2023’ün ilkleri  

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*KONSER

-Zuhal Olcay, bugün 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 169-750 (ikramlı bistro) lira.



-Limak Filarmoni Orkestrası, 11 Ocak Çarşamba 21.00’de Murat Karahan, Rame Lahaj ve Marcelo Alvarez solistliğinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde yeni yıl konseri verecek. Geliri Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği’ne (HAYDİKO) bağışlanacak konserin bilet fiyatı 150-500 lira.

-Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 12 Ocak 20.00’de Carolyn Kuan şefliğinde, trompet sanatçısı Tine Thing Helseth solistliğinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde yeni yıl konseri için sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 50-300 lira.

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-Gülsin Onay, 12 Ocak Perşembe saat 20.00’de Grand Pera Emek Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 140 lira.

-Ceza, 13 Ocak Cuma günü KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkacak. Kapı açılış 19.30. Bilet fiyatı 108-135 lira.

-Teoman, 13 Ocak Cuma 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 282-791 lira.

-Ferit Odman Quintet, 13 Ocak Cuma 21.00’de Zorlu PSM touche’de konser verecek. Bilet fiyatı 198-231 lira. Yemekli 990 lira.

-Pinhâni, 13 Ocak Cuma IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek. 21.30’da başlayacak konserin bilet fiyatı 150-200 lira.

-Kum, 13 Ocak Cuma 22.00’de İzmir Hangout Care Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 90,50 lira.

-Göksel, 13 Ocak Cuma 22.00’de Dada Salon Kabarett’de dinleyicileriyle buluşacak. 775-2.525 (yemekli) lira.

*DJ

Fransız DJ Basswell, bugün 22.00’de RX İstanbul’da setin başına geçecek. Bilet fiyatı 220-500 lira.



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-İngiliz DJ Cristoph, 7 Ocak 22.00’de Klein Phönix’te olacak. Bilet fiyatı 100-450 lira.

*SERGİ

-Küratörlüğünü Sanatatak kurucusu, eleştirmen Ayşegül Sönmez’in gerçekleştirdiği, ‘Time is LOVE; Bir Dünya Gezisi Sahnesi’ başlıklı karma sergi Ortaköy’deki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda görülebilir. Sergide Ömer Uluç, Cihat Burak, Seçkin Pirim, Erdağ Aksel, Esra Gülmen, Charles Fréger, Murat Tosyalı, Hakan Sorar ve Ahmet Rüstem Ekici gibi 36 sanatçının eserleri var. Zaman ve yolculuğu sanatçıların gözünden sorgulayan sergi, 29 Ocak’a kadar devam edecek.



-Yapı Kredi bomontiada ‘Nilo’ adıyla bilinen Nilüfer Tokay’ın ‘Uyanış’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının pandemi döneminde kendi dünyasından daha çok dış dünyaya odaklanarak ürettiği tablolarından oluşan sergide sanatçı Orbay Özgürbüz’ün dokumaları da var. ‘Uyanış’ 22 Ocak tarihine kadar görülebilir.

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*Etkinlik

-Restorasyonunun ardından birbirinden farklı etkinliğe ev sahipliği yapan Yerebatan Sarnıcı ziyaretçilerini bu defa ‘Bazilika’nın Karanlığı’ isimli yolculuğuna davet ediyor. Suzin Maçoro’nun 1.500 yıllık sarnıçta düzenlediği etkinlikte ışık, koku ve mekân algısı bir arada yaşanacak. Bir saat süren etkinlikte ziyaretçiler önce mekânı karanlıkta mumla deneyimleyecek sonra ses terapisi gerçekleşecek. 10 ve 12 Ocak’ta 20.00’de başlayacak etkinliğin bilet fiyatı 550 lira.



*Atölye

-Eataly Mutfak Atölyesi, İtalyan tatlılarını geleneksel tarifleriyle yapmak isteyenler için ‘La Dolce Vita’ isimli bir atölye düzenliyor. Portakallı torta caprese, crema alla vaniglia, sbrisolona ve cantuccini tatlılarının yapımının inceliklerinin öğretileceği atölyenin katılım ücreti 900 lira.

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-Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA), 13 Ocak Cuma 18.00’de birbirinden lezzetli el yapımı çikolataların hazırlanış inceliklerinin öğretileceği bir çikolata atölyesi düzenliyor. Katılım ücreti 850 lira.

*Gece

-Begüm Obiz bugün 22.00’de Gabbro Maçka’da sahneye çıkıyor. (0543) 326 81 11



-Begüm Obiz 7 Ocak 22.00’de Gabbro Maçka’da sahneye çıkıyor. (0543) 326 81 11

-Hera Aslan 7 Ocak 22.30’da Vaha Yeniköy’de. (0530) 135 88 10

- Aybüke Albere 7 Ocak 22.00'de La Boucherie Dinner Theatre'da. (0532) 135 35 55

-Duru And 8 Ocak 22.00’de Rise n’Fall Suadiye’de. (0530) 881 38 20