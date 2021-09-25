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11 yaşında, 2 kitap yazdı: Hikâyelerimde bilimin önemini vurgulamak istedim

#Dilay Arslan#Kitap#Yazar
11 yaşında, 2 kitap yazdı: Hikâyelerimde bilimin önemini vurgulamak istedim

‘Zaman Yolculuğu 1’ ve ‘Zaman Yolculuğu 2’ isimli kitaplarını okuyucularla buluşturan Dilay Arslan daha 11 yaşında. “İkinci kitabımda 2070’e yolculuk yapılıyor. İnsanlar yarı robot... Hikâyemde bizim zamanımızdaki insanların doğaya nasıl zarar verdiklerini ve bu yüzden gelecekte oksijen makineleri yapıldığını anlattım” diyen Dilay kitaplarından elde ettiği geliri de otizmli çocuklara bağışlıyor.

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(Pınar TAHİRLER/ptahirler@hurriyet.com.tr)- Mersin’de yaşayan Dilay Arslan 8 kardeşin en küçüğü... Annesi ev kadını, babasıysa işadamı. Kitap okumaya 5-6 yaşlarında başlamış. Sayfalarında resim olmayan kitaplar onun okumaya büyük bir tutku duymasına neden olmuş. Dilay bunun sebebini “Çünkü içinde hiç resim olmayan kitapları okudukça, hayalimde kahramanları kendim yarattım. Merakım arttıkça arttı” diye anlatıyor.

Bir gece ‘Ne zamandır aradığım kitabı bulamıyorum. Acaba kendim mi yazsam?’ diye düşünen Dilay, annesinin teşvikiyle bu fikri hayata geçirmeye karar veriyor. Babası onu “Benim küçük yazarım” diyerek yüreklendiriyor. İlk gün 12 sayfa yazıyor. Sonraki gün 8... Derken aklındaki hikâyeyi sayfalara aktarmayı başarıyor. En yakın arkadaşlarından birinin abisi otizmli. Bundan çok
etkilendiği için kitabın gelirini de otizmli çocuklara bağışlamaya karar veriyor. ‘Genç yazar’la konuştuk...

11 yaşında, 2 kitap yazdı: Hikâyelerimde bilimin önemini vurgulamak istedim

Dilay Arslan’ın ilk kitabı ‘Zaman Yolculuğu-1’ Haziran 2021’de, ikinci kitabı ‘Zaman Yolculuğu-2’ ise Ağustos 2021’de Tilki Yayınevi’nden çıktı. Kitapları Kitapsan ve D&R’da satılıyor.

11 yaşında iki kitap yazdın. Neler hissediyorsun?

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Çok mutluyum ve gururluyum diyebilirim.

Bize biraz kitaplarından bahseder misin? Hikâyelerinde ne anlatmak istedin?

Kitaplarımda bilimin önemini vurgulamak istedim. Yazarken tamamen kendi hayal gücümü kullandım. Çünkü kitap bana ait olmalıydı. İlk kitabımı bir ay gibi bir zamanda tamamladım. Sonu beni oldukça zorladı.

O yüzden ikinci kitabı, 15 gün gibi kısa bir sürede yazdım. Bu ilk kitabın devamıydı. İkinci kitabımda 2070’e yolculuk yapılıyor. İnsanlar yarı robot... Hikâyemde bizim zamanımızdaki insanların doğaya nasıl zarar verdiklerini ve bu yüzden 2070 yılında artık oksijen makineleri yapıldığını anlattım.

Kitap çıkarmana çevrenin tepkisi ne oldu?

Arkadaşlarım çok şaşırdı. Çevremdekiler, ailem çok mutlu oldular. Desteklerini benden esirgemediler.

Kitabın gelirini otizmli çocuklara bağışlamaya nasıl karar verdin? İlk kitabından ne kadarlık bağış yapıldı?

En yakın arkadaşlarımdan birinin abisi otizmli. Çok etkilenmiştim. İlk kitabımdan 5 bin lira gelir bağışlandı.

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Ne tür kitaplar okumayı seviyorsun?

Dünya klasikleri, gerçek hayat hikâyeleri, macera kitapları okuyorum. En son ‘Anne Frank’ın Hatıra Defteri’ kitabını okudum. ‘Tom Sawyer’ ve ‘Oliver Twist’ en sevdiklerim. ‘80 Günde Devriâlem’i de çok beğenmiştim. Beni en çok etkileyen kitapsa Christy Brown’un yazdığı ‘Sol Ayağım’. Sol ayağı dışında hiçbir yeri tutmayan Christy’nin ayağıyla yaptığı resimler, yazmayı öğrenmesi ve yarışma kazanması beni çok duygulandırdı.

Edebiyat dışında ilgi alanların neler?

Bitkilerle, hayvanlarla ilgilenmeyi çok severim. 2 köpeğim ve 6 kedim var; onlarla çok mutluyum. Bisiklet sürmeyi severim ve bol bol kitap okurum.

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#Dilay Arslan#Kitap#Yazar