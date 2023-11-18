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Adımlarımıza konfor katmak için…

Güncelleme Tarihi:

#Pınar Tahirler#Spor#Koşu
Adımlarımıza konfor katmak için…
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 07:00

Koşu ve yürüyüş yaparken performansımızı en üst seviyeye çıkarmak, hava şartlarından en az düzeyde etkilenmek istiyoruz. Bunun için de doğru ekipman gerekiyor. Sonbahar ve kışa en uygun olanlarını uzman jürimize sorduk. ◊ Pınar TAHİRLER/ptahirler@hurriyet.com.tr

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Adımlarımıza konfor katmak için…

Ayaklar hep sıcak
Nike Pegasus Shield, ayakkabı

Su geçirmez apresi sayesinde kuru kalırken, soğuk havalarda dahi ayaklarınızı sıcak tutmaya yardımcı oluyor. Zor koşullarda koşabilmeniz için kavrayış ve yumuşak yastıklama sağlıyor. Ömer Faruk Demir, Bakiye Duran ve Sera Sayar’ın tavsiyesi. 4.599 lira.

Adımlarımıza konfor katmak için…

Su geçirmez
Merrell Julie, yağmurluk

Şapkası rüzgarı ve yağmuru etkili bir şekilde engellerken, bileklerindeki lastik detayı sayesinde suyun içeri sızmasını önlüyor. Vücut ısısını koruyarak konforlu bir şekilde koşmanıza imkân veriyor. 999 lira.

Adımlarımıza konfor katmak için…

Hafifliği avantaj
Puma Performance Running Classic bel çantası

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Ana bölmesine kolay erişim sağlayan fermuarı, cebi ve ayarlanabilir dokuma bel kayışıyla yürüyüşlerinizde hafiflik, koşuda rahatlık sunuyor. 679 lira.

Adımlarımıza konfor katmak için…

Hareket özgürlüğü
Puma Fit kadın yüksek bel antrenman taytı

Vücudu şekillendirip sararken hareket özgürlüğü sağlayan ‘eversculpt’ teknolojisine sahip. Bakiye Duran ve Pınar Mumcu’nun tavsiyesi. 1.600 lira.

Cep tasarımlı
Adidas Terrex Agravic, koşu şortu

Bel bandındaki küçük cep, anahtar veya kimlik taşımak için ideal. Çok hafif ve hareketi kısıtlamayan bu şort hem yol koşularında hem de arazide kullanıma uygun. 755 lira.

Rüzgâra karşı
Oakley Clifden güneş, koşu gözlüğü

Açık hava aktiviteleri için tasarlanan ürün için Mehmet Ali Yıldırım “Polarize olması ve rüzgârı kesmesi koşularda ve yürüyüşlerde büyük rahatlık sağlıyor” diyor. 2.275 lira.

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Mıknatıslı çözüm
RooSport, koşu bel çantası

Gizli mıknatısla tayt şort ve pantolonun bel kısmına yerleştirilerek sabitlenebiliyor. Itır Erhart “Bele, kola takılan pek çok ürün denedim. Hiçbiriyle bunun kadar rahat edemedim” diyerek öneriyor. 249 lira.

Uygun kalınlık
Nike Therma Fit Run Division, koşu ceketi

Kat kat giyinmenize gerek kalmadan sizi sıcak tutan ve terletmeyen, yumuşak, ince bir üst olduğunu söylüyor Sera Sayar.
2.499,90 lira.

Sağlık analizi yapıyor
Garmin, Vivoactive 5, saat

Gün boyunca vücudunuzun enerji seviyelerini gösteriyor. Gelişmiş sağlık analizleriyle sizi harekete geçirecek öneriler sunuyor. Sadık Taşkın güvenilir bir yol arkadaşı olduğunu söylüyor. 13.398 lira.

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Pratikliğiyle öne çıkıyor
SuCo, su matarası

Esnek yapısıyla katlanabiliyor, hafifliğiyle kolay taşınıyor. “Geri dönüşüme olan katkısıyla ve pratikliğiyle SuCo mataralarını sıklıkla kullanıyorum” yorumunu yapıyor Mehmet Ali Yıldırım. 290 lira.

◊ Bahar Baltacı-Ultra maraton koşucusu
◊ Bakiye Duran-Ultra maraton koşucusu
◊ Burak Abacıoğlu-Paralimpik koşucu
◊ Itır Erhart-Adım Adım Derneği
kurucusu ve üyesi
◊ Mehmet Ali Yıldırım-Koşu koçu
◊ Ömer Faruk Demir-Ultra maraton koşucusu
◊ Pınar Mumcu-Rundamendal koşu grubu kurucusu
◊ Sadık Taşkın-Koşucu
◊ Selin Sargut-Ultra maraton koşucusu
◊ Sera Sayar-Triatlet, koşu koçu

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#Pınar Tahirler#Spor#Koşu

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