2022’nin son demleri

Haberin Devamı

KONSER

* Ceza bugün 21.30’da Milyon Performance Hall İstanbul’da. Bilet fiyatı 121-209 lira.

* Mark Eliyahu yarın 20.30’da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İzmirli dinleyicileriyle buluşacak. Bilet fiyatı 660 lira.

* MFÖ yarın 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde hit parçalarını seslendirecek. Bilet fiyatı 550-650 lira.

Haberin Devamı

* Fransız klavsen sanatçısı Pierre Hantai, 21 Aralık Çarşamba 20.30’da Deniz Müzesi’nde J.S. Bach’ın ‘Goldberg Varyasyonları’nı seslendirecek. Bilet fiyatı 192.50-357.50 lira.

* Sertab Erener, 22 Aralık Perşembe 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 196-896 lira.

* Sefo, 23 Aralık Cuma 22.00’de Tren Bahçeşehir’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 832.50 lira.

SERGİ

* Ressam Hanefi Yeter, doğa ve insan üzerine kurguladığı ‘Vesile’ isimli solo sergisini Anna Laudel İstanbul’da ziyaretçilerle buluşturuyor. Sanatçının 2019’dan bu yana ürettiği kompozisyon, heykel, desen ve seramik çalışmaları doğanın bize sunduğu güzellikleri anlatırken insanlığın doğaya karşı tavrının sonuçlarının da altını çiziyor. Sergi 11 Şubat 2023’e kadar Beyoğlu Kazancı Yokuşu’ndaki galeride görülebilir.

Haberin Devamı

* Pera Müzesi, İstanbul’da yaşayan 11 fotoğrafçının farklı tarzdaki işlerinin bir araya geldiği ‘Zamane İstanbulluları’ sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 22 Aralık’ta açılacak sergi, fotoğrafçıların gözünden İstanbul’u boşluk, yalnızlık, sosyal ve politik hareketlilikleri, göç meselesi gibi farklı temalarla izleyiciye aktarıyor. Sergi 30 Nisan 2023’e kadar açık.

* Tıp doktoru, akademisyen ve fotoğrafçı Levent Küey’in ‘teoria’ adlı sergisi bugün Avrupa Pasajı, Aynalı Geçit sergi salonunda sanatseverlerle buluşuyor. Zaman kavramının insan hayatındaki anlamını konu edinen sergi, Küey’in fotoğraflarını ve bir video çalışmasını içeriyor. Sergi 4 Ocak 2023’e kadar ziyaret edilebilir.

Haberin Devamı

‘Gece Gündüz’, Hanefi Yeter, 2022.

DJ

* Hollandalı DJ ve prodüktör Satori, bugün 20.00’de canlı performans grubu ‘The Band From Space’le Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak.

Bilet fiyatı 200-950 lira.

FESTİVAL

* FIFA Dünya Kupası’nı takip edenler için Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlenen ‘Football Kingdom’ Dünya Kupası Festivali’nin yarın son günü. Festivale katılarak dev ekranda maç izleyebilirsiniz. Etkinlikte DJ performansları, söyleşiler, deneyim alanları da var. Katılım ücretsiz.

ATÖLYE

* Cooking Class Academy İstanbul 21 Aralık Çarşamba 13.00’te kendi yılbaşı pastanızı hazırlamanız için atölye düzenliyor. Etkinlikte bir yeni yıl klasiği olan kütük pasta yapımı gösteriliyor. Katılım ücreti 900 lira.

Haberin Devamı

GÖSTERİM

* Salt’ın iklim değişikliği konulu ‘Bu son şansımız mı?’ belgesel seçkisi çevrimiçi sürüyor. Yarın geceyarısına kadar saltonline.org’dan ücretsiz izlenebilecek iki film şöyle: Endüstriyel tarıma karşı Yunanistan’ın bir köyünde mücadeleye girişen iki kuzenin izini süren ‘Otan o Vagner synantise tis domates’ (Domatesler Wagner’le Buluşunca) ve Kanada’nın kutup altı ormanlarında Brüksel lahanasından elmaya, her şeyi yetiştiren bir avuç çiftçiyi anlatan ‘Sovereign Soil’ (Yüce Topraklar).

GECE

* Hera Aslan yarın 22.30’da Vaha Yeniköy’de. (0530) 135 88 10

Haberin Devamı

* Dicle Olcay yarın 22.30’da Arnavutköy Otuzyedi’de.

(0501) 031 00 37

* Derya Bedavacı 21 Aralık Çarşamba Yeni Gazino’da.

(0532) 500 28 69

* Merve Özbey 23 Aralık Cuma 21.30’da Jolly Joker Private’ta. (0850) 549 01 19

NOEL PAZARLARI

* Christmas Market İstanbul 25 Aralık’a kadar Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta. Etkinlik için yeni yıl temalı hediyelik eşya satan ve dünya lezzetleri sunan stantlar kuruldu. Ayrıca alanda atlıkarınca ve buz pisti de var. Etkinlik kapsamında atölyeler ve konserler de gerçekleşecek: Bugün 14.30’da KÖFN, 23.00’te Can Bonomo, yarın 21.00’de Cem Adrian izlenebilir. 19 Aralık 21.00’de Oscar And The Wolf, 20 Aralık 21.00’de Yalın, 21 Aralık 21.00’de Zeynep Bastık, 22 Aralık 21.00’de Melike Şahin, 23 Aralık 21.00’de Yaşar, 24 Aralık 14.30’da Evdeki Saat, 21.00’de Adamlar, 25 Aralık 14.30’da CM4KIDS ve 21.00’de Ayhan Sicimoğlu konserleri düzenlenecek. Etkinliğe göre tek günlük giriş 550-650 lira.

* KüçükÇiftlik Park yeni yıl kasabası ‘Wonder Village’la her yaştan ziyaretçiyi yeni yıl ruhunu yaşamaya davet ediyor. 21-30 Aralık tarihleri arasındaki etkinlikte konser verecek isimlerden bazıları şöyle: 23 Aralık Kalben, 24 Aralık Jabbar, 25 Aralık Lalalar, 27 Aralık Elephanz, 28 Aralık Mert Demir, 29 Aralık Waldeck ve 30 Aralık Büyük Ev Ablukada. Konserlerin başlama saati 22.00. Atlıkarınca, buz pateni pisti, yeme-içme alanları, hediyelik alışveriş stantlarıyla eğlence ay sonuna kadar sürecek. Tek günlük giriş ücreti 100 lira.

* Filarmoni Derneği 25 Aralık Pazar 19.00’da All Saint Kilisesi’nde yeni yıl konseri düzenleyecek. Bilet fiyatı 200-250 lira.

* Dolce Caz Vokal Grubu, 21 Aralık 20.00’de Ankara-Türk Amerikan Derneği Coşkan Daş Sahnesi’nde Noel temalı şarkılardan oluşan yeni yıl konseri verecek. Bilet fiyatı 165 lira.