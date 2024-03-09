Ünlü oyuncu kızına kavuşmak için gün sayıyor

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İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, kırmızı elbisesi ile göz kamaştırdı.

Biricik, fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

2016 yılında nikah masasına oturan çiftin kızları olacak...





HAMİLE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Magazin dünyasının şu sıralar bebek heyecanı yaşayan tek ismi Atiye değil... Ekranın ünlü güzelleri art arda paylaştıkları hamile pozları ile dikkat çekiyorlar. İşte onlardan bazıları...

DÜNYANIN EN GÜZEL KIZI İKİNCİ KEZ ANNE OLUYOR

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2002 Dünya güzeli Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturmuş, 2018 yılında ise oğlu Demir'i dünyaya getirmişti.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ve doğum için gün sayan Azra Akın'dan yeni paylaşım geldi.

Akın, karnı burnunda görüntüsünü "Sevgili Yasemin’in objektifinden,toplantı öncesi…" notuyla Instagram sayfasında paylaştı.

Azra Akın, ilk hamile pozunu yeni yılda paylaşmış ve altına da "2024'te 4 kişilik bir aileyiz" notunu düşmüştü.

BİR OĞLUMUZ OLACAK

Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile Temmuz 2023'te Bodrum'da nikah masasına oturmuştu. Çiftten güzel haber geçtiğimiz aylarda geldi.

Ahmet Kural "Çok heyecanlıyız" mesajını biberon ve bebek emojisi ile süsleyerek müjdeli haberi duyurdu. İlk bebeklerine kavuşmak için gün sayan çift, birlikte verdikleri pozu Instagram'da takipçileri ile paylaştılar. Çiftin oğulları olacak...

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Güzel haberi ağlayarak verdi... Ünlü çiftten ikinci çocuk müjdesi!

Oyuncu Müge Boz 2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Vina adını verdikleri kızlarını kucağına alan çiftten ikinci çocuk müjdesi geldi.

Müge Boz, hamile olduğunu Intagram hesabından duyurdu.

Kızı Vina ve eşine bebek haberini verdiği anları kayda alan oyuncu "Size bir haberimiz var" ifadelerini kullandı.

Müge Boz'un paylaşımına Özge Özpirinçci, Çağla Şıkel, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Deren Talu, Berfu Yenenler ve Gamze Erçel gibi isimlerden tebrik yorumu yağdı.

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Bebek göründü! 'Sakın kilo almışsın demeyin'

Geçtiğimiz ağustos ayında Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan ve hamile olduğunu açıklayan Tuğçe Tayfur'dan yeni fotoğraflar geldi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 5 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan Tayfur, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.

Hamilelik süreci boyunca sevenlerini bilgilendiren ünlü isimin belirginleşen karnı dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından üç fotoğraf paylaşan Tayfur altına, 'Üçüncü resim şaka mı? Ayakkabılarımı göremiyorum! Sakın kilo almışsın demeyin' notunu düştü.

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Hamile olduğunu açıklamıştı... Bebek göründü!

Oyuncu Gonca Vuslateri geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuş, kız bebek beklediğini söylemişti.

Kapadokya'ya giden oyuncu tatil fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Vuslateri'nin açıkta bıraktığı göbeği dikkat çekti.

DOĞUMA GÜNLER KALA

3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı ile evlenen Songül Öden karnı burnunda fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

Songül Öden kızına geçtiğimiz günlerde kavuştu.





BEBEĞİN ADI NEVA

Atiye, 2018'de Erol Sebebci ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri Ferah Feyza 2019 yılında dünyaya geldi. Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğin müjdesini veren Atiye, karnı burnunda pozunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Kasım ayında ikinci kez kız annesi olan şarkıcı bebeğine Neva adını verdi.

'AİLEMİZ BÜYÜYOR DİYELİM O ZAMAN!'

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

Geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda evliliğin güzel gittiğini dile getiren İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna'nın torun istediğini söylemişti:

"Çocuk için erken olduğunu düşünüyoruz ama annem ilk günden beri torun torun diye sayıklıyor. En hayırlı zamanda olmasını diliyoruz. Çocuk güzel bir şey, bakalım kısmet."

Geçtiğimiz hafta Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu yönünde haberlerin magazin gündeminde yer alması üzerine, İbrahim Tatlıses beklenen açıklamayı yapmıştı:

'BEBEKLERDEN BİRİ KENDİSİNİ SAKLAMIŞ'

"Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz."

SONUNDA GÜZEL HABERİ BİZ DE VERELİM'

Yasemin Tatlıses günler sonra hamile olduğunu duyurdu. İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli eşiyle beraber paylaşım yaparak "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" dedi.

'PEKİ BİZ?'

Daha önce kardeşi İdo ise sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ise paylaşıma "İkizler geliyor. Levent peki biz?" diyerek kocasına pas attı. Çıtak'ın eşi ise "Hazırım ben" yanıtını verdi.

Derya Tuna ise paylaşıma "Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım, hayırlısıyla gelsin canlarım" yorumunda bulundu.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz yıl avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenen oyuncu Wilma Elles üçüncü kez anne oldu.

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisiyle şöhreti yakalayan Wilma Elles, doğumdan günler önce bu fotoğrafı paylaştı.

KURT EFE'YE KAVUŞMADAN ÖNCE

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe doğmadan önce, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un karnını öptüğü kareyi nazar boncuğu emojisiyle İngilizce “O aynı rüzgar gibi...” yazarak Instagram hesabında paylaştı. 2016 yılında evlenen çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

HANDE SORAL

İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, oğulları Ali'ye 30 Mayıs 2022'de kavuştu.

Hande Soral, doğum öncesi çekilen fotoğrafını ' Anne oluyorum' notuyla paylaşmıştı...

SERAY SEVER

Seray Sever de hamile pozu paylaşan isimlerden..





2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Sever, 2022'nin Mayıs ayında ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı dünyaya getirdi.

Seray Sever doğumdan birkaç gün önce çekilen karnı burnunda pozlarını da Instagram'dan paylaştı.

Hazal Kaya kızına kavuştu

Kızı Süreyya Leyla’yı 12 Şubat'ta kucağına alan Hazal Kaya, doğumdan önce fotoğrafçı Gözde Kumru Uçak’ın objektifine poz vermişti.



Meslektaşı Ali Atay’la evli olan Hazal Kaya’nın 3 yaşında Fikret Ali adında bir de oğlu var.





ECE CEŞMİOĞLU

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.





Çeşmioğlu, sosyal medya hesabında hamilelik fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü çift, Mart 2022'de kızlarını kucaklarına aldı ve bebeğe Zeynep adını verdiler.

SİNEM KOBAL

2016 yılında Kenan İmizalıoğlu ile nikah masasına oturan ve 2020 yılında kızı Lalin'i dünyaya getiren Sinem Kobal, Mayıs 2022'de ikinci kez anne oldu.

İlk hamileliğinde de uzun bir süre objektiflerden kaçmayı başaran Kobal'dan ikinci hamileliğinde de fotoğraf gelmedi.

KOLAY DOĞUM İÇİN...

Oyuncu Seda Güven 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş, 2020 yılında oğlu Yiğit Ali'yi dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Seda Güven, doğumdan birkaç gün önce karnı burnunda pozunu takipçileri ile paylaştı. Güven, fotoğrafın altına "Kolay doğum için tıkla" notunu düştü.

ÖZEL BİRİNİ BEKLERKEN!

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, ilk bebeklerini 27 Nisan 2022'de kucaklarına aldı.

2021’in mart ayında evlenen İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci, yılın son günlerinde sevenlerine müjdeli haberi vererek bebek beklediklerini duyurmuştu. Futbolcu, eşinin paylaştığı fotoğrafın altına “Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım” yazarak bebeğin cinsiyetini açıklamıştı.

Gözde ve İrfan Can Kahveci, doğumdan günler önce özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Heyecanlı çift, Safa Gülsoy’un objektifine poz verdi. Her ikisi de çekimin ardından o kareleri sosyal medyada İngilizce “Özel birini beklerken” notuyla yayınladı.