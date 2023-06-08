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‘An’ların değeri…

Güncelleme Tarihi:

#Müzik#Albüm#İbrahim Erkal
‘An’ların değeri…
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 13:20

Selin yeni çalışmasıyla 2 yıl, Barış Demirel 28 yıl öncesine selam veriyor; bizi o günlere geri götürüyorlar. İbrahim Erkal artık aramızda olmasa da şarkılarıyla yaşıyor. Güliz Ayla ise hayranlarıyla özlem gidermeye hazır…

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Sıcacık aşk şarkısı

Son dönemde birçoğumuz sosyal medya yüzünden ‘an’ı yaşamayı ıskalıyoruz. Güliz Ayla’ysa son çalışmasında “Kalalım sonsuza kadar an’da” diyor. Ayla’nın Cihad Selamlar’la yaptığı bu sıcacık aşk şarkısı dinlediğinizde ruhunuza da iyi geliyor. 2015’te ‘Olmazsan Olmaz’la yakaladığı çıkışın ardından müzik çalışmalarına aralıksız devam eden Ayla, yaptığı başarılı dizi müzikleriyle de biliniyor. 

‘An’ların değeri…

An’da (Tekli)

Güliz Ayla

Pasaj&Garaj Müzik

Ah o günler…

Çok değil, 2 yıl önce sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Yalancı Bahar’ cover’ıyla dikkatleri üzerine çekmişti Selin. Dedesi ve babası ikna etmişti onu bu kaydı yayımlaması konusunda… Vokali farklıydı, keza tarzı da… Sonra hızla basamakları çıktı ama o yorumları hiç unutulmadı. Selin de şarkıyı yeniden seslendirdi. Üstelik bu çalışmada ‘Son Arzum’, ‘Bu Gece’ ve ‘Palavra’ cover’ları da var.

‘Nostalgia Sessions’ (EP)

Selin

Warner Music Türkiye

1995 yazı

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Barış Demirel, 1995 yazına dair iki şey hatırladığını söylüyor; “İlkokul ikiye geçmiştim ve büyümüştüm artık. Diğeri de Sibel’di”. Genç müzisyenin Sibel Alaş’ın ‘Adam’ şarkısıyla o dönem kurduğu bağ hiç kopmamış. Ve şimdi prodüksiyonundan enstrüman çalımlarına kadar şarkının her şeyini kendi yaptığı versiyonuyla karşımızda. Demirel’in özenle yorumladığı ‘Adam’ şimdi bu haliyle yeni kuşaklarla buluşacak. 

‘Adam’

Barış Demirel

Universal Music Türkiye

Vefa projesi

2017’de aramızdan ayrılan İbrahim Erkal için bir saygı albümü üzerinde uzun zamandır çalışılıyordu. Albümün detayları yavaş yavaş belli olmaya başladı. İskender Ulus prodüktörlüğünde gerçekleşen çalışma üç albümden oluşuyor. Albümdeki 45 sanatçıdan Gökhan Türkmen, Bilal Sonses ve Serkan Kaya’nın parçaları yayımlandı. Albümde Sonses ‘Aşkından Yanayım mı?’, Gökhan Türkmen ‘Sevme’ ve Serkan Kaya da ‘Dönemem’i söylüyor.

‘An’ların değeri…

 ‘Hürmet’

Çeşitli sanatçılar

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Ulus müzik

Zamanını beklemiş

Çok yönlü bir müzisyen olan Cihan Mürtezaoğlu birçok ismin şarkısında besteci ve aranjör olarak adının geçmesinin yanı sıra solo kariyerinde de başarılı işlere imza atıyor. Yeni teklisi ‘Yanmayana Her Yer Kar’ı aslında 2015 yılında yazmış. Şarkı adeta zamanını beklemiş.  

‘An’ların değeri…

 ‘Yanmayana Her Yer Kar’ (Tekli)

Cihan Mürtezaoğlu

Sony Music Türkiye

 

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#Müzik#Albüm#İbrahim Erkal

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