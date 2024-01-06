2024’te feminen tarzlar, sürdürülebilir moda öne çıkıyor... Gardırobunuzu güncelleme vakti

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Yeni yılla birlikte bazı moda trendlerini de geride bırakıyoruz. Elbette kimileri 2024’te de hayli popüler olacak. 2023’te popüler olan bazı stiller bu yıl da yükşelişini sürdürecek. Örneğin kırmızının hâkimiyeti devam ediyor. Ancak geride bıraktığımız yıl çok tercih edilen pantolon üstü etek gibi stiller azalarak bitiyor. Bir yandan da pandemi döneminde popüler olan hacimli ve bol parçalar daha derli toplu görünümlerle yer değiştirirken kadın giyiminde etkili olan maskülen tarzın yerine kurdele, fırfır, tül içeren oldukça feminen parçalar öne çıkıyor. 2024’te sık göreceğimizi düşündüğümüz moda trendlerini 7 başlık altında mercek altına aldık.

Sessiz lüks: 2023’te modayı takip edenler için ‘sessiz lüks’ stili yeni değil ama bilmeyenler için anlatalım. ‘Sessiz lüks’ gösterişli parçalar ya da logolardan ziyade kaliteye ve yüksek işçiliğe önem veriyor. Yeni yılda ve sanıyoruz ki bundan sonraki yıllarda etkisini arttırmaya devam edecek.

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Preppy (kolejli) stili: 2024’te hem ilkbahar hem de sonbahar sezonunda kolejli tarzını anımsatan ‘preppy stili’ne rastlıyoruz. Erkek ve kadın koleksiyonlarını ele geçiren bu trendi en basit haliyle polo tişört, kareli gömlek, mini pilili etek ve amblemli blazer gibi parçalarla anlatabiliriz. Bu tarzı iyice anlamak için Miu Miu’nun İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonuna göz atabilirsiniz.

Süper feminen: Bu yıl kocaman kurdelelerin ve fırfırların olduğu parçaları daha çok görmeye hazır olun. Özellikle, düğün-dernek döneminin açılmasıyla birlikte gelinliklerde, gece ve kokteyl elbiselerinde, aksesuarlarda bolca kurdele göreceğiz. Gündelik kıyafetlere de bu ultra feminenlik yansıyacak. Bu durum uzun yıllar kadın modasında hâkimiyetini sürdüren maskülen parçaların tahtını sallayabilir.

Pastel renkler: 2024’ün rengi seçilen şeftali tüyü popülerliğini arttıracak, ancak bu yumuşak renge mavi, pembe, yeşil ve sarının pastel halleri eşlik edecek. Romantik tarzı doruğa çıkaracak pastel tonlarını özellikle bahar aylarında tercih edebilirsiniz.

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Düşük bel elbiseler: Christian Dior’un New Look’u (1947’de modada çığır açan silüet) ile arşa çıkan bel vurgusu yaratan elbiseler, bu sene yerini 1920’lerin stillerini anımsatan düşük belli modellere bırakıyor. Özellikle drapeli ve asimetrik olarak tasarlananlar göze çarpıyor.

Kravat etkisi: Erkek modasında öne çıkan trendlerden biri olan kravatlar bu sene alışılmışın dışında stillerde karşımıza çıkacak. İşte ya da özel davetlerde takmaya alışık olduğunuz kravatları, Fendi ve Givenchy gibi yüksek moda markalarından ilham alarak; kayak ceketleri, denim pantolonlar ve spor parçalarla bir araya getirerek ters köşe bir stil yaratmayı deneyebilirsiniz.

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Fiyonklar ayakkabıdan saç aksesuarına kadar birçok parçada karşımıza çıkıyor.

Sürdürülebilir materyaller: Bu anlayışı modada bir trend değil, zorunluluk olarak gördüğümüzü belirtmekte fayda var. Bu yıl moda markaları da böyle düşünmüş olacak ki yenilikçi kumaşları ve ileri dönüştürülmüş parçalardan oluşan tasarımları podyumlarda sergilediler. Özellikle Stella McCartney bu alanda öncü işler yapmaya devam ediyor.

HER TARZA UYGUN





Pilili etekler ‘preppy stili’ni yansıtıyor. Zara, 890 lira





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Kravatları gündelik stillerinizde kullanın. NetWork, 979 lira





Kurdele deseni yılın gözdelerinden biri. Machka, 5.995 lira





2024’ün ana teması ultra feminenlik. Mango, 799,99 lira