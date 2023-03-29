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Yıldız oyuncu ABD'yi kana bulayan okul saldırısına tanık oldu... Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

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#Melissa Joan Hart#Okul Saldırısı#Nashville
Yıldız oyuncu ABDyi kana bulayan okul saldırısına tanık oldu... Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 11:52

Dünya bu haftaya Amerika’dan gelen korkunç bir haberin şokuyla başlamıştı. Ülkede son yıllarda sık sık tekrarlanan silahlı saldırılar ve okul baskınlarına maalesef bir yenisi eklendi. Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki saldırının tanıklarından biri ise ünlü bir Hollywood yıldızıydı…

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ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan özel bir okulu basan ve 3’ü çocuk, 3’ü yetişkin toplam 6 kişiyi öldüren saldırganın dünyanın kanını dondurdu. Okulun eski bir öğrencisi olduğu öğrenilen, 28 yaşındaki Audrey Hale adında bir kadın tarafından gerçekleştirilen saldırı Nashville kentini yasa boğdu.

Saldırının yaşandığı okulun çevresi savaş alanına dönerken hayatını kaybedenler için okulun çevresine çiçekler ve oyuncaklar bırakıldı. Çocuklarını kaybeden aileler ve yakınları hâlâ saldırının yaşandığı okulun çevresinde kurbanları anarak gözyaşı döküyor.

Yıldız oyuncu ABDyi kana bulayan okul saldırısına tanık oldu... Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı
ABD bir kez daha bir okul katliamıyla sarsıldı

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Okul katliamına tanık olanlardan biri de tam olarak saldırının yapıldığı yerde yaşayan ünlü oyuncu Melissa Joan Hart. Çocuk denecek yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde birçok başarılı yapımda rol alan 46 yaşındaki yıldız oyuncu ülkemizde de yayınlanan Genç Cadı Sabrina dizisiyle dünya çapında üne kavuşmuştu. 2000’lerin başında fırtınalar estiren dizide halaları Hilda ve Zelda’yla yaşayan ve bir cadı olduğunu 16 yaşına basınca öğrenen Sabrina’nın maceraları anlatılıyordu.

Yıldız oyuncu ABDyi kana bulayan okul saldırısına tanık oldu... Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı
Aslen New Yorklu olan Melissa Joan Hart, 2003’te müzisyen Mark Wilkerson’la evlendi. 11, 15 ve 17 yaşlarında üç oğlu olan yetenekli oyuncu ve eşi, Hollywood’un karmaşasından ve gözlerden uzak yaşamak istedikleri için Nashville’e taşınmışlardı. Ancak bu sakin ve huzur dolu hayat onlar için de pazartesi yaşanan kâbus gibi saatlerden sonra bitti. Üstelik bu okul katliamı Melissa Joan Hart’ın tanık olduğu ilk saldırı da değil.
Yıldız oyuncu ABDyi kana bulayan okul saldırısına tanık oldu... Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı
Eşi ve çocuklarıyla Hollywood'un karmaşasından uzakta sakin bir hayat kuran yıldız oyuncu Melissa Joan Heart bir değil tam iki kere okul katliamına tanık olup kâbus dolu anlar yaşadı

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2012’de, ABD tarihinin en kanlı saldırılarından biri yaşanmış, Connecticut’taki Sandy Hook ilkokulunu silahla basan Adam Lanza, 20 çocuk ve okulda görevli 6 yetişkini katletmişti. 14 Aralık 2012’de yaşanan korkunç katliam sırasında okulun sadece birkaç sokak uzağında yaşayan ve üç küçük oğlu da aynı yerdeki başka bir okula giden yıldız oyuncu Sandy Hook katliamının da yakın tanıklarından olmuştu.

Yaşananların ardından bu kez de yeni taşındığı Nashville’de benzer bir saldırıya yakalanan Heart’ın evi katliamın yaşandığı okula çok yakın ve çocukları da hayatını kaybeden öğrencilerin okuluna komşu bir okula gidiyorlar. Yaşadığı korkunç anları sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda anlatan Melissa Joan Heart, hem yaşadığı korkuyu paylaştı hem de herkesi kişisel silahlanma konusunda duyarlı davranmaya ve bu tür saldırıların önlenmesi için harekete geçmeye çağırdı.

Yıldız oyuncu ABDyi kana bulayan okul saldırısına tanık oldu... Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı
Yaşadıklarından sonra kendine gelemeyen oyuncu şahit olduğu anları gözyaşları içinde anlattı

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Ünlü oyuncu “Bu, çocuklarımızın çok yakınında gerçekleşen ikinci okul katliamı oldu. Sabah eşimle birlikte onların okuluna bir konuşma yapmak için gidiyorduk. Oraya vardığımızda okulun çevresi mahşer yeri gibiydi. O gün çocuklarım okula gitmeyip evde kalmışlardı; bunun için hâlâ şükrediyorum” diye konuştu.

Saldırı gerçekleştiği anda okulun civarına varan Melissa Joan Heart ve eşi ortalığın yangın yerine döndüğü saniyelere denk gelmiş oldu. Hemen olay yerindeki polislerin ve okuldaki öğretmenlerin yardımına koşan Melissa Joan Heart gözyaşlarıyla çektiği videoda “Çocuklar can havliyle okuldan kaçmaya çalışıyordu. Etraftaki çalıların arasında saklanmaya çalışan çocukları oradan aldık. Yolun karşısına geçmeye çalışan çocukları ailelerine teslim ettik. Annesini bulamayan ve sürekli ağlayan küçük bir anaokulu çocuğunu annesiyle buluşturduğumuz ansa artık yeter dayanamıyorum diye bağırdım. Lütfen bu şiddeti durdurun.” diye seslendi.

Yıldız oyuncu ABDyi kana bulayan okul saldırısına tanık oldu... Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı
Nashville’deki okul saldırısını gerçekleştiren Audrey Hale olay yerinde polis tarafından vurularak öldürüldü ancak geride çocuklarını ve yakınlarını kaybeden sayısız aile kalmış oldu.
Yıldız oyuncu ABDyi kana bulayan okul saldırısına tanık oldu... Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

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#Melissa Joan Hart#Okul Saldırısı#Nashville

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