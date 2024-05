Açık havaya çıkıyoruz

Haberin Devamı

*KONSER





-Melis Fis 25 Mayıs Cumartesi 15.30’da Dorock XL Kadıköy’de sahneye çıkacak. 19 yaş sınırının olmadığı konserin bilet fiyatı 350 lira.

-Santi&Tuğçe 25 Mayıs 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Programda Polaroit ve Saive de var. Bilet fiyatı 388 ila 2.750 (4 kişilik VIP) lira.

Haberin Devamı

-Levent Yüksel 25 Mayıs 21.00’de Antalya Aspendos Antik Tiyatro’da senfoni orkestrası eşliğinde sahnede olacak. Bilet fiyatı 1.710 ve 2.280 lira.

-Cem Adrian yeni albümü ‘Solmayan Şarkılar 2’nin tanıtımı için 25 Mayıs 21.00’de Mall of İstanbul MOİ Sahne’de. Bilet fiyatı 715 ila 1.430 (VIP) lira.

-Lübnan asıllı trompet virtüözü İbrahim Maalouf 25 Mayıs 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.100 ve 1.720 lira.

-Fransız müzik topluluğu L'Impératrice 26 Mayıs Pazar 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Konserin bilet fiyatı 990 lira.

-Anıl Durmuş 29 Mayıs Çarşamba 21.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Bilet fiyatı 250 lira.

Haberin Devamı

-Berkay 29 Mayıs 21.15’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 741 ila 3.990 (protokol) lira.

-Puma Blue adıyla bilinen İngiliz cazcı Jacob Allen 29 Mayıs 22.00’de Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 650 lira.

-İtalyan caz piyanisti ve vokali Francesca Tandoi 30 Mayıs Perşembe 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 55 ila 220 lira.

-Evdeki Saat 30 Mayıs 21.00’de Swissôtel The Bosphorus’ta konser verecek. Bilet fiyatı 425 lira.

Haberin Devamı

-Melike Şahin 31 Mayıs Cuma 21.00’de BtcTurk Vadi Açıkhava’da hit şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 684 ila 2.500 lira.

-Yaşar 31 Mayıs 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.140 ila 17.000 (4 kişilik, ikramlı) lira.

-Zuhal Olcay 31 Mayıs 21.00’de Zorlu PSM touché’de sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 1.332 ve 1.665 lira.

-Dolu Kadehi Ters Tut 31 Mayıs 21.15’te Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 1.140 ila 3.990 (protokol) lira.

Haberin Devamı

-Emir Can İğrek 31 Mayıs 22.00’de Dorock XL Venue’de. Bilet fiyatı 517 lira.

*GECE





-Nalan 25 Mayıs Cumartesi 22.30’da 888 Private İstanbul’da. (0516) 169 08 88

-Özcan Deniz 25 Mayıs 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

-Berk Sunal 25 Mayıs 23.00’te Kuruçeşme Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon için: @boopkurucesme

-Bengü Beker 25 Mayıs 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

Haberin Devamı

-Simge Eğrilmez 25 Mayıs 0.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

-Melsum 26 Mayıs Pazar 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. (Rezervasyon için: risenfallsuadiye

-Begüm Obiz 29 Mayıs Çarşamba 0.30’da Korto İstanbul sahnesinde olacak. Rezervasyon için: @kortoistanbul

-Alya 30 Mayıs Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-Kaan Yorulmaz 30 Mayıs 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

-Ebru Gündeş 31 Mayıs Cuma 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

*SERGİ

-Mamut Art Project başladı





Türkiye’den bağımsız yetenekleri sanat profesyonelleriyle buluşturan Mamut Art Project 26 Mayıs’a kadar Yapı Kredi bomontiada Galeri ve Kat 4’te sanatseverlerle buluşuyor. Bu yıl 11’incisi düzenlenen Mamut Art Project’te Türkiye’nin farklı yerlerinden 41 sanatçının işleri var. Bu isimler şöyle: Adéla Matalová, Ahmet Mert Hasret, Ali Arda Özdeniz, Anıl Can, Arda Cosan, Aurora Tuğçe Aydın, Baran Efe Öztürk, Ben Grosse-Johannboecke, Betül Kotil, Burçin Esin, Burcu Toral, Çağrı Dizdar, Cem Yünür, Defne Parman, Dilan Perişan, Dilay Öğmen, Ece Duran, Ece Erbil, Ece Yalçın, Elif Acar, Emre Taş, Enes Helvacı, Heper Sayar, İlhak Altıparmak, Kübra Su Yıldırım, Merve Karakoç, Merve Zeybek, Mina Havutcu, Mine Kemertaş, Nazif Can Akçalı, Neda Aydın, Özge Akdeniz, Özlem Can, Şafak Kocaoğlu, Şahsenem Altıparmak, Sena Soykök, Serhat Kır, Songül Karakoç, Sude Erkoyuncu, Süreyya Kağan Tekkaya, Vardal Caniş. Mamut Art Project’in 11’inci edisyonundaki eserler fiziki olarak Yapı Kredi bomontiada’da ve çevrimiçi olarak da Mamut Art Project’in internet sitesi üzerinden eşzamanlı ziyaret edilecek.

-İstiklal Caddesi’ndeki Casa Botter ‘Botter Sergileri’ serisinin ikincisi olan ‘Solo Botter: Nuri İyem’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Anadolulu kadın portreleriyle tanınan ve toplumsal gerçekçi akımın önde gelen isimlerinden ressam Nuri İyem’in eserlerinden oluşan sergi 29 Ağustos’a kadar açık.

-Salt Galata’da Itizar Garrio’nun video enstalasyonlarını bir araya getiren ‘Öyleyse En Başa Dönelim’ sergisi var. 29 Eylül’e kadar görülebilir.

*DJ





-Dünyanın en ünlü kadın DJ’lerinden Amelie Lens 25 Mayıs Cumartesi 22.00’de Volkswagen Arena’da setin başına geçiyor. Bilet fiyatı 1.750 ila 150.000 (15 kişilik VIP) lira.

-Japon house ve techno sahnesinin ünlü DJ’i Soichi Terada 31 Mayıs Cuma 23.00’te Frankhan İstanbul’da. Bilet fiyatı 400 lira.

*TİYATRO

-Tek kişilik performans





Yönetmenliğini Emre Saka’nın üstlendiği, Ayça Güçlüten’in ‘Disko Topu’ isimli romanından uyarlanan oyun, aile travmalarına karşı güçlü bir şekilde ayaklarının üzerinde durmaya çalışan, ne yaşarsa yaşasın kendi dünyasını kuran bir kadının öyküsünü anlatıyor. 70 dakikalık oyunda Nihan Doğa tek kişilik performansı üstleniyor. 25 Mayıs Cumartesi 20.30’da Ortaköy Kültür Merkezi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 350 ve 400 lira.

-Chaplin tiyatro sahnesinde





Aksel Bonfil’in yazıp Saim Güveloğlu’nun yönettiği ‘Chaplin’ ilk defa izleyiciyle buluşuyor. Oyun, şapkası altında gizlediği hüznü, gülüşündeki masumiyetiyle beyazperdenin unutulmaz yıldızı Charlie Chaplin’in yaşam hikâyesini konu alıyor. Özgür Daniel Foster, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Kodaş, Semi Ali Aksoy ve Çınar Yener’in oynadığı oyun, 27 Mayıs Pazartesi 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 945 ve 1.145 lira.

-İronik bir hikâye





Engin Günaydın’ın yazıp yönettiği ‘Hücreler’ çökmekte olan bir organizmanın içinde hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor. Oyunun Günaydın’ın yanı sıra Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka gibi isimlerden oluşan geniş bir kadrosu var. 30 Mayıs Perşembe 21.00’de Maximum UNIQ’te sahnelenecek. Bilet fiyatı 1.050 ila 1.550 lira.

*ATÖLYE





-Finanskent’teki Cooking Class Academy 26 Mayıs Pazar 11.00’de ‘Hint Mutfağı Atölyesi’ düzenliyor. Tikka masala soslu tavuk, sebzeli samosa, Keşmir pilavı pişirme ve sunum tekniklerinin uygulamalı olarak anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 2.310 lira.

-Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi 29 Mayıs Çarşamba 15.00’te düzenlediği ‘Popüler Tatlılar’ atölyesiyle Paris-brest, sufle ve brownie yapımının incelikleri öğretilecek. Bilet fiyatı 1.200 lira.