65 yaş üstü için en iyi 10 hediye

Dilan Bozyel - Fotoğrafçı

Doğan Hızlan – Gazeteci, yazar

Ferhat Jak İçöz – Klinik psikolog

İclal Aydın -Yazar

Ömür Kurt - Hürriyet çocuk ve aile yazarı

Sinan Kunter - TV programcısı



1-Kendi domateslerini yetiştirsin diye...

Hobi bahçesi, saksı ve bitki bakım aletleri



Aile büyüklerimizin “Ah nerede o eski domateslerin tadı” gibi serzenişlerini siz de sık duyuyor musunuz? Öyleyse onlara o eski lezzetli sebzeleri yetiştirmeleri için bir fırsat verin. Toprakla uğraşmak, farkında olmadan egzersiz yapmalarını da sağlayacak ve yaşamlarına sağlık da katacak.

2-Görüntülü konuşma mesafeleri kısaltır

Akıllı telefon ya da iPad



Onlara torunlarıyla görüşebileceği, görüntülü konuşma özelliğine sahip akıllı telefon veya iPad hediye edebilirsiniz. Ama cihazların kolay kullanılabilmesi önemli. Ayrıca bu cihazları onları ilginç YouTube kanalları ve çevrimiçi gazetelerle de tanıştıracak.



3 -Güzel günler hep aklında olsun

Hatıra albümü



İclal Aydın’ın önerisi. Aydın, “Aile üyelerinden gelen mektuplardan, unutamadıkları güzel anılardan, mutlu fotoğraflardan oluşan ortak çalışmayla yapılmış bir teşekkür albümü... Onlar ve tüm bu mutlu günler olmasa buralara gelemezdik, değil mi?” diyor...



4- Müzik bu günlerde deruhun gıdası

Spotify üyeliği



Ruhumuza dokunmanın en kısa ve direkt yollarından biri müzik. Büyüklerinize dinlemekten hoşlandığı tüm şarkı ve şarkıcıları bulabileceği Spotify üyeliği hediye edilebilirsiniz. Onlar için hazırlayacağımız, Zeki Müren ve Müzeyyen Senar’ın parçalarının bulunduğu bir çalma listesi çok hoşlarına gidecek.



5- İyi zaman geçirmeleri için

Bulmaca ve şiir kitapları



Bulmacalar zihni açmakla kalmıyor, heyecan da barındırıyor, iyi zaman geçirmelerini de sağlıyor. Peki ya şiir kitapları? Şiir kitaplarını öneren Doğan Hızlan “Bir şair sizin arkadaşınız olabilir. Onu her zaman okuyabilirsiniz” diyor.



6-Onları sesli kitaplarla tanıştırın

Storytel aboneliği



Günlük işlerini yaparken okumaya fırsat bulamadıkları kitapları dinleyebilirler. Yakını görmekte sorun yaşayan ya da yeni kitap almak için dışarı çıkma şansı olmayanlar için sesli kitaplar kurtarıcı olabilir. Okumaya meraklı aile büyükleri için sevindirici olacak.



7-Can yoldaşı olacak hayvanlar

Akvaryum ya da evcil kuş



Evde yalnız yaşayan aile büyükleri için evcil hayvanlar can yoldaşı olabilir. Kedi ve köpeklerin sorumlulukları büyük ama bir akvaryum dolusu balık ya da sesiyle eve neşe katacak bir kuş, onları az sorumlulukla çok mutlu edebilir.



8-Yaratıcılıklarını ortaya çıkarın

Boya ve fırça



Çok iyi resim yapmaya gerek yok, önemli olan yaratıcılığı devreye sokmak. Kağıtlarla çalışmak daha konforlu, hafifler. Akrilik boya da su bazlı olduğu için her yerden çıkarılabilir. Psikolog Ferhat Jak İçöz, büyüklerimiz için akrilik boya takımlarını öneriyor.



9-Her eve lazım

Temizlik robotu



Yaş ilerledikçe temizlik yapmak iyice yorucu hale geliyor. Bu nedenle temizliği robotlara bırakmak çok mantıklı. İleri yaştaki büyüklerimizin ev temizliğine yardım etmek isterseniz, onlara bir temizlik robotu hediye edebilirsiniz.



10-Psikolojilerini de düşünmek gerek

İnternet televizyonu aboneliği



Bir internet televizyonu aboneliği onlara kendilerini iyi hissettirebilir. Evden çıkmadan dünyanın konuştuğu dizi ve filmleri ayaklarına getirmek, sürekli haber ya da tartışma programı izlemenin getirdiği endişeli psikolojik yapıdan da kurtarır.