 126 lira.

* Tiflis Senfoni Orkestrası, Vakhtang Kakhidze şefliği, Şefika Kutluer solistliğinde
İş Kuleleri Salonu’nda konser verecek. 7 Aralık Çarşamba 20.30’daki konserin bilet fiyatı 24-385 lira.

* Hedonutopia yeni albümü ‘7’nin lansmanı için 9 Aralık Cuma günü Zorlu PSM %100 Studio’da olacak. 21.00’deki etkinliğin bilet fiyatı
55-132 lira.

* BaBa ZuLa, 9 Aralık Cuma 22.00’de Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 175 lira.

* Melike Şahin, 9 Aralık Cuma 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verecek. Bilet fiyatı
600-850 lira.

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* Jakuzi, 9 Aralık Cuma Jolly Joker Ankara’da sahneye çıkacak. Saat 21.00’deki konserin bilet fiyatı
113-169 lira.

DJ

 * Alman DJ Ben Böhmer ‘Begin Again’ adlı dünya turnesi kapsamında bu akşam İstanbul’da çalacak. 20.00’de Volkswagen Arena’da gerçekleşecek etkinliğin bilet fiyatı genel 550, sahne önü 1.150 lira.

* I Hate Models, Jeton Records sunumuyla 9 Aralık Cuma 22.00’de Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 350-800 lira.

ETKİNLİK

Müze Gazhane bugünden itibaren her hafta sonu CMTPZR #çokseslipazar etkinliklerine başlıyor. CMTPZR’da plaktan nostaljik oyunlara uzanan çeşitlilikteki ürünlerin olduğu stantlar, koleksiyoncuların söyleşileri, mezatlar ve canlı performans olacak. (Detaylı bilgi için muzegazhane.istanbul)

SERGİ

Aralık ayı bereketiyle geldi

*Taksim Sanat ‘Bir Işık Hüzmesi Üzerine’ adındaki çağdaş sanat sergisine ev sahipliği yapıyor. Boşluğu ve sınırsızlığı düşünsel bir yapıda buluşturan sergide 17 sanatçının sürreel çalışmaları var. Sergiyi 30 Aralık tarihine kadar Taksim Metro girişindeki Taksim Sanat’ta ziyaret edebilirsiniz.

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* KUN Art Space ‘Normalliğin Deliliği’ isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Adını Arno Gruen’in insandaki yıkıcılık üzerine geliştirdiği kuramdan alan sergi12 farklı sanatçının resim, heykel, fotoğraf ve video üretimlerinden oluşuyor. SERGİ 18 Aralık’a kadar görülebilir.

ATÖLYE

Aralık ayı bereketiyle geldi

* Rahmi M. Koç Müzesi, 9-12 yaş arası katılımcılarına evlerinin ve odalarının kapılarına asabilecekleri yılbaşına özel süsleri yapmayı öğretiyor. ‘Kapımdaki Yılbaşı Süsü’ atölyesi bugün 14.00’te düzenlenecek. Atölyeye katılım ücreti 224 lira.

EĞLENCE

* Özgün bu akşam 23.00’te Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

* Aybüke Albere yarın 1.30’da PİU Maslak’ta sahneye çıkacak.
(0532 479 99 15)

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* Alya, 7 Aralık Çarşamba 23.00’te KORTO İstanbul’da.
(0530 662 16 80)

* Ebru Gündeş, 9 Aralık Cuma 22.30’da İstanbul Günay Restaurant’da KONSER verecek.
(0532 443 33 33)

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#Ajanda#Konser#Sergi

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