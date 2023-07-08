Aksesuarlarla yaz stilinizi renklendirin Takı, şapka, bandana...

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Bisikletçi gözlüğünü andıran modeller bu yaz çok popüler.

Yaz aksesuarı denince benim için ilk sırada güneş gözlükleri geliyor. Çünkü gözlüklerle kendimi çok daha stil sahibi hissediyorum. Bu yıl pilot gözlükleri çok moda ve özellikle daha büyük ebatta olanları öne çıkıyor. Bir de sarı, turuncu, pembe gibi renkli camlı olanlar... Vintage güneş gözlüğü tutkunlarına da müjdemiz var; özellikle 90’lı ve 2000’li yılların modelleri hiç olmadığı kadar popüler. 90’lı yılların küçük siyah çerçeveleri, 2000’lerinse renkli camlı modelleri çok popüler. İlham almak için Bella Hadid ve Kendall Jenner’ın sokak stillerine bakabilirsiniz. Yeşil, sarı, kırmızı, mor ve Barbiecore trendine gönderme yapan pembe gibi canlı renklere sahip dikdörtgen modeller de iddialı görünmeyi sevenlerin favorisi. Bisikletçi gözlüğünü andıran modellerden bahsetmeden geçmeyelim. Aynalı camlı ve geniş kenarlı bu gözlük modelini Kim Kardashian sıkça kullanıyor.

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Renkli çerçeveli gözlükler bu yazın vazgeçilmezleri arasında.Hasır şapkalar ve aksesuarlar özellikle ‘sessiz lüks’ akımını benimseyenlerin tercihi.

Şapkasız çıkmayalım

İşlevi yalnızca güneşten korumak olmayan, sağladığı ‘stil güncellemesi’yle çok sevilen bir başka yaz aksesuarı da şapkalar. ‘Bucket’ şapka olarak geçen ‘kova şapkalar’, birkaç sezondur olduğu gibi 2023 yazının da yıldız modeli. Moda dünyası bu şapka modelini o kadar sevdi ki artık neredeyse her markanın koleksiyonlarında versiyonlarını bulabiliriz. Geniş kenarlı olanlardan rengârenk, örgü olanlarına, eğlenceli desenlerden düz modellere kadar birçok çeşit bulmak mümkün. Beyzbol şapkaları da tıpkı kova şapkalar gibi hem kadın hem erkek koleksiyonlarını süslüyor. Bir yandan da, özellikle ‘sessiz lüks’ trendinin etkisiyle, klasik hasır şapka modellerine sık sık rastlıyoruz. Açık renkte olanlar daha popüler.

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Rengârenk bandanalar

2000’ler modasının dönüşünün ve ‘dopamin giyinme’ (mutlu eden giyinme) trendlerinin etkisiyle rengârenk bandanalar ve birçok farklı işleve sahip desenli fularlar altın çağını yaşıyor. Çiçek desenli ve pötikare olanlar öne çıkıyor. Bandanaları ve şalları şapka yerine kullanmak da mümkün. Ama fularların en çok çantada, boyunda, kıyafetlerde ve kimi

zaman toka niyetine kullanılabilme opsiyonuna sahip olmasını seviyoruz.

İnci takılar sezonun trendlerinden.

Takısız olmaz

Sıra geldi görünümün en güzel tamamlayıcılarından olan takılara... Bu yıl moda sahnelerinde 3 boyutlu çiçek takılarını da görüyoruz. Kocaman çiçekli choker’lar çok

gözde. Birçok farklı markada bulmak mümkün. Bu trend sizin için fazla iddialıysa renkli

boncuklar da bir yaz aksesuarı klasiği olarak listenizde kalabilir. Metal aksesuarları sevenler için altın tonları hâlâ popüler. Ancak gümüş tonlar da oldukça popüler bu sene. Hatta altın ve gümüş tonlarını birlikte kullanmak çok havalı. Son olarak, inci takılar da sofistike ve zarif duruşuyla bu yazın en güçlü takı trendlerinden biri oldu. Özellikle kolye ve küpelerde tercih edebilirsiniz.

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HER TARZA UYGUN Hasır şapkaların açık renkte olanlarını tercih edin.

DeFacto, 249,99 lira

İnci kolyeler sofistike bir görünüm çiziyor.Bisikletçi gözlüklerini andıran modeller popüler.Gümüş takıları altın tonlardaki takılarla da kullanabilirsiniz.Canlı renklerdeki çerçeveler stilinize renk katacak.