65 yaş üstü için en iyi 10 hediye
Geçen hafta koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü aile büyüklerimize sokağa çıkma yasağı geldi. Jürimize onların evde geçirecekleri bu zamanda en işlerine yarayacak hediyeleri sorduk.
Dilan Bozyel - Fotoğrafçı
Doğan Hızlan – Gazeteci, yazar
Ferhat Jak İçöz – Klinik psikolog
İclal Aydın -Yazar
Ömür Kurt - Hürriyet çocuk ve aile yazarı
Sinan Kunter - TV programcısı
1-Kendi domateslerini yetiştirsin diye...
Hobi bahçesi, saksı ve bitki bakım aletleri
Aile büyüklerimizin “Ah nerede o eski domateslerin tadı” gibi serzenişlerini siz de sık duyuyor musunuz? Öyleyse onlara o eski lezzetli sebzeleri yetiştirmeleri için bir fırsat verin. Toprakla uğraşmak, farkında olmadan egzersiz yapmalarını da sağlayacak ve yaşamlarına sağlık da katacak.
2-Görüntülü konuşma mesafeleri kısaltır
Akıllı telefon ya da iPad
Onlara torunlarıyla görüşebileceği, görüntülü konuşma özelliğine sahip akıllı telefon veya iPad hediye edebilirsiniz. Ama cihazların kolay kullanılabilmesi önemli. Ayrıca bu cihazları onları ilginç YouTube kanalları ve çevrimiçi gazetelerle de tanıştıracak.
3 -Güzel günler hep aklında olsun
Hatıra albümü
İclal Aydın’ın önerisi. Aydın, “Aile üyelerinden gelen mektuplardan, unutamadıkları güzel anılardan, mutlu fotoğraflardan oluşan ortak çalışmayla yapılmış bir teşekkür albümü... Onlar ve tüm bu mutlu günler olmasa buralara gelemezdik, değil mi?” diyor...
4- Müzik bu günlerde deruhun gıdası
Spotify üyeliği
Ruhumuza dokunmanın en kısa ve direkt yollarından biri müzik. Büyüklerinize dinlemekten hoşlandığı tüm şarkı ve şarkıcıları bulabileceği Spotify üyeliği hediye edilebilirsiniz. Onlar için hazırlayacağımız, Zeki Müren ve Müzeyyen Senar’ın parçalarının bulunduğu bir çalma listesi çok hoşlarına gidecek.
5- İyi zaman geçirmeleri için
Bulmaca ve şiir kitapları
Bulmacalar zihni açmakla kalmıyor, heyecan da barındırıyor, iyi zaman geçirmelerini de sağlıyor. Peki ya şiir kitapları? Şiir kitaplarını öneren Doğan Hızlan “Bir şair sizin arkadaşınız olabilir. Onu her zaman okuyabilirsiniz” diyor.
6-Onları sesli kitaplarla tanıştırın
Storytel aboneliği
Günlük işlerini yaparken okumaya fırsat bulamadıkları kitapları dinleyebilirler. Yakını görmekte sorun yaşayan ya da yeni kitap almak için dışarı çıkma şansı olmayanlar için sesli kitaplar kurtarıcı olabilir. Okumaya meraklı aile büyükleri için sevindirici olacak.
7-Can yoldaşı olacak hayvanlar
Akvaryum ya da evcil kuş
Evde yalnız yaşayan aile büyükleri için evcil hayvanlar can yoldaşı olabilir. Kedi ve köpeklerin sorumlulukları büyük ama bir akvaryum dolusu balık ya da sesiyle eve neşe katacak bir kuş, onları az sorumlulukla çok mutlu edebilir.
8-Yaratıcılıklarını ortaya çıkarın
Boya ve fırça
Çok iyi resim yapmaya gerek yok, önemli olan yaratıcılığı devreye sokmak. Kağıtlarla çalışmak daha konforlu, hafifler. Akrilik boya da su bazlı olduğu için her yerden çıkarılabilir. Psikolog Ferhat Jak İçöz, büyüklerimiz için akrilik boya takımlarını öneriyor.
9-Her eve lazım
Temizlik robotu
Yaş ilerledikçe temizlik yapmak iyice yorucu hale geliyor. Bu nedenle temizliği robotlara bırakmak çok mantıklı. İleri yaştaki büyüklerimizin ev temizliğine yardım etmek isterseniz, onlara bir temizlik robotu hediye edebilirsiniz.
10-Psikolojilerini de düşünmek gerek
İnternet televizyonu aboneliği
Bir internet televizyonu aboneliği onlara kendilerini iyi hissettirebilir. Evden çıkmadan dünyanın konuştuğu dizi ve filmleri ayaklarına getirmek, sürekli haber ya da tartışma programı izlemenin getirdiği endişeli psikolojik yapıdan da kurtarır.
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