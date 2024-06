Alaçatı’da ‘modern’ gazino

Haberin Devamı

İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep… Türkiye’nin birçok şehrinde pub’ları, konser alanları var Jolly Joker’in.

2021 kış sezonunda İstanbul’da CVK Park Bosphorus Hotel’in terasına açtığı Jolly Joker Private ise daha farklı bir konseptteydi, deyiş yerindeyse modern bir gazino gibiydi. Orası kapandı ama aynı konsept bu defa JJ Private Unique Alaçatı’da karşımıza çıktı.

Yaz boyu sahnesinde Derya Bedavacı, Hakan Altun, Ebru Yaşar, Simge, Yıldız Tilbe gibi isimleri seyredeceğiz. Dışarıdan kocaman bir kaleyi anımsatıyor mimarisi, içeriye girdiğinizde çok büyük, görkemli bir konser sahnesi var. Bu arada dekorasyonu görünce birden Marakeş’e ışınlanıyorsunuz; tül perdeler, yüksek sütunlar, duvarda

eskitme aydınlatmalar… İçerisi çok şık.

Açılış gecesi Kenan Doğulu konserini dinlemek için gittim. İlk gece olmasına rağmen içerisi tıklım tıklım, Enis Arıkan, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, hepsi oradaydı. Mekânın kapı açılışı 20.30, yemek 21.00’de, konser 23.00’te başlıyor. Yemekler tabii ki Ege’den. Masaya önce başlangıçlar geliyor. Urla ot kavurması, bebek enginar salatası, kabak çiçeği dolması. Ara sıcaklar, ana yemek, meyve ve içeceğin içinde olduğu fiks menü fiyatı sahneye çıkan sanatçı ve masanızın konumuna göre 5.000 ile 25.000 arasında değişiyor. Sadece konser bileti de alabiliyorsunuz, yine masanızın konumuna ve sahnedeki sanatçıya göre biletleri 2.500 ila 6.500 lira. Sadece konser bileti alırsanız içecekler ekstra yansıyor hesabınıza. İmza kokteyller 1.000-1.200 lira, klasik kokteyller 800-1.000 lira. İçeceklerin fiyatları yüksek ama Bodrum- Çeşme geneline bakarsak ortalamada kalıyor. Tabii JJ Private Unique Alaçatı’da yemekli şekilde konser seyretmek daha güzel.Zaten alan çok geniş ve ferah, yüksekte kaldığı için mekânın neresinde olursanız olun sahneyi hep çok iyi görüyorsunuz.

Gelelim konsere, Kenan Doğulu müthişti. Dans etmeyen tek kişi bile yoktu koca mekânda. Burada yaş ortalaması düşük değil, 30 yaş üstü… Giderken ortamın havasına ayak uydurmak için uçuş uçuş elbiselerinizi giyin. Topuklu ayakkabılarınızı valizinizde bırakın, gece boyu rahat rahat dans edin.

JJ Private Unique Alaçatı sahnesinde 5 Temmuz Cuma Simge, 11 Temmuz Perşembe Yıldız Tilbe, 13 Temmuz

Cumartesi Hakan Altun ve 27 Temmuz Cumartesi Ebru Yaşar konser verecek.

Hakan Altun / Derya Bedavacı

Yaz akşamlarında açık hava sineması

Yazın en güzel yanlarından biri de açık hava sinemaları. Otellerin bahçeleri, etkinlik alanları programlarını birer birer açıklamaya başladı. Swissôtel The Bosphorus’un bahçesindeki yazlık sinemayı çok severim. Patlamış mısır ve içecek dahil 675 lira. 8 Temmuz akşamı ‘Casablanca’, 22 Temmuz’da ‘Whiplash’ gösterilecek. Four Seasons Hotel Bosphorus’ta 2 Temmuz’da ‘Barbie’,

15 Temmuz’da ‘Skyfall’ ve 22 Temmuz’da ‘Wonka’ var. Bilet fiyatı 675 lira. Harbiye’deki Dekk İstanbul’da gösterimler ücretsiz ancak kontenjan sınırlı, erken gidin. 2 Temmuz akşamı ‘Anatomy of a Fall’, 9 Temmuz’da ‘Past Lives’ izlenebilir. Etiler’deki Hillside City Club’da salı ve perşembe sinema günü. 2 Temmuz’da ‘Waiting for Dali’, 4 Temmuz’da ‘Back to Black’, 16 Temmuz’da ‘The Teacher’s Lounge’ gösterilecek. Bilet 420, öğrenci 380 lira. The Ritz-Carlton’ın terası

The Roof’ta 30 Temmuz günü ‘Ocean’s Eight’i 650 lira ödeyerek izleyebilirsiniz.

Özcan Deniz

Ah geceler

◊ Alya bu gece 22.00’de 888 Private

Bodrum’da. (0516) 169 08 88

◊ Özgün bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Deniz Yükseler bu gece 00.00’da Barınak Türkbükü sahnesinde. Rezervasyon için:

@barinakturkbuku

◊ Özcan Deniz yarın 23.00’te Cahide Alaçatı sahnesinde. (0232) 729 99 90

◊ Duygu Yıldırım yarın gece 00.00’da

Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için:

@risenfallsuadiye

◊ Begüm Obiz 1 Temmuz Pazartesi

00.30’da Korto Alaçatı sahnesinde.

Rezervasyon için: @kortoalacati

◊ Kaan Yorulmaz 3 Temmuz Çarşamba gecesi 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

◊ Berk Sunal 5 Temmuz Cuma 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin

başına geçecek. Rezervasyon için:

@boop_alacati

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93Grasiri Gastro Garden

7/24 yetmez

◊ Grand Hyatt İstanbul’un bahçesindeki Grasidi Gastro Garden’da pazar günleri 13.00-16.00 arasında barbekü partisi var. Executive şef Yusuf Gülyiyen’in lezzetleri açık büfede servis ediliyor. (0531) 651 00 70

◊ Artık bir Çeşme klasiği olan

Egss&Bakes Co. yeni yerinde sezona başladı. Alaçatı Köyiçi’ne taşınan mekânın havalı kahvaltı tabakları var. Pankekler, ekmek üstü poşe yumurtalı lezzetleri doyurucu.

@eggsandbakesco

◊ Eğlence sahillere taşındı ancak İstanbul’da da yeni mekânlar açılmıyor değil. Mesela dün akşam kapılarını aralayan Cherry Kuruçeşme Boğaz’ın en yenisi. Bu gece Hera Aslan, yarın gece Anıl Durmuş sahnede olacak. (0535) 979 88 73

◊ Nossa Costa’da bugün ‘happy hour’ partisi var. 17.00-21.00 arasındaki etkinlikte DJ Cihat Uğurel setin başında olacak. Happy hour meselesi iyiden iyiye şehirdeki eğlenceyi ele geçiriyor. (0212) 560 17 17